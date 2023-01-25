Başkan Selvitopu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında ziyaret etti

Karabağlar Belediyesi'nin eğitim ve sosyal projeleri hakkında Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na ayrıntılı bilgi veren Başkan Selvitopu, "Eğitimi tüm yönleriyle desteklemeye gayret ediyoruz. Karabağlar'daki binlerce öğrencimize, Eğitim Kart'la kırtasiye, Atatürk Yükseköğrenim Kız Yurdu'yla barınma, KARBEM dersanemizle sınavlara hazırlık destekleri sunuyor; okullarımızın bakım onarımlarını gerçekleştiriyoruz" dedi.

Sosyal Destek Kartı'yla da dar gelirli ailelerin yanında olmaya çalıştıklarını belirten Başkan Selvitopu, sosyal projelerin artarak süreceğini vurguladı.

Başkan Selvitopu ayrıca, Karabağlar Belediyesi'nin yapımına devam ettiği Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi, semt merkezleri, pazaryerleri gibi projelerle ilgili de Genel Başkan'a bilgi sundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Selvitopu'na çalışmalarında başarılar diledi.