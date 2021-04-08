Başkan Sandal: Tasarruf yapmaya devam edeceğiz

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi

Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeliyle mesai öncesi kahvaltıda buluşan Başkan Sandal, “Kamu görevini doğru algılamalıyız. Siz gece gündüz çalışarak, alın terinizle ailenizin, evinizin nafakasını kazanıyorsunuz, emeğinizin karşılığını, hakkınızı alıyorsunuz. Bu konuda kimsenin kimseye minneti yok. Temizlik ve Fen İşlerinde çalışan arkadaşlarımız gibi siz bu belediyenin direğisiniz” dedi.

ASLA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

Sandal, “Çalışanlarımızla imzaladığımız toplu sözleşme ile İzmir'de personel reformu yapan tek belediyeyiz. En üst birimden ücret alanlar, en alt birimdeki çalışanların işini yapıyordu. Temizlik işçilerimiz, park bahçelerdeki arkadaşlarımız, diğer arkadaşlarımız belediyenin asıl cefasını çekerken en alt gruptaki maaşları aldılar. Sahada çalışan, alın teri döken, gecesini gündüzüne katan arkadaşlara mesai verilmedi, evde oturan arkadaşlar mesai aldılar. Bunlar kabul edilebilir işler değil. Buna müsaade etmedik ve düzelttik. Biz hak, hukuk, adalet içinde işimizi adam gibi yapmanın derdindeyiz. Kimin ne dediğinin bir önemi yok, her koşulda çalışan her emekçi arkadaşımın sonuna kadar arkasında olacağım. Doğru duruş, hak, hukuk ve adaletten bahsediyorsak; ahlaklı, vicdanlı olmak zorundayız. Bu konuda bildiğimiz yoldan asla geri adım atmayacağız. Önemli olan çalışandan yana eksiklikleri gidermekle ilgili yapılan çalışmalarda gerekli iradeyi ortaya koymaktır. Biz de bunun gereğini yaptık” dedi.

EMEK MÜCADELESİNDEN ÖDÜN VERMEYECEĞİZ

Belediyelerin çalışma ve üretme yerleri olduğunu ifade eden Başkan Sandal, “Neden tasarruf yapıyoruz? Maaşlarınızı zamanında alabiliyorsanız, borçlarımızı ödeyebiliyorsak, diğer işlerimizi, yatırımlarımızı yapabiliyorsak, hak eden arkadaşlara haklarını iade edebiliyorsak bunları tasarrufla sağlıyoruz. Birçok şey düşünüyoruz ama bunların süresi var. Yasal mevzuatlar zaman alabiliyor. Tasarruf yapmaya devam edeceğiz, bütçemizi düzenleyeceğiz, borçlarımızı sıfırlayacağız ve projelerimizi hayata geçireceğiz. Bu kentin imkanları tasarruf ve doğru yönetimle tüm sorunları çözmeye yeter. Ben emek mücadelesinin içinden gelen biri olarak; açlığı, sefaleti, yokluğu, zorda olmayı iyi bilirim. Hepimiz aynı yerlerden geliyoruz. Nerede doğduğumuzun, hangi görüşte, inançta olduğumuzun bir önemi yok. Kaderlerimiz hep aynı. Hep aynı yokluk, sefalet ve çile. O yüzden bizim önceliğimiz, emek mücadelesinden asla ödün vermemektir. Sizden tek isteğim işinizde olun. Biz sizin emeğinize talibiz. Yaptığımız ve yapacağımız her şey çalışma koşullarınızı iyileştirmek ve daha iyi standartlara taşımak için. Biz çalışma arkadaşlarımıza gönül gözüyle bakarız” diye konuştu.

30 BİN AİLEYE SOSYAL DESTEK

“Kimseyi ötekileştirmeden, yok saymadan, inancı ve kimliğiyle herkese aynı gözle bakmak bizim siyasal anlayışımızdandır” diyen Sandal, sözlerini şöyle tamamladı: Aynı düşünceden, görüşten, etnik kökenlerden olmayan arkadaşlarımız olabilir. Bunun hiçbir hükmü yok. Hizmeti götürürken de hiçbir hükmü yok. "Yatağa aç giren vatandaşımız varsa bu koltuklar bize haram olsun" dedik. Bu kapsamda 30 bin aileye düzenli olarak yardım ediyoruz. Çocuk okula gidemiyorsa, ‘bu dert bizim derdimiz’ diyoruz. Bu acıyı, bu kahrı iyi biliyoruz. Bu belediyenin okula gidemeyen çocuğa tablet verme, defter kitap, kıyafet alma, harçlık verme gücü yok mu? Çocuğun ailesi farklı partilere oy verdi diye o çocuğun derdini çözmeyecek miyiz? Elbette çözeceğiz. Karşımızda insan var ve bir insanın geleceğini yönlendirmek, elinden tutabilmek bir insanlık görevidir. Yeni bir kenti birlikte inşa ederken bunun en önemli parçası sizsiniz. Temizlik ve Fen İşlerinde çalışan arkadaşlarımız gibi siz bu belediyenin direğisiniz. Bu kentin size ihtiyacı var, bizim size ihtiyacımız var. Tek isteğimiz; işinize huzurlu, mutlu gidip gelin ve işinizi doğru yapın. Biz de üzerimize düşeni yapalım. İhtiyaçlarınızı, maaşlarınızı, emeklerinizin karşılığını zamanında ödeyelim. Bu kente olan borcumuzu yeniden şekillendirelim. Sizinle onur duyuyorum. Emekleriniz için teşekkür ediyorum.