Başkan Sandal’dan Atatürk ve bayrak vurgusu!

Yaklaşan genel seçimler öncesi saha çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Erzurum Narmanlılar Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu. Başkan Sandal “Bu ülkede hep fakir fukara çocukları kavga ediyor, yukarıda herkes işine gücüne bakıyor. Bizim ekmeğimiz aynı, derdimiz aynı. El ele tutuşacağız, birlik olacağız. Ötekileştirmeye izin vermeyeceğiz. Kimin bu ülkenin bölünmez bütünlüğünde gözü varsa gözü çıksın. Kim Atatürk’ün karşısında duruyorsa yerle yeksan olsun” dedi.

4 MAHALLEDE ESNAF GEZİSİ

Mahalle gezilerine hız veren Başkan Sandal; Cengizhan, 75. Yıl, Alpaslan ve Çiçek’te vatandaşlarla buluştu. Ziyarete, CHP İlçe Başkanı Didem Gültekin, meclis üyeleri ve parti yöneticileri de eşlik etti. Esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Sandal, 14 Mayıs’ın ‘değişim’ günü olduğunu ve herkesin sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

BAYRAK VE ATATÜRK VURGUSU

Mahalle ziyaretlerinin ardından Erzurum Narmanlılar Derneği tarafından düzenlenen Kurtuluş Günü etkinliklerine katıldı. Burada yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Sandal Atatürk ve bayrak vurgusu yaptı.

HARCIMIZ ÇANAKKALE’DE KARILDI

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Yukarıda inancı ne olursa olsun herkes işine gücüne bakıyor. Aşağıda ise fakir fukara çocukları kavga ediyor. Bizim ekmeğimiz aynı, derdimiz aynı, tasamız aynı. Neyin kavgasını ediyoruz? El ele tutuşacağız, birlik olacağız. Hiçbir provokasyona, hiçbir ötekileştirmeye maruz kalmadan, bu ülke için canını siper eden tüm yurttaşlarımızla -sağcısı solcusu, Alevi’si Sünni’si, Türk’ü Kürt’ü, Laz’ı Çerkez’i- el ele tutuşacağız. Kimin bu ülkenin bölünmez bütünlüğünde gözü varsa, gözü çıksın! Kimin bayrakla ilgili problemi varsa Allah belasını versin. Kim Atatürk’ün karşısında duruyorsa yerle yeksan olsun. Bu ülke bizim ve bizim harcımız Çanakkale’de karıldı. Bu harcı kimseye bozdurmayacağız” dedi.