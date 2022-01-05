Başkan Sandal koronavirüse yakalandı

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, koronavirüse yakalandığını duyurdu

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, dün gerçekleşen Bayraklı Belediye Meclisi öncesinde partisinin grup toplantısına katıldı. Sandal toplantı sırasında koronavirüs testi sonucunun pozitif olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Sandal toplantıyı terk etti.

Sandal sağlık durumu nedeniyle Belediye Meclis oturumuna da katılmazken, sosyal medya hesabından da bir açıklama yaptı.

Sandal açıklamasında: "Bugün yapılan Covid-19 test sonucumun pozitif çıktığını öğrendim. Genel sağlık durumum iyi, merak edilecek bir rahatsızlığım yok. Bir süre evde dinlenip tedavimi sürdüreceğim.

En kısa zamanda yeniden görüşmek dileğiyle…" ifadelerini kullandı.