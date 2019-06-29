Başkan Selvitopu, muhtarları dinledi

​​​​​​​Karabağlar Belediyesi, mahallerdeki sorunları tespit etmek ve yerinde çözüm üretmek amacıyla bölgesel muhtar toplantıları düzenledi. İlçede bulunan 58 mahalleyi 6 bölgeye ayırarak gerçekleştirilen toplantılarda, muhtarlar, mahallelerinde yapılmasını istedikleri çalışmaları Başkan Muhittin Selvitopu’na aktardılar.

Karabağlar'da daha iyi hizmet üretebilmek, muhtarlarla daha güçlü iletişim kurarak mahallelerde yaşanan sorunları yakından takip etmek amacıyla her yıl düzenli olarak yapılan bölgesel muhtar toplantıları sona erdi. İlçedeki muhtarlıkları 6 farklı bölgeye ayırarak düzenlenen toplantılarda, bölgesel sorunlar ele alınırken ayrıca Karabağlar Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar da masaya yatırıldı.

Eşit hizmet vurgusu

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katıldığı toplantılarda, tüm mahallelere eşit hizmet vurgusu yapıldı. İlçede geçmiş dönemde yaptıkları çalışmalarda herkese eşit hizmet sunarak, hiç kimseye ayrımcılık yapmadıklarının altını çizen Başkan Selvitopu, yeni dönemde de aynı anlayışla çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Daha iyi hizmet için buradayız

Muhtarlarla iletişim ve koordinasyona önem verdiklerini her toplantıda dile getiren Başkan Muhittin Selvitopu, “Karabağlar’da yaşayan 500 bin insanımıza daha iyi hizmet etmek için buradayız. Sizlerle birlikte bu 5 yıllık süreci kurumsal anlamda, sağlıklı bir yapı ve saygı, sevgi çerçevesi içerisinde yürüteceğiz” dedi.

Devam edecek

Toplantılarda 58 mahalle muhtarını tek tek dinleyen, sorun ve çözüm önerilerine ilişkin notlar alan Başkan Selvitopu, toplantılarda dile getirilen konuların takipçisi olacağının sözünü verirken, bundan sonra da bu toplantıların periyodik olarak devam edeceğini söyledi.