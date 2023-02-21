Başkan Sandal, "Depremzede kaderine terk ediliyor"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen deprem sonrası, depremzede vatandaşların konut mağduriyetini gidermek için yapılan emsal artışı hakkında verilen yürütmeyi durdurma kararının "kamu yararı" ilkelerine aykırı olduğunu söyledi.

2020 yılında meydana gelen İzmir depreminin ardından, İzmir Büyükşehir ve Bayraklı Belediye Meclislerince alınan emsal artışı kararı için TMMOB tarafından açılan davada, davacının iddiaları dikkate alınarak yürütmeyi durdurma kararı verildi. Karar, depremzede vatandaşların mağduriyetini artırırken, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da üstün kamu yararının göz ardı edildiğini söyledi.

"İTİRAZ EDECEĞİZ"

Başkan Sandal "Bayraklı'yı vuran depremin ardından, konutlarına yeniden kavuşmak konusunda mağduriyet yaşayan depremzedelerimiz sıfır faizli krediye ulaşamadı. Evlerini yeniden inşa etmek için ihtiyaç duydukları kredi miktarlarına erişemedi. Ne yazık ki depremzedeler Bayraklı'da kaderine terk edildi. Bu konudaki mağduriyeti bir nebze de olsa gidermek için, kamu yararını gözeterek İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi ile birlikte emsal artışı kararı almıştık. Bilirkişi raporlarında da 'üstün kamu yararına' vurgu yapıldığı halde verilen yürütmeyi durdurma kararı ne yazık ki deprem mağdurlarını bir kez daha üzdü. Yasal süre içerisinde itirazlarımızı yapacağız. Depremzedelerimizi daha fazla mağdur etmemek adına bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Büyükşehir Belediyemizle birlikte yanlarında olacağız ve mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" dedi.