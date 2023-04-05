Başkan Sandal’dan rezerv alan çıkışı: Depremzedenin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Depremzedenin evine, işine göz koyanlar böyle bir işe girişmişlerse bugünden tezi yok geri dönsünler. O hakkı hiç kimseye yedirmeyeceğiz” dedi

FATİH ÖZKILINÇ-Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği 30 Ekim 2020 depreminin ardından ilçesinde depremzedelere konut yapmak için belirlenen rezerv alanda TOKİ’nin arsa satışı yaptığı yönündeki iddialarına gelen eleştirilere belgelerle yanıt verdi. Belediye binasında dün sabah saatlerinde basın toplantısı düzenleyen Başkan Sandal, “Önce,‘Hayır böyle bir satış yok’ denildi. Sonra biz satışın gerçekleştiği ile ilgili evrakları gösterdik. Tanıdık, bildik birine satılıyor. Kısa sürede kurulan bir şirkete 18 milyondan 43 milyona çıkarılarak satılıyor. Orada 2 bin metrekarelik alan, 6 ila 7 daire parası demek. Hepimiz Bayraklı’da yaşıyor, rayiç bedellerini biliyoruz. Burada, rezerv alandan arsa alacak bütün arkadaşlara sesleniyorum; öyle yağma yok! Bu alan depremzedelere aittir” ifadelerini kullandı.



“TEK TEK SÖYLEYEEĞİZ”

Depremzede vatandaşların hakkını kimseye yedirmeyeceklerini belirten Sandal, “Yedi proje alanında bin 569 konut vardı, bin 409 tane yaptılar. Rezerv alanda 3 bin 600 teslim ettiler, 3 bini beklemede. Ben nasıl arazi ve satışlarla ilgili belgeler var diye ispatlıyorsam, depremzedelerin tapularının alınıp kimlere satıldığını tek tek söyleyeceğiz. Depremzedenin evine, işine göz koyanlar böyle bir işe girişmişlerse bugünden tezi yok geri dönsünler. O hakkı hiç kimseye yedirmeyeceğiz” dedi.



“KIZILAY’DAN FARKI YOK”

Hükümete yönelik eleştirilerini sürdüren Sandal, “Bir tanesi 16 bin metrekare, 100 milyon lira değerle ihaleye çıkıyor. Diğeri 10 bin metrekarenin üzerinde ve 65 milyon 730 bin lira ihale çıkıyor. Mevzuata uygun mu? Satış, Bayraklı’daki depremzedelerin derdiyle ilgili mi? Ayda bir AK Parti ilde, milletvekilleriyle, eski başbakanımızla, sayın cumhurbaşkanı ile resim verdiler, umut verdiler. Geldiğimiz noktada neredeyiz, hep bir temenni. Bu kenti yönetenler, ‘Vatandaşın derdi ile ilgileniyoruz’ diyenler. Biraz daha sağduyulu davranın. Temenni ediyoruz da bu işlerin biteceği yok. Depremzedelere verilen kredi belli, müteahhide verdiğiniz belli. Sınırlı sayıda depremzede için söylüyoruz bunu. Depremde mağdur olmuş yurttaşlarımıza kamu eliyle konut yapıp o konutu satmak ile Kızılay’ın depremzedeye çadır satması arasında bir fark yoktur. Bu kadar açık, net. Evi yıkılana ev satacağız, dışarıda kalana çadır verip parasını alacağız. Bin yıllık devletin geleneği, 100 yıllık cumhuriyetimizin kurulma gerekçesi bu değil. İnşallah 15 Mayıs’tan sonra tüm depremzedelerimize evleri ücretsiz verilecek. Depremzedenin malına göz koyanların elinden onları alıp yurttaşımıza vereceğiz” diye konuştu.



KİMİN MALI NEREYE GİDİYOR?

Rezerv alandaki satışları tekrar hatırlatan Sandal, “Bakın ihale ile sattığınız bir yer daha, 40 dönüm, Orman’dan TOKİ’ye geçiyor TOKİ Maliye’ye veriyor, o da takasa gidiyor. Rezerv alandaki 40 dönümlük yeri alıyor. Hala bir arsa mı taşınmaz mı verdiler bilmiyoruz. Kimin malı nereye gidiyor? Açıklayın, hangi şartlarda hangi koşullarda hangi mevzuata uygun verdiniz. O yapıları vatandaşa mı verecek, başka bir iş için mi kullanacak. Bayraklı, TOKİ’nin bilançosunu düzeltebileceğiniz bir saha değildir. Bayraklı, bütün dayatmalara rağmen İzmir’in kalbi olmaya devam edecek, Türkiye’nin incisi olacak. Ne yaparsanız yapın küllerimizden doğuyoruz” dedi.



“VATANDAŞIN YANINDA OLACAĞIZ”

İzmirli depremzedelerin yaşadığı mağduriyetlere değinen Sandal, “Yedi proje alanında, yapılan konut sayısı ve eksiği söyledik. Sesimizin ulaştığı her yere vatandaşımızın 120 metrekarelik dairelerini 60 ila 70 metrekareye düşürüp mağdur etmeyin dedik. O gün bize mühendislik dersi verip zeminden söz edenler, çok da öyle yapmadı. Osmangazi Mahallemizde iki bölgeyi daha rezerv alan belirlemişlerdi, ne isterlerse o oluyor, kanuna ve nizama uygun. Pat, burası benim rezerv alanım.’ Neye göre rezerv alanı, kime göre rezerv alanı? Bu rezerv alanlarda inşaatlar 8 katlı olacak. Ne oldu o depremzedenin çığlığına hani beş kattan fazlası olmuyordu. Bununla ilgili manifestolar düzenleyip bizi eleştiriyordunuz? Hani bizim depremzedeye K sınırları ve yüzde 20 artış ile ilgili topa tutunlar var ya emsali buralarda 3.5 kat artırmışlar. 20’ye hayır diyenler 350’ye evet diyor. Bir daha hiçbir arkadaşımız makamı ne olursa olsun siyasi şov yapacağız diye buradaki arkadaşlarımıza söz söylemesin. Biz kentimizi menfaati için ne gerekiyorsa yaptık. Nasıl üzerimize gelirseniz gelin vatandaşın yanında olacağız. Ben bu kentin şehr-i eminiyim, birinin atamasıyla değil, yurttaşların oyuyla geldik. Onlara da söz verdim, haklarını savunacağım. Sağdan soldan birilerinin atıp tutmasıyla tehditle geri adım atacağımız yok. İçinde bulunduğumuz durum bu” diye konuştu



"UCUZ POLEMİĞE GEREK YOK"

“Rezerv alan depremzedenin malıdır, mevzuatta yazmayabilir ama oradaki her katma değer depremzedeye aittir” diyen Başkan Sandal, “Orada zaten bir benzin istasyonu var, şu anda iki tane daha görülüyor. Bu mantıklı mı? Toplam nüfusun 20 bin olduğu bir yere 4 tane benzin istasyonu koyuyorlar. Sizce ben bunun yanında mı olayım, karşısında mı olayım? Burada ucuz polemiğe gerek yok biz ticarete karşı değiliz ama bunu vicdanları yaralamadan doğru ve ahlaklı bir şekilde olmasını istiyoruz. Bu 40 binlik alanın kime nasıl verildiğinin açıklamasını nasıl yapacağız? Zaten milli emlakla İzmir’de 1 metrekare bırakmadılar. Bizim konumuz depremzedenin hakkıyla ilgili hiçbir arkadaşımız farklı bir polemiğe girmesin” ifadelerini kullandı.



"ASIL YARGI 15 MAYIS’TA"

Rezerv alandaki satışlar konusunda yargıya başvurup başvurmayacağının sorulması üzerine Sandal, “Hepimiz bu ülkenin birer vatandaşıyız. Bazen hayatın doğrusu ile mevzuatın doğrusu çakışmıyor. Mevzuata uygun olması doğru olduğu anlamına gelmez. Evrak yok diyorlar ama bak burada. Çıksınlar derslerini çalışıp bize cevap versinler, evraklar burada. Asıl yargı 15 Mayıs’ta!” dedi.



