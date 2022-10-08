Başkan Sandal, Emek Mahallesi'ni ziyaret etti

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Emek Mahallesi'nde yürütülen belediye çalışmalarını yerinde inceledi, esnaf ve mahalle sakinleriyle bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi

Başkan Serdar Sandal'a ziyarette CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, belediye bürokratları ve parti yöneticileri eşlik etti. Mahalle turu, muhtar Habip Obay ziyaretiyle başladı. Başkan Sandal, mahalle sakinlerinin evlerine de konuk oldu. Sonrasında esnaf ziyaretleri yapıldı. Talep ve önerileri yerinde dinleyerek, ihtiyaç olan çalışmalarla ilgili bürokratlara talimat verildi. Toplumun her kesimine eşit ve adil hizmet anlayışıyla görevine devam eden Sandal'ı esnaf, büyük ilgiyle karşıladı. Mahalle sakinleri sevgi ve memnuniyetlerini dile getirdi. Ziyaretlerde Başkan Sandal; çocuklar, gençler ve mahalle sakinleriyle sohbet edip, hatıra fotoğrafları çektirdi.

ZOR GÜNLERDE TEK İHTİYAÇ DAYANIŞMA

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Park, yol, kaldırım, temizlik gibi temel işleri göreve geldiğimizden bu yana aralıksız sürdürüyoruz. Ülke olarak zorlu bir süreçten geçerken ihtiyaç duyduğumuz tek şey dayanışma içinde olmak. Birlikte hareket ederek aydınlık yarınlara ulaşabileceğimize inanıyoruz. Eksikliklerimizi, sorunlarımızı da birlikte gideririz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep beraber olacağız, birlikte olacağız. Adaletli olacağız, eşit olacağız ve ilçemizi el birliğiyle yarınlara en güzel şekilde taşıyacağız" dedi.