Başkan Sandal: Depremin siyasete alet edilmesine müsaade etmem

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Deprem sürecini nasıl dayanışmayla atlattıysak, yeni yapılara kavuşma aşamasını da el birliğiyle çözeceğiz. Bizim tercihimiz her zaman sizsiniz. Sürecin hiçbir boyutunda siyasi bir polemiğe girmedik. Çünkü bizim siyasi tartışmamız vatandaşın mağduriyeti demektir. Depremin siyasete alet edilmesine müsaade etmem. Tek önceliğimiz vatandaşlarımızın dertlerini, sorunlarını, sıkıntılarını çözmek" dedi

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, deprem sonrası izlenecek yol haritasıyla ilgili fikir alışverişinde bulunmak ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapmak üzere depremden etkilenen apartman yöneticileriyle buluşuyor. Bu kapsamda Bayraklı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ilk toplantıya Başkan Sandal'ın yanı Mansuroğlu Mahallesi Muhtarı Yasemen Yavuzcezzar, meclis üyeleri ve evleri yıkılan veya hasar alan apartman yöneticileri katıldı. Toplantılar (Bugün) Manavkuyu, (Yarın) Soğukkuyu, Adalet ve Osmangazi Mahallelerindeki apartman yöneticileriyle devam edecek.

Deprem sonrasındaki sürecin ve yapılması gerekenlerin konuşulduğu toplantıda Başkan Sandal, "Tek tercihimiz sizsiniz. Süreçte yapılması gereken işlemler ne kadar hızlanması gerekiyorsa, ne yapılması gerekiyorsa tüm teknik ekibimizle birlikte o kadar hızlandıracağız. Bütün derdimiz vatandaşın sorununu çözmek" dedi.

'EL BİRLİĞİYLE ATLATACAĞIZ'

"Bayraklı Belediyesi, tüm çabasıyla vatandaşın her zaman yanında olmaya devam edecek" diyerek sözlerine başlayan Başkan Sandal, "Değerli komşularım, gelinen noktada şu anda en büyük sorun yıkılan binaların yerine yenilerinin nasıl yapılacağı… Bayraklı Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa yerine getirmekle ilgili bütün gayreti gösteriyoruz. Eksiklerimiz olabilir. Bunların da giderilmesiyle ilgili bize bildirilirse yapmamız gereken ne varsa sorumluluğumuzu sonuna kadar yerine getiririz. İşin finaline yaklaşmış durumdayız. Ağır hasarlı 30'a yakın binamız kaldı yıkılması gereken ve bu süreçte yaşanan sıkıntılarımız da oluyor. Yıkım aşamasında aşağı kum dağları iniyor. Demir ve kum kalitesinin çok kötü olduğu da görülüyor. Yıkım aşamasında tüm yurttaşlarımızdan biraz daha sabır bekliyoruz. Bu enkazlar bir an önce kaldırılmalı. Bizim için önemli olan binanın hasar durumu değil, riskli olup olmadığı. Deprem yönetmeliği öncesi yapılan tüm yapıların yıkılıp, yeniden yapılmasını doğru buluyoruz. Asıl sorunlarımızdan bir tanesi; yıkılan binaların yerine yenisini nasıl yapacağız? Bugün en büyük sorunumuz bu. Ciddi bir ekonomik sıkıntı vardı. Pandemiyle birlikte içinden çıkılamaz bir hale geldi ve depremzedelerimiz bunu daha çok hissetti. Depremden en çok etkilenen bölgede yüksek gelirli ailelerimiz değil daha çok emekli vatandaşlarımız yaşıyor. Finansal durumları iyi vatandaşların olduğu bir bölge kanaati doğru bir yaklaşım değil. Burada son süreci de el birliğiyle çözmemiz gerekiyor. Başka seçeneğimiz yok. Enkaz ve çadır sürecinde gelen tüm desteklerle nasıl el ele verdiysek, şimdi finalde de bu işi aynı mantıkla; dayanışmayla bitirmek zorundayız" dedi.

PLAN NOTUNU 7-8 GÜNDE MECLİSTEN GEÇİRDİK

Başkan Sandal, "Mansuroğlu mahallemizde yıkılan, ağır ve orta hasar alan apartmanlarımız, evlerimiz; daha önceki dönemlerde yapılmış ve planlamasını yüzde 90 oranda tamamlamış yerleşim alanlarından oluşuyor. O günkü mevzuat çerçevesinde kimse gayri resmi bir iş yapmamış. Ama o günün mevzuatları çerçevesinde yapılan iş, bugünün mevzuatıyla uyuşmuyor. Bugünkü mevzuata uyarladığımızda metrekare bazında vatandaşlarımızın yüzde 20 veya yüzde 30 kaybı oluşuyor. Bununla ilgili Bayraklı Belediyesi olarak ilk önce metrekare kaybının önüne geçmek, fazla zayiattan kaynaklı imar artışları, kooperatif veya kat sıkıştırmadan kaynaklı metrekare kayıplarının telafisi için bir plan notu hazırladık. Hatta ada bazlı işlem yaparsak, bina altlarını otopark olarak düzenleyip, binalara ortak yeşil alan oluşturursak, kent estetiğine uygun yeni binalar elde edebilirsek, "iyi bir iş yaparız ve bunun için de vatandaşa yüzde 10 imar artışı verebiliriz" dedik. Plancılar ve Mimarlar Odası ile diğer odalarımız bu sürece karşı çıktı. Plan notumuz yönetmeliğe uymadığı ve Büyükşehir Belediyemiz tarafından tüm İzmir'i içine alan yeni bir plan notu hazırlanması istendiği için iptal edildi. Sonra Büyükşehir Belediyemizin de çabasıyla mecliste grubu bulunan tüm siyasi partilerin ortak gayretiyle usül ve esaslar adı altında bir plan notu meclisten geçti. İlçelere de 5 ay süre verildi. Hemen 2'nci gün meclisimizden geçirdik. Çalışmalarımızı yapmıştık ve 2'nci meclisimize de hemen yetiştirdik. Yani 7-8 ay alacak bir süreci Bayraklı Belediyesi olarak biz 7-8 günde tamamladık. Bu plan notunun amacı ağırlıklı olarak metrekare kayıplarının önüne geçmek. Odalar, ilçe bazlı itirazlarda bulunmadı. Takıldığımız konulardan biri de Plancılar Odası genel merkezinin bu konuyu yargıya taşıyacağı ile ilgili. O nedenle odalarımıza 'vatandaşların mağduriyetini artırmayın' çağrısında bulunduk" diye konuştu.

ELİMDE OLSA 5 KAT VERİRİM

Depremzede vatandaşlardan gelen imar artışı talebini de değerlendiren Başkan Sandal, "Belediye olarak ilgili yasa ve mevzuat çerçevesinde çalışıyoruz. Elimde olsa herkese 5'er kat veririm. Ama böyle bir yetkimiz yok. Vatandaşın geçmişten kaynaklı hakkını korumakla ilgili çabayı düşünün ve bir de iki kat artış verdiğimizi düşünün. Mağduriyetin hat safhada olduğu bir yerde bizim üzerimize düşen vatandaşlarımızın sorunlarıyla ilgili doğru iletişim kurarak, yasa ve mevzuatlar çerçevesinde var gücümüzle çalışıp çözüm bulmaktır. Bu konuda şirketlerimizden birini kentsel dönüşüm, tasarım, yenileme, planlama sanayi ve ticaret şirketi olarak aktif hale getirdik. Burada vatandaşlarımıza ücretsiz müşavirlik hizmeti vereceğiz ve her aşamada aktif rol alacağız. Vatandaşlarımızdan bir an önce buraya gidip ruhsatlarını almakla ilgili gerekli işlemleri için başvurmalarını istiyoruz" dedi.

YOL HARİTASI BELİRLEMEK İSTİYORUZ

Sandal, "Bayraklı Belediyesi olarak kimseyi zorlamadan bir yol haritası oluşturmak istiyoruz. İsteyen her yurttaşımız istediği firmayla bu süreci yürütebilir. Biz sadece vatandaşlarımızı mağduriyet yaşanmaması için dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz. Şirketimiz bünyesinde A sınıfı müteahhitlik karnesine sahip firma listesi hazırlayıp istenen her türlü desteği, tüm müşavirlik hizmetlerini ücretsiz vereceğiz. Yeni yapıların yapılmasıyla ilgili her aşamada vatandaşımızın yanında olacağız, aktif olarak rol alacağız. Gelinen noktada vatandaşlarımıza ev veya arsalarını satmamaları uyarısında bulunuyoruz. Çünkü yeni yapıların değeri çok daha yüksek olacak. Ve biz bu süreci hep birlikte el ele atlatacağız. Kredilerle ilgili de çağrıda bulunduk. İlgili bakanımıza da ileteceğiz. Milletvekillerimizle de paylaşıyoruz. Depremden mağdur olmuş, evlerinin içine giremeyecek durumda olanlar için 18 ay sıfır faizli ya da makul bir faiz ile bu sürecin bir an önce yürümesini istiyoruz. Her vatandaşımızın kredi çekme olanağı yok. Şirketimizle bu konuda da vatandaşlarımıza destek vereceğiz" dedi.

Başkan Sandal, konuşmasının ardından bürokratlarla birlikte Mansuroğlu Mahallesi'ndeki apartman yöneticilerinin sorularını yanıtladı. Söz alan apartman yöneticileri Başkan Sandal'a duyarlılığı ve ilk andan bugüne kadar gösterdiği hassasiyet ile verilen desteklerden dolayı teşekkür etti.

DEPREM, SİYASET ÜSTÜ BİR MESELE

Öte yandan deprem konusunda Bayraklı Belediyesi meclis toplantısı haziran ayı ilk oturumunda da değerlendirmelerde bulunan Başkan Sandal, depremin siyaset üstü bir mesele olduğunu vurgulayarak, “Bu alana siyasetin bir parçasını bulaştırdığımızda bunun zararını vatandaş görür. Bu işin çözümünde emeği geçen, katkı sunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile Bayraklı Belediyesi uyumunda vatandaşın problemi daha kısa sürede çözülür. Sebebi ise bu eşgüdümlü çalışma. Tüm siyasi partilerden kredi meselesiyle ilgili bir isteğimiz var. Geçtiğimiz günlerdeki açıklamamızda faiz oranını ‘sıfır’ diye talep ettik ama 0,30, 0,40 gibi 2 yıl ödemesiz vatandaşın altından kalkabileceği bir şekilde olsun. Ana problem kredi çünkü. 200 bin liralık kısmı veriliyor. Bu vatandaşın kaldırabileceği bir yük gibi görünmüyor. 200 bin liranın dışında olan rakamlardaki faiz oranı ise 1,5 civarında. Bu iş çözülünce yurttaşlarımız kamuya yük olmadan bir an önce konutlarına çıkmış olacaklar. Tüm arkadaşlarımızın bu sürece destek olmasını bekliyoruz. Bir an önce ilçe dışında olan komşularımızı ilçemizde görmek istiyoruz. Biz, yardımcı olmamız gereken her noktada tüm ekibimizle birlikte her zaman yurttaşlarımızın yanındayız ve üzerimize düşeni yapacağız" diye belirtti.