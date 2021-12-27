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Başkan Sandal kadınlara seslendi: “Her zaman yanınızdayız”

Kadın Gücü Derneği Bayraklı Şubesi, yeni yıl öncesi birlik ve dayanışma yemeği düzenledi. Etkinlikte konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Biz gücümüzü Türk kadınının özverisi ve cesaretinden alıyoruz! Cumhuriyetten, Atatürk’ten, bu ülkenin bölünmez bütünlüğünden, çağdaşlıktan, laiklikten yana yürüdüğünüz her yolda yanınızda ve destekçiniz olmaya devam edeceğiz” dedi

Başkan Sandal kadınlara seslendi: “Her zaman yanınızdayız”
27 Aralık 2021 Pazartesi 14:37

Bayraklı Havuz Düğün Salonu’nda düzenlenen organizasyona, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, eşi Aylin Sandal, CHP Genel Başkan Danışmanı Fatma Köse, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ayten Gülsever, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri ve kadın dernekleri katıldı.

“HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Biz, hiçbir ayrım gözetmeden, kadınıyla erkeğiyle Bayraklı’yı birlikte yönetiyoruz. Yaşamın her alanında, sokakta, mahallede, meydanda da omuz omuzayız. Çünkü önce aileyi, sonra toplumu değiştiren en önemli unsur annelerdir, kadınlardır. Bayraklı’da dayanışma sergilersek, çözemeyeceğimiz bir sorun yok. Çocukların ve gençlerin mutlu, vatandaşların huzurlu yaşadığı bir kenti Bayraklı’da hayata geçirmek için çabalıyoruz. Cumhuriyet’ten, Atatürk’ten, bu ülkenin bölünmez bütünlüğünden, çağdaşlıktan, laiklikten yana yürüdüğünüz her yolda yanınızda ve destekçiniz olmaya devam edeceğiz” dedi.

“KURTULUŞ REÇETESİ KADININ ELİNDE”

CHP Genel Başkan Danışmanı Fatma Köse “Bu memlekette kadınlar özgür olursa ülke özgür olur, çocuklar özgür olur, toplum özgür olur. Vicdanı ve merhameti ön plana çıkararak çalışmalarımıza odaklanırsak, içinde bulunduğumuz zorlu süreçten kurtulabiliriz. Önümüze çıkarılan hiçbir engele, baskıya boyun eğmeden yolumuza devam etmeliyiz. Bu ülkenin kurtuluş reçetesi kadınların elinde. Bu yolculukta birbirimizden güç alarak devam edelim. Çünkü geliyor gelmekte olan” diye konuştu.

KADINLAR ÖRGÜTLENMELİ

Kadın Gücü Derneği Bayraklı Şubesi Başkanı Zehra Ongun “Derneğimizin 5 yıllık serüveninde, Bayraklılı kadınlarımıza yönelik birçok projeyi hayata geçirdik. Bu süreçte her zaman yanımızda olan ve kadınlara desteklerini esirgemeyen, Bayraklı Belediye Başkanımız Serdar Sandal’a sonsuz teşekkür ederiz. İyi ki varsınız” dedi. KADGÜÇ İzmir Şubesi kurucu Başkanı Songül Gök “Kadınların dayanışmasının artmasına ve örgütlenmesine ihtiyacımız var. Örgütlenmeden istediklerimizi başarabilmemizin çaresi yok. Kadınlar örgütlenmek zorunda” diye konuştu.

Etiketler; #bayraklı #bayraklı belediyesi #Serdar Sandal
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