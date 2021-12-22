Başkan Sandal: Üretimde birleşmek zorundayız

Tarımsal kalkınma ve kooperatifçiliğe verdiği önemle üreticiye her alanda destek olan Bayraklı Belediyesi ‘Dünya Kooperatifçilik Günü’ dolayısıyla panel düzenledi. Türkiye’deki tarım politikaları, kooperatifçiliğin önemi, gıda güvenliği ve yapılması gerekenler konuşuldu. Başkan Sandal “Üretimde birleşmeli ve kooperatifçiliği desteklemeliyiz” dedi

Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen ‘İkinci Yüzyıla Doğru Tarım ve Kooperatifçilik’ paneline, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ile İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer konuşmacı olarak katıldı. Panelin moderatörlüğünü ise Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Hakan Çakıcı yaptı. Panele; Belediye Başkanı Serdar Sandal ve eşi Aylin Sandal’ın yanı sıra, siyasi partilerin ilçe başkanları, üretici birliklerinin ve kooperatiflerin temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Panel sonunda katılımcılara plaket ve çiçek takdim edildi.

GÜÇLÜ ÇİFTÇİ, GÜÇLÜ TARIM

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar tarımı bitirme üretimi de durma noktasına getirdi. Çiftçilerimiz artık üretemiyor. Böyle bir ortamda, üretimde birleşmeli ve kooperatifçiliği özendirmeliyiz. Toprağın bereketini soframıza sunan üreticilerimizin yanında olmaya ve yerelde kalkınmayı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

HÜKÜMETİN EKMEĞE SAHİP ÇIKMASI LAZIM

CHP PM üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal “Bugün yaşanan ekonomik darlığın temeli köylerin boşalmasından, köylülerin yoksul olmasından kaynaklanıyor. Türkiye artık ürettiği buğday ile yeterli ekmek üretemiyor, ayçiçek yağı üretemiyor. Hükümetin, insanların karnını doyuracak ekmeğe sahip çıkması lazım. Cumhuriyet Halk Partimizin genelde var olan tarım politikalarını yerelde hayata geçirerek sorunların üstesinden geleceğiz. Çiftçimizi para kazanır hale getireceğiz ve böylece topraklarımız satılmayacak. Tarım ve gıda devletin asıl işi olmalıdır. Tüm bunların çözümü için önce cesarete sonra birlik olmaya, dayanışmaya ihtiyacımız var” dedi.

“ÖRGÜTLENELİM”

İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer “Üretici ile tüketici arasındaki aracıları ortadan kaldırabiliriz. Atatürk’ün yaptığı gibi tüketim kooperatifleri kurmalı, bunları geliştirmeliyiz. Biz gücümüzü, örgütlü olmamızdan alıyoruz. Kendi apartmanınızda, mahallenizde örgütlenin. Hiçbir aracıya muhtaç olmadan Köy Koop’un ürünlerini, Doğançay’ın zeytinyağını, Yamanlar’ın balını, tüm kooperatiflerin ürünlerini alın. Merak etmeyin; kentte tüketici örgütlenirse üretici de üretmeye devam eder. 22’nci yüzyılda bize Cumhuriyet’in, Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığı lazım” dedi.

ÇİFTÇİ SAHİPSİZ BIRAKILIYOR

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Hakan Çakıcı ise “Tarımın, çiftçinin, emeğin, gıda güvenliğinin, üretici maliyetlerinin, tüketici fiyatlarının, gıda enflasyonunun temelinde özellikle küçük çiftçinin yalnız bırakılması, örgütlenememesi ve kooperatifleşememesini görüyoruz. Türkiye’de 13 bine yakın kooperatif 4 milyona yakın kooperatif ortağı var. Ancak tarımın sorunları devam ettikçe çiftçi yine sahipsiz kalıyor” dedi. Soru Cevap bölümünde söz alan kooperatif temsilcileri ve vatandaşlar da günlük yaşamda karşılaştıkları sorunları anlattı. Katılımcılar, tarıma ve kooperatifçiliğe verdiği desteklerden dolayı, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’a teşekkür etti.