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Başkan Sandal, mahalle gezilerine Postacılar ile devam etti

Mahalle gezilerini sürdüren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Postacılar’da esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Mahallenin eksiklerini birer birer tamamladıklarını söyleyen Başkan Sandal, yapımı devam eden kültür merkezi ve anaokulunun da yakın zamanda hizmete açılacağının müjdesini verdi

Başkan Sandal, mahalle gezilerine Postacılar ile devam etti
09 Kasım 2022 Çarşamba 11:20

Belediye çalışmalarını yerinde incelemek, vatandaşların talep ve önerilerini ilk ağızdan almak için mahalle gezilerini sürdüren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın 21’nci durağı Postacılar oldu! CHP İlçe Başkanı Didem Gültekin, Mahalle Muhtarı Abidin Topçu, ilçe yöneticileri ve belediye bürokratlarının da eşlik ettiği gezi boyunca girmedik sokak bırakmayan heyet ev ve esnaf ziyaretleri de yaptı.

KÜLTÜR MERKEZİ VE ANAOKULU DEĞER KATACAK

Mahallenin eksiklerini tek tek tamamladıklarını belirten Başkan Sandal; yapım çalışmaları devam eden kültür merkezi ve anaokulunun da yakın zamanda tamamlanarak hizmete açılacağının müjdesini verdi. Başkan Sandal, Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezi’nin kafesinde kadınlarla ve gençlerle de bir araya geldi.

“BAYRAKLI’YI SOKAKTAN YÖNETİYORUZ”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Yaklaşık 6 aydır düzenli olarak mahalle gezileri düzenliyoruz ve en başından beri Bayraklı’yı sokaktan yönetiyoruz. Esnafımızla ve vatandaşlarımızla birebir temas halindeyiz. Amacımız çalışmalarımızı yerinde görmek, eksikleri zaman kaybetmeden gidermek. Postacılar bizim gözbebeğimiz. Yakın zamanda hizmete açacağımız kültür merkezimiz ve anaokulumuzla birlikte mahalleye yeni bir vizyon ve değer katacağız” dedi.

Etiketler; #Serdar Sandal #bayraklı #izmir
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