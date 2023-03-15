Başkan Sandal: Tahliyeyi bizler gerçekleştireceğiz

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, mesaiye tahliye krizinin yaşandığı Bayraklı Geçici Barınma Merkezi’de başladı. Sandal, herhangi bir problemin olmadığını belirterek "Tahliye edilecek arkadaşların tahliyesini bizler gerçekleştireceğiz" dedi.

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depreminin ardından İzmir Valiliği’nce kurulan Bayraklı Geçici Barınma Merkezi’ne yerleştirilen İzmirli depremzedelerin konteyner kenti boşaltmaları için tanınan süre dün dolmuş bazı vatandaşlar polis eşliğinde tahliye edilmişti. Konaklama merkezinden çıkartılan depremzedeler gidecekleri yerleri olmadıkları gerekçesiyle geceyi sokakta geçirmek zorunda kalmış ve Bayraklı Belediyesi tarafından yurtlara yerleştirilmişti. Tahliye krizinin ortaya çıkmasıyla birlikte devreye giren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal sabah saatlerinde belediye personelleri ve zabıta ekipleriyle birlikte Bayraklı Geçici Barınma Merkezi’ne geldi. Başkan Sandal, burada merkezdeki yetkililerle görüştü. Depremzede vatandaşları da dinleyen Başkan Sandal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.





“Problemi çözeceğiz”

Depremzede vatandaşların yanında olduklarını kaydeden Başkan Sandal, “Beş vatandaşımızın problemiyle ilgili Sayın İzmir Valimizle görüştüm. Dün Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’le görüştüm. Bugün tahliye edilecek arkadaşların tahliyesini bizler gerçekleştireceğiz. Herhangi bir problem yok. Bazı vatandaşlarımızın öğrencileriyle ilgili bir sıkıntısı var. Onu da biz belediye olarak gerekli servisleri koyarak depremzede yurttaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her alanda sonuna kadar yardımımız ve desteğimiz sürecek” diye konuştu.Tahliye işlemlerinin durdurulup durdurulmadığının sorulması üzerine ise Başkan Sandal, “Bugün bir tahliye olmayacağını biliyorum. Onları bizler gönüllü olarak valiliğimizle, büyükşehir belediyemizle birlikte problemi çözeceğiz. Şu anda 5 ailemiz var onların tahliyelerini bir şekilde gerçekleştireceğiz” dedi.



Bayraklı Geçici Barınma Merkezi’nde kalan diğer ailelerin durumunun sorulması üzerine ise Başkan Sandal, “Tebligat gönderilmeyenlerle ilgili tahliye işleminin olmayacağını bana söylediler. Bilgim bu yönde” ifadelerini kullandı.

