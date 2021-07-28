Başkan Sandal: "Tek çözüm kentsel dönüşüm"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, bayram sonrasında mahalle ziyaretlerine kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda Onur Mahallesi Muhtarı Hasan Aydemir ve bürokratlarıyla esnafı ziyaret eden Başkan Sandal, vatandaşlarla sohbet edip, yapılması gerekenlerle ilgili incelemelerde bulundu

Mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdüren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Onur Mahallesi'ni ziyaret etti. İmkanlar dahilinde tüm mahallelerin ihtiyaçlarının karşılanarak esnafın ve vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerini bir kez daha ifade eden Başkan Sandal, "Onur Mahallesi'nin tek kurtuluşu kentsel dönüşüm. Onu da biz yapacağız ve mahalle sakinlerimizin hayatını kolaylaştırarak, onları daha sağlıklı, modern ve nitelikli yapılara kavuşturacağız" dedi.

NEREDE NEYE İHTİYAÇ VARSA EKİPLERİMİZLE ORADAYIZ!

Vatandaşlardan gelen talep ve önerileri de dinleyen Başkan Sandal, her esnafı tek tek ziyaret ederek, ihtiyaç ve taleplerini sordu. Eski imar planları dolayısıyla park ve yeşil alan sıkıntısı yaşanan bölgenin yeni imar planlarıyla çok güzel hale geleceğini duyuran Sandal, "Kentsel dönüşümü hayata geçireceğiz ve Onur Mahallesi; parkları, geniş yolları, sosyal donatı alanları ve modern yapılarıyla bambaşka bir yer olacak! Org. Nafiz Gürman, Yamanlar ve Onur Mahallelerimizi kapsayan alanda imar planı çalışmamız sürüyor. Yeni plan ile her şey daha sistemli, nitelikli, modern ve güzel olacak. Ayrıca bulduğumuz alanlara park yapmaya, atıl haldeki yerleri yeşillendirmeye, bozulan yollarımızı onarmaya, asfalt sermeye veya kilit parke döşemeye devam ediyoruz. İlçemizin hangi noktasında neye ihtiyaç varsa ilgili tüm ekiplerimizle orada olmaya özen gösteriyoruz" dedi.

TAZİYEEVİ VE KREŞ ÇALIŞMALARI

Onur Mahallesi 7371 sokak No: 164/A'da, Bayraklı Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 250 metrekarelik, 2 katlı taziyeevi son düzenlemelerin ardından açılacak. İçinde mutfak, çay ocağı, benmari (sıcak yemek servisi ekipmanı), kadın-erkek tuvaletleri ve depo bulunan taziyeevi, 100 kişi kapasiteyle hizmet verecek.

Onur Mahallesi'nde ayrıca yeri belirlenen kreş ile ilgili de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Tüm mahallelere eğitim standartları yüksek, donanımlı kreşler kazandırmak için çalışan Başkan Sandal, projenin en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını dile getirdi.

NELER YAPILACAK?

Aşırı sıcaklara rağmen gezisine ara vermeyen ve vatandaşları tek tek dinleyen Başkan Sandal, ana cadde üzerindeki tüm esnafı eksiksiz ziyaret etti. Onur Mahallesi gezisi kapsamında Başkan Sandal, 7363/1 sokaktaki boş alanın yeşillendirilmesi ve oturma grubu konulması, 7368/2 sokaktaki çamlık alanın temizlenmesi, 7357 sokaktaki dere kenarında da düzenleme yapılması talimatını verdi. Sandal, ayrıca 7398/4 sokakta da yaşlı bir teyzeye ait evin balkonunun ve merdiveninin güçlendirilerek yenilenmesini istedi. Sandal, kentsel dönüşüm ile Onur Mahallesi'nin bambaşka bir yer haline geleceğini ifade etti.