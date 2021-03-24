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Başkan Selvitopu'dan saldırıya uğrayan zabıtalara ziyaret

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, kamu görevini yaparken dün saldırıya uğrayan Zabıta Müdürlüğü personelini ziyaret ederek, “geçmiş olsun” dileklerini iletti. Karabağlar Belediyesi’nin tüm gücüyle yanlarında olduğunu vurgulayan Başkan Selvitopu, “Sizin canınız bizim canımızdır. Gereken neyse yapılacak. Kimse devletten güçlü değildir. Herkes haddini bilmelidir” dedi

Başkan Selvitopu'dan saldırıya uğrayan zabıtalara ziyaret
24 Mart 2021 Çarşamba 14:41

Yunus Emre Mahallesi’ndeki kapalı pazaryerinde bulunan zabıta müdürlüğünü ziyaretinde Başkan Selvitopu’na, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve İzmir Pazarcılar Odası Başkanı da eşlik etti.

Saldırıya uğrayan zabıta memurlarının da aralarında olduğu personele “geçmiş olsun” diyen ve onlarla bir süre sohbet eden Başkan Selvitopu, “Hakkaniyetle görevini yapmaya çalışan arkadaşlarımıza yönelik bu çirkin saldırı asla kabul edilemez. Burası dağ başı değil! Siz hiç merak etmeyin, gereği neyse yapılacak. Sizin can güvenliğiniz bizim için her şeyden önemli. Karabağlar Belediyesi tüm gücüyle, sonuna kadar yanınızdadır. Canınızı sıkmayın, ; motivasyonunuzu yüksek tutun” diye konuştu.


Zabıta Müdürlüğü personeli de destekleri nedeniyle Başkan Selvitopu’na teşekkür ederek, “Başkanım, siz ve çalışma arkadaşlarınız sadece bu olayda değil, her zaman yanımızdasınız. Sizler arkamızda böyle güçlü durdukça, hiçbir zorluk bizi yıldıramaz” dediler.

Etiketler; #muhittin selvitopu #karabağlar #izmir #zabıta
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