REKORLAR KİTABINA GİRDİ
REKORLAR KİTABINA GİRDİ
0
ÜNLÜ MODACIDAN ACI HABER!
ÜNLÜ MODACIDAN ACI HABER!
0
ŞAŞKINLIK YARATTI
ŞAŞKINLIK YARATTI
0
ANITKABİR'E ZİYARETÇİ AKINI
ANITKABİR'E ZİYARETÇİ AKINI
0

Başkan Sengel sözünü tuttu, Çamlık'a Atatürk heykeli yapıldı

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel Çamlık’a verdiği Atatürk heykeli sözünü tuttu. Başkan Sengel, Çamlık köy meydanında yenilenen heykeli çocuklarla birlikte açtı

Başkan Sengel sözünü tuttu, Çamlık'a Atatürk heykeli yapıldı
11 Kasım 2021 Perşembe 11:11

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel verdiği sözü tuttu ve Çamlık'a Atatürk heykeli yaptırdı. Atatürk heykeli açılışında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Çamlıklı öğrenci Esra Üyücü Atatürk ile ilgili bir şiir okudu.

Çamlık Mahalle Muhtarı Talat Ünlü talepleri üzerine Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel tarafından Çamlık’a yeni bir Atatürk heykeli yapılmasından mutluluk duyduğunu belirterek; “Köyümüzde bulunan Atatürk heykeli biraz küçüktü. Bu meydana daha büyük bir heykel yapılmasını Başkanımızdan talep ettik. Başkanımız da burada bulunan heykelin daha büyüğünün yapılacağını bize söyledi. Köyümüze yakışan bir Atatürk heykelimiz oldu. Kendisine köyüm adıma teşekkür ederim. Bu heykelin açılışının 10 Kasım’a gelmesinin anlamı da büyük” dedi.

ATATÜRK KALBİMİZDE BÜYÜYOR

Atatürk heykeli açılışında konuşan Başkan Sengel; “ Muhtarımız bizden daha büyük bir Atatürk heykeli istedi. Muhtarım heykelin büyüğü ne ki, biz kalbimizde büyütüyoruz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü” diyerek sözlerine başladı. Atatürk’ün Cumhuriyet’i çocuklara emanet etmesine değinen Başkan Sengel; “ Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebedi yolculuğuna uğurlandı ve üzerinden 83 yıl geçti. Ancak burada pırıl pırıl çocukları görünce, onların gözlerindeki kararlılığı görünce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ne kadar doğru bir şey yapıp geleceği ve ülkeyi kimlere emanet ettiğini görerek; onların önünde saygı ile eğiliyorum. İyi ki varsınız. Çünkü siz çocuklar geleceği kuracak, bu Cumhuriyeti yaşatacak olanlar sizlersiniz” dedi.

BİZ O EVİN RESTORASYONUNU YAPARIZ

Atatürk’ün Ege Manevraları sırasında beyaz treni ile geldiği Çamlık’ta kaldığı evin restorasyonuna da değinen Başkan Sengel; Ben belediye başkanı olduğumda Çamlık’ta bulunan Atatürk evinin restorasyonunu biz yapacağız demiştim. 2019 yılında Çamlık’ta bulunan Atatürk evinin restorasyonu ile ilgili valilikten bir talebimiz oldu. Restorasyon için bize yetki verin, biz Çamlık’taki Atatürk evini tekrardan açacağız dedik. Valilik bu restorasyonu biz yapacağız dedi.  Bu evin restore edilmesi Çamlık’a çok ciddi bir değer katacak. Çok kıymetli bir yerden bahsediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ayağının değdiği yerlerden bahsediyoruz. Şu anda konu Valilikte. Biz bu konunun zaten takipçisiyiz. Benim ricam muhtarımızın da, Çamlık halkının da bu konunun takipçisi olması. Efes Selçuk Belediyesi sonuna kadar Çamlık Köyü’nün arkasındadır, Atatürk’ün Evi restore edilsin diye yokluktan varlık çıkarır ama o değeri Çamlık’a kazandırmak için elimizden geleni biz de yaparız. Yeter ki; bize yetki versinler. Bu evin müze olarak kullanılmasının çok kıymetli olduğunu da belirtmek istiyorum” dedi. Yapılan konuşmaların ardından Başkan Sengel, Çamlık Muhtarı Talat Ünlü ve Çamlıklı çocuklarla birlikte Atatürk heykelini açtı.

Etiketler; #efes selçuk #Filiz Ceritoğlu Sengel #çamlık #atatürk heykeli
Önceki Haber
Bayraklı 7'den 70'e Atasını andı
Sonraki Haber
Dünyanın en erken doğan bebeği rekorlar kitabına girdi
Çamlı: “Çöken sağlık sisteminin bedelini ödüyoruz”
Çamlı: “Çöken sağlık sisteminin bedelini ödüyoruz”
0
İzmir'de deprem konutlarının teslimi için tarih belli oldu
İzmir'de deprem konutlarının teslimi için tarih belli oldu
0
Çiğli'de sportif atılım sürüyor
Çiğli'de sportif atılım sürüyor
0
6 yaşındaki kızın ölümüne neden olan kişiye, ilk duruşmada tahliye!
6 yaşındaki kızın ölümüne neden olan kişiye, ilk duruşmada tahliye!
0
İzmir’de 65 fidan toprakla buluştu
İzmir’de 65 fidan toprakla buluştu
0
İzmir'de bir taksici, topladığı bahşişlerle kedileri besliyor
İzmir'de bir taksici, topladığı bahşişlerle kedileri besliyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.