Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "sağduyu" çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "sağduyu" çağrısı
0
Bülent Arınç: Şiddetin dili, terörün dilidir
Bülent Arınç: Şiddetin dili, terörün dilidir
0
Akşener: Erdoğan'ı en çok sevenlerin, bu sistemin değişmesi için Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy vermeleri gerekiyor
Akşener: Erdoğan'ı en çok sevenlerin, bu sistemin değişmesi için Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy vermeleri gerekiyor
0
Kamu işçisine yapılacak zammı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Kamu işçisine yapılacak zammı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
0

Başkan Sandal’dan Atatürk ve bayrak vurgusu!

Başkan Sandal’dan Atatürk ve bayrak vurgusu!
10 Mayıs 2023 Çarşamba 14:03

Yaklaşan genel seçimler öncesi saha çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Erzurum Narmanlılar Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu. Başkan Sandal “Bu ülkede hep fakir fukara çocukları kavga ediyor, yukarıda herkes işine gücüne bakıyor. Bizim ekmeğimiz aynı, derdimiz aynı. El ele tutuşacağız, birlik olacağız. Ötekileştirmeye izin vermeyeceğiz. Kimin bu ülkenin bölünmez bütünlüğünde gözü varsa gözü çıksın. Kim Atatürk’ün karşısında duruyorsa yerle yeksan olsun” dedi.

4 MAHALLEDE ESNAF GEZİSİ

Mahalle gezilerine hız veren Başkan Sandal; Cengizhan, 75. Yıl, Alpaslan ve Çiçek’te vatandaşlarla buluştu. Ziyarete, CHP İlçe Başkanı Didem Gültekin, meclis üyeleri ve parti yöneticileri de eşlik etti. Esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Sandal, 14 Mayıs’ın ‘değişim’ günü olduğunu ve herkesin sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

BAYRAK VE ATATÜRK VURGUSU

Mahalle ziyaretlerinin ardından Erzurum Narmanlılar Derneği tarafından düzenlenen Kurtuluş Günü etkinliklerine katıldı. Burada yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Sandal Atatürk ve bayrak vurgusu yaptı.

HARCIMIZ ÇANAKKALE’DE KARILDI

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Yukarıda inancı ne olursa olsun herkes işine gücüne bakıyor. Aşağıda ise fakir fukara çocukları kavga ediyor. Bizim ekmeğimiz aynı, derdimiz aynı, tasamız aynı. Neyin kavgasını ediyoruz? El ele tutuşacağız, birlik olacağız. Hiçbir provokasyona, hiçbir ötekileştirmeye maruz kalmadan, bu ülke için canını siper eden tüm yurttaşlarımızla -sağcısı solcusu, Alevi’si Sünni’si, Türk’ü Kürt’ü, Laz’ı Çerkez’i- el ele tutuşacağız. Kimin bu ülkenin bölünmez bütünlüğünde gözü varsa, gözü çıksın! Kimin bayrakla ilgili problemi varsa Allah belasını versin. Kim Atatürk’ün karşısında duruyorsa yerle yeksan olsun. Bu ülke bizim ve bizim harcımız Çanakkale’de karıldı. Bu harcı kimseye bozdurmayacağız” dedi.

Etiketler; #bayraklı #izmir #Serdar Sandal #atatürk #bayrak
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
AK Partili Sürekli: 14 Mayıs’ta destan yazacağız
Sonraki Haber
Sırp lider Vucic'ten Kosova ile diyaloğun devamı için Sırp Belediyeler Birliği “şart“ vurgusu
Buca Cezaevi Özgürlük Parkı’na dönüşecek
Buca Cezaevi Özgürlük Parkı’na dönüşecek
0
Yeniden yargılanan Fulya'nın katili için rapor istendi
Yeniden yargılanan Fulya'nın katili için rapor istendi
0
Asker ve sivil memurları taşıyan servis midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Asker ve sivil memurları taşıyan servis midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
0
İzmir'de TCG Anadolu'yu kaç kişinin ziyaret ettiği Bakan Kasapoğlu açıkladı
İzmir'de TCG Anadolu'yu kaç kişinin ziyaret ettiği Bakan Kasapoğlu açıkladı
0
İşçi servis otobüsüyle çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
İşçi servis otobüsüyle çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
0
İzmir'de bir kadın cinayeti daha
İzmir'de bir kadın cinayeti daha
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.