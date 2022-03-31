Başkan Selvitopu üç yılda, vaatlerinin yüzde 80'ini gerçekleştirdi

Belediye başkanlığı görevindeki son üç yılını Haber Ekspres’e anlatan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 2019 yerel seçimlerinden bu yana geçen üç yıllık süreçte vaatlerinin yüzde 80’ini gerçekleştirdiğini söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, belediye başkanlığı görevdeki son üç yılını Haber Ekspres Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ekrem Arslan ve Genel Yayın Yönetmeni Muammer Kırca’ya değerlendirdi. Başkan Selvitopu seçim 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerinden bu yana geçen üç yıllık süreçte vaatlerinin yüzde 80’ini gerçekleştirdiğini belirtti.

Görev süresindeki son üç yılını değerlendiren Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Bu dönem biraz farklıydı. Pandemi oldu. Ardından bir de Karabağlar’da sel oldu. Haliyle bu durumlar bütün çalışmalarımızı etkiledi. Bu süreçte daha ziyade sosyal çalışmaları erteledik. Ama diğer çalışmalarımız devam etti. Kentin temizliği, parkların bakımı, yolların bakımı ve onarımı ilgili çalışmalarımız artarak devam etti. Karabağlar’da başladığımız yatırımları tamamladık. 24 Ekim’de Genel Başkanımızın katılımıyla 5 tamamladığımız projemizin açılışını yaparken bir projemizin de temelini attık. Özdemir Sabancı Parkı, Limontepe Mahallesi Masal Evi Çocuk ve Gençlik Merkezi, Kibar Belediye Hizmet Kompleksi, Nasreddin Hoca Çocuk Bilim ve Kültür Merkezi ve Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi açılışını gerçekleştirdik. Atatürk ve Gençlik Merkezi'nin de temelini attık” dedi.

100’üncü yıl AKM ile taçlanacak

Temeli atılan Atatürk Kültür Merkezi’nin Karabağlar için son derece önemli olduğunu kaydeden Başkan Selvitopu, “32 dönümlük bir alan içersinde inşası tamlanacak projemizde ağırlıklı olarak spor tesisleri yer alacak. Karabağlar’da özellikle amatör futbol maçlarının oynanacağı tek yer var. O da Yeşilyurt’ta çok yeterli değil. Bu proje kapsamında 3 bin 800 kişi kapasiteli bir stat ve iki tane kapalı spor salonu yer alacak. İki ana bölümden oluşan spor salonlarında da, ısıtmalı yarı olimpik yüzme havuzu ile çocuk eğitim havuzu, basketbol, voleybol, hentbol, judo, tekvando, jimnastik, güreş gibi branşlara uygun alanlar yer alacak. 9 dönüm üzerine oturacak binada ayrıca, sporcular için kondisyon / antrenman odaları, giyinme-soyunma odaları, spor malzemeleri satış noktası, dinlenme alanları, kafeterya, amatör spor kulüp odaları, hakem odası, acil müdahale odası olacak. Her türlü sporun yapılabileceği bir kompleks olacak. Temeli atıldı şu anda yüzde 30 seviyesinde. Bir aksilik olmazsa bir dahaki sene Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında açmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir elin verdiğini diğer el görmüyor

Son üç yıllık süreçte yaşanan pandemiyle birlikte sosyal yardımların daha fazla ön plana çıktığını da kaydeden Başkan Selvitopu, “Karabağlar dar gelirli insanların yaşadığı bir yer. Birçok insanın yardıma ihtiyacı var. Bizim bu konuda hayata geçirdiğimiz Sosyal Destek Kartı uygulamamız var. Yardıma ihtiyacı olan hemşehrilerimize verdiğimiz kartlara her ay yükleme yapıyoruz. Vatandaşlarımız Sosyal Destek Kartı sayesinde ihtiyacı olan gıda maddelerini kendisi alabiliyor. Bu uygulamamız ile vatandaşlarımız rencide olmuyor. Böylece yaklaşık 2 bin 500 vatandaşımıza destek oluyoruz. Ama bu rakam her geçen gün artarak devam ediyor” diye konuştu.

Hedef: Her mahalleye semt merkezi

İlçenin 17 farklı noktasında yer alan semt merkezlerinde bölgede yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarına göre kurslar açıldığını da belirten Selvitopu, bu sayede vatandaşların yerel yönetimlerle doğrudan irtibat kurduğunu söyledi. Karabağlar’da 58 mahallenin yer aldığını ve her mahalleye semt merkezi açmayı hedeflediğini kaydetti.

Karabağlar, 2050’ye hazır

Karabağlar’da yapılması gereken çok iş olduğunu da ifade eden Başkan Selvitopu, “Kentsel dönüşüm, kentin yeniden planlanması çalışmaları var. Şu anda Karabağlar’ın 2040’lı, 2050’li yıllara yönelik planlama çalışması yaklaşık 7 yıllık uğraşlar sonucu tamamlandı. Bundan sonraki süreçte uygulama noktasına geçerek yapısal dönüşümle ilgili yoğun çalışmamız var. Bir yandan da ilçemizde İzmir Büyükşehir Belediyemizin gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Karabağlar’a bir meydan kazandırmak için de çalışmaların devam ettiğini dile getiren Başkan Selvitopu, projeyle ilgili her şeyin kesinleştiğini mülkiyet sorunlarının çözülmesinin ardından 42 dönümlük bir alanda ilçeye yakışır bir meydan kazandıracaklarını söyledi.