Başkan Sandal muhtarlarla buluştu

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, kentin sorunlarına daha hızlı ve etkin çözümler üretmek için istişare toplantısında muhtarlarla bir araya geldi. 29 birim müdürünün faaliyetlerle ilgili sunum yaptığı ve 7 saat süren toplantıda konuşan Başkan Sandal, görev süresi boyunca yaptıklarını ve yapacaklarını anlattı.

Bayraklı Belediyesi tarafından Çeşme Boyalık Beach Otel'de düzenlenen muhtarlarla istişare toplantısına Başkan Sandal'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları, bürokratlar ve muhtarlar katıldı. Her birim müdürünün tek tek sunum yaparak çalışmalarını ve belediye hizmetlerini anlattığı etkinlikte muhtarlar da mahallelerindeki sıkıntıları dile getirdi, önerilerini paylaştı.

Göreve geldiği günden bugüne kadar gelinen süreçte liyakat esaslı çalışma modeliyle eşit işe eşit ücretin ödendiği personel reformu yaptıklarını, kurumsal altyapıyı oluşturduklarını, tasarruf tedbirleri ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla mali disiplini sağlayarak önemli ölçüde borç ödenmesini sağladıklarını dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Fakir fukaranın, okula gidemeyen çocuğun, evine ekmek götüremeyen ailenin hakkını kimseye bir gram koklatmayız. Bu konuda en büyük destekçimiz sizsiniz. Ve bu yolda birlikte yürümeye devam edeceğiz" dedi.

KANGREN OLAN MESELELERİ ÇÖZDÜK

Başkan Sandal, "Madem bir kenti beraber inşa edeceğiz, önce meseleleri doğru anlayacağız sonra bu sorunların çözümü için neler yapabiliriz ona karar vereceğiz. Ne tür sorunlarımız vardı? Bayraklı Belediyesi bir kurum ve bu kurumu yeniden inşa etmek gerekiyordu. Genç bir belediye... Yeniden kurumsal kimliği oluşturmak gerekiyordu. Bir belediyede düşünün 7 farklı müdürlük, 7 farklı ihale ile personel alıyordu. Aynı işi farklı müdürlüklerde yapan çalışanlar farklı maaş alıyordu. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir iş yok. Kimse kendi görevinde çalışmıyordu. Ağır vasıta şoförü büro personeli, büroda olması gereken arkadaş da sahada çalışıyordu. Dışarıdan bakıldığında çok kolay görülüyordu. 5 başkan yardımcısı, 30 müdür olmak üzere bürokrasinin tamamını değiştirdik. Geldiğimiz günden itibaren eşit işe eşit ücret alınacağının, herkesin görevinin başında olacağının, herkesin kendi kadrosunda çalışacağının teminatını vermiştik ve tüm belediyeler arasında biz bunu gerçekleştirmiş tek belediyeyiz" dedi.

TASARRUFLA MALİ DİSİPLİNİ SAĞLADIK

İlçede barışı sağlayarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli çalıştıklarını vurgulayan Başkan Sandal, "Kavga ettiğimiz hiçbir kurum veya kimse yok. Kurumsal kimliğimizi de tamamladık. Peki bunlar bir kentin inşası ile ilgili yeterli mi? Parasız bir iş yapabilme şansınız yok. Belediye bir kamu kurumu. Birçok işleyişi şirketler gibi... Borcumuz var diye oturup ağlayacak mıyız? Ya da birine mi yalvaracağız? Şirketlerle beraber 288 milyon liralık bir borç vardı. Kesin hesapta 175 milyon lira deniyor. Doğru. Peki bunun içine görevi devraldığımız süre dahil mi? Kamulaştırmalar, icrada olan işler dahil mi? Şirketlerin borcu dahil mi? Hayır! Vatandaşı kandırmanın, yanlış beyanda bulunmanın başka alanlara yönlendirmenin ahlakla, vicdanla, bayrakla, Atatürk'ü sevmekle uzaktan yakından alakası yok. Biz vatanımıza, bayrağımıza, Atatürk'e, cumhuriyete bağlıysak önce işimizi ahlaklı, namuslu, vicdanlı bir şekilde yapacağız" diye konuştu.

PARAYI AHLAKTA, ŞEFFAFLIKTA, KUL HAKKI YEMEMEKTE, TASARRUFTA BULDUK

Başkan Sandal, "102 milyon lira bankaya borç vardı. 10 yıllık ilçenin 102 milyon borcu mu olur? Tüm borçlarımızın 189 milyon lirasına yakın kısmını ödedik. Peki bu borçlar ödenirken biz kredi mi çekmişiz? Yani 102 milyon liralık kredi borcunun 85 milyon lirasını öderken kredi mi çekmiş Bayraklı Belediyesi? Hayır! Peki pandemi, deprem, sel, ekonomik krize rağmen Bayraklı Belediyesi temel belediyecilik görevlerinden eksik mi kalmış? Hayır! Geçmişe bakıldığında yatırımını azaltmış mı? Hayır artırmış. Parayı nereden bulduk peki? Parayı ahlakta, şeffaflıkta, devletçilikte, kul hakkı yememekte, tasarrufta bulduk. İhalelerimizin tamamını şeffaf yaptık. Bu yolda da devam edeceğiz. Fakir fukaranın, okula gidemeyen çocuğun, evine ekmek götüremeyen ailenin hakkı var ve buradan kimseye bir gram koklatmayız. Bu konuda en çok sizin desteğinize ihtiyacımız var. Çünkü bu ülkede en zor şey ahlaklı, vicdanlı iş yapmak. Bu yolda yürümeye devam edeceğiz en büyük destekçimiz de sizsiniz. Ne kadar borcumuzu sıfırlarsak, mali yapımızı güçlendirirsek, mahallelerimize, ilçemize o kadar fazla hizmet götürebiliriz" diye kaydetti.

BAYRAKLI'YI, KENT MEYDANINA KAVUŞTURUYORUZ

İlçenin her noktasındaki parkları yenilemeyi sürdürdüklerini ifade eden Başkan Sandal, "Kentin en önemli meselelerinden bir tanesi de yeşil alan. Şuana kadar elde ettiğimiz 30 bin metrekarenin üzerindeki yeşil alan miktarını artıracağız. Bayraklı'da bir iş yapabilmeniz için önce o alanı temizlemeniz gerekiyor. Bu meselenin çözümü uzun sürdüğü için bazen işler zaman alabiliyor. Gerekli yeşil alanın oluşturulması, fidan veya ağaç dikimi noktasında İzmir Büyükşehir Belediyemiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Deprem bölgesindeki 23 parkın revizyonunda da büyükşehir belediyemiz ihale aşamasını geçti ve yapımları devam ediyor. Bayraklı merkezinde Sevgi Yolu'nun sağlıklaştırılması oranın yeniden bir cazibe merkezine dönüştürülmesi, zabıta müdürlüğümüzü de içine alan o bölgenin Çiçek Mahallesi'ndeki parkla birleştirilerek ilçemizin ihtiyacı olan yeni bir kent meydanına kavuşturulması bu kentin ana işlerinden bir tanesi. Düşünün İzmir'in en büyük 5 ilçesinden birisiniz, İzmir'in kurulduğu, İzmir'e ismini veren ilçesiniz, yeni kent merkezisiniz ama meydanınız yok. Tarihi dokudan kimsenin haberi yok. Biz alanı yurttaşlarımızın nefes alabilecekleri sosyalleşebilecekleri alışveriş yapabilecekleri turistlerin gezebileceği yepyeni güzel bir alana dönüştürüyoruz. Smyrna dahil olmak üzere bazı kavşaklara tematik heykeller kazandırmak için Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e rica ettik. Böylece İzmir'in sembollerinden birisi Smyrna Meydanı'nı yeniden düzenleyeceğiz. Bölgedeki sit alanı olarak görülen bölge de yeşil alana dönüştürülecek" dedi.

BAYRAKLI TARİHİNİN REKOR ASFALT SERİMİ YAPILDI

Bayraklı tarihinin en fazla asfaltının bu dönemde atıldığını vurgulayarak, bu konuda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür eden Sandal, "Kilitparke, asfalt, bordür çalışmalarımızı anlattı müdürümüz. Ama burada önemli bir hakkı Tunç Soyer Başkanımıza iade etmemiz lazım. Emek Mahallesi'nden Gümüşpala'ya oradan Anadolu Caddesi'ne ilçemizdeki asfaltlama işinin büyük çoğunluğunu büyükşehir yaptı. 160 bin ton asfalt döküldü ve bu rakam Bayraklı'nın tarihinde olmayan bir rakam. Ayrıca Fuat Edip Baksı Mahallesi'nden Çiçek Mahallesi ve Muhittin Erener Mahallesi'ndeki 30'a yakın merdiveni de söküp, yerine vatandaşlarımızın rahatlıkla kullanabileceği yeni merdivenler yapacağız. Temel işlerimiz arasında ise bizim önceliğimiz eğitim. Önce kreş, sonra gençlerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın eğitimini sağlamak için merkezler açmak. Her mahallemize kreş kazandıracağız. Bu kapsamda Postacılar kültür merkezinin en altına kreş, ikinci katına halk eğitim ve büyükşehirle beraber vatandaşın veya iş dünyasının ihtiyaç duyduğu meslekler ve personel ihtiyacına yönelik kalifiye eleman yetişmek için kurs merkezi, üçüncü katına da düğün salonu yapacağız. İş dünyasıyla imzalayacağımız protokollerle ihtiyaç olan nitelikte eleman yetiştirip, kursları bitiren vatandaşlarımızın istihdam edilmesini sağlayacağız, işleri hazır olacak. Öte yandan Dünya Barış Anıtı İzmir'in belki de kamu eliyle yapılan en güzel alanına dönüşecek. Projesi tamamlandı. Vatandaşımızın pikniğe gittiğinde ihtiyaç duyduğu her şeyi orada karşılayacağız. Orası çağdaş, modern, güzel görünümlü yepyeni bir cazibe merkezine dönüşecek" dedi.

BAYRAKLI'DA HER 3 AİLEDEN BİRİNE ULAŞTIK

Başkan Sandal, "Her 3 aileden birine ulaşmışız sosyal yardımlarımızla destek olmuşuz. Bir de sosyal işlerimiz sadece kendi bünyesinde değil diğer bileşenlerle de beraber, diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak da birçok yaraya çare oluyor. Mesele o kadar kolay ki; hiçbir masrafı ve sıkıntısı yok. Büyük firmalar ellerindeki malları 2 aya kadar ellerinden çıkarıyorlar ve verecek yer arıyorlar. Biz de buna aracılık ediyoruz ve vatandaşımıza ulaştırıyoruz. İhtiyaç olan her şeyi elimizdeki listelerden vatandaşlarımıza götürüyoruz. Herhangi bir ayrım gözetmeden tüm vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Kime, nasıl yardım yapacağımızın yönetmeliğini Sayıştay'a da gönderip, onay aldıktan sonra faaliyete başladık ve geldiğimiz noktada bunun onurunu yaşıyoruz. Bayraklı Belediyesi deprem sürecinde 400 aileye beyaz eşya seti verdi. İlk andan itibaren vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Yaralarımızı muhtarlarımızla, destek veren tüm yurttaşlarımızla el birliğiyle sardık. Sosyal Hizmet binamızı İzmir'in engelliler merkezi haline dönüştüreceğiz. Çamkıran kreşimiz gibi İzmir en büyüğü belki de Türkiye'nin en büyük kreşlerinden biri olacak. Eğitim işi siyasallaştırılacak bir iş değil. Çocuklarımıza eğitim verecek eğitmenlerimizde istediğimiz standartları yakalayamazsak başarıya ulaşamayız. Sosyal etkinlik merkezimiz için de aynı şekilde. Öğretmenlerimizi doğru seçmezsek çocuklarımıza faydalı olamayız. Bunların tamamını liyakat esasına göre şeffaf bir şekilde düzenledik" diye kaydetti.

BAYRAKLI'NIN DÖNÜŞÜM SORUNUNU ÇÖZÜYORUZ

Bayraklı'da kangrene dönmüş kentsel dönüşüm sorununu sorun olmaktan çıkaracaklarını dile getiren Başkan Sandal, "Adalet mahallesi planları kangren olmuş bir meseleydi. Bu plan yapılırken geçmişte nelere itiraz edilmiş, neler yapmalıyız, akıllardaki soruların yanıtını bulabilir miyiz diye düşündük. Büyükşehir Belediyemizle koordineli çalıştık, 12 katlı yeni, güvenli yapılar yapıp Büyükşehir Belediyesi meclisimizden de geçirip, bu meseleyi sonlandıracağız. Yeni kent merkezi ile ilgili çalışmalarımızı da meclisimize getirip çalışmalara yakında başlıyoruz. Cengizhan, Alpaslan ve Fuat Edip Baksı Mahallerimizi kapsayan 60 hektarlık alandaki kentsel dönüşüm projemizin öneri planında uygulama alanını tek uygulama alanından 34 uygulama alanına çıkardık. Vatandaşlarımızın taleplerini karşılayacak şekilde bu çalışmayı, bu büyük sorunu da bitireceğiz. Aynı çalışmayı 600 hektarlık alan için de yapıyoruz. 2022 yılı içinde bu planları meclisimize getirip bu sorunları çözeceğiz" diyerek müjde verdi.

MAHALLENİZDEKİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNİ BİZE BİLDİRİN

Deprem, sel, pandemi gibi felaketlere, ekonomik krize rağmen 188 milyon lira borç ödediklerinin altını çizen Başkan Sandal, konuşmasını şöyle tamamladı: Borcumuz olmasa daha fazla şeyler yapabilirdik ama yine yapacağız. Bizim kimseden korkumuz, çekincemiz yok. Kimsenin motivasyonumuzu bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Sizden ricamız,; buraya gelirken bir söz verdik. Kimse yatağa aç girmeyecek, tüm çocukların eğitim ihtiyaçlarını biz karşılayacağız dedik. Belediyemizin gücü buna yeter. Sizden ricam mahallenizdeki yatağa aç giren yurttaşlarımızı bize bildirin. Maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen çocuğumuz varsa bize bildirin. Ben gereğini yapmazsam günahı benim boynuma ama siz bildirmezseniz vebali sizin boynunuza. Belediye kaynağımız vatandaşımızın dertlerini çözmeye yeter. Bizim hayalimiz var. Marka bir kent oluşturuyoruz. Meydanıyla, sosyal donatı alanlarıyla, parklarıyla yollarıyla yeni bir kent güzel bir kent oluşturmak istiyoruz. Barışın huzurun adaletin olduğu bir kent oluşturmak istiyoruz. Bayraklı'da bunu başaracağız. Çocuklarımızın mutlu, gençlerimizin umutlu ve yaşlılarımızın da huzurlu olduğu bir Bayraklı umut ediyorum.

MUHTARLARDAN BÜYÜK İLGİ

Müdürlüklerin detaylı sunumları için tüm bürokratlara teşekkür eden muhtarlar, 7 saat boyunca Bayraklı'da yapılanlar ve yapılacak projelerle ilgili bilgilendirildi. Bayraklı'da her mahallede hayata geçirilen projelerden büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden muhtarlar ayrıca talep ve önerilerini iletti.

Başkan Sandal'ın konuşmasının ardından muhtarlar adına söz alan Yamanlar Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Bayraklı Muhtarlar Derneği Başkanı Kemal Aydın, "Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Başkanımız Serdar Sandal başta olmak üzere tüm bürokratlarımıza ilçemize, mahallelerimize desteklerinden, hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Taleplerimizi kırmayıp bizi ağırladığı için teşekkür ediyoruz. Gücümüz, birliğimizden gelir. İyi ki varsınız. Biz başkanımıza inanıyoruz ve sonuna kadar başkanımızın arkasındayız" dedi.

Osmangazi Mahallesi Muhtarı Erol Güdücü, "Sosyal yardımlar konusunda daha fazla istişare yaparak daha fazla kişiye ulaşabiliriz. Yapılan tüm faaliyetler ve mahallelerimize hizmetler ortada. Çok teşekkür ederiz" dedi.

Körfez Mahallesi Muhtarı Erdal Er, kilit parke, bordür ve yol çalışmalarıyla ilgili taleplerini iletti.

Alpaslan Mahallesi Muhtarı Fahri Karatay da, yol, kaldırım ve asfaltla ilgili taleplerini ileterek, mahallelere verdiği tüm desteklerinden dolayı Başkan Sandal'a teşekkür etti.

Onur Mahallesi Muhtarı Hasan Aydemir, "Hepimiz halka hizmet ediyoruz. Kendi sokağımızdaki mahallemizdeki sorunları iletmekle görevliyiz. Detaylı sunumlar için teşekkür ederiz. Birçok sorumuza gerek kalmadan yanıtlarımızı aldık" diye konuştu.