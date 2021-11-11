Başkan Sengel sözünü tuttu, Çamlık'a Atatürk heykeli yapıldı

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel Çamlık’a verdiği Atatürk heykeli sözünü tuttu. Başkan Sengel, Çamlık köy meydanında yenilenen heykeli çocuklarla birlikte açtı

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel verdiği sözü tuttu ve Çamlık'a Atatürk heykeli yaptırdı. Atatürk heykeli açılışında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Çamlıklı öğrenci Esra Üyücü Atatürk ile ilgili bir şiir okudu.

Çamlık Mahalle Muhtarı Talat Ünlü talepleri üzerine Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel tarafından Çamlık’a yeni bir Atatürk heykeli yapılmasından mutluluk duyduğunu belirterek; “Köyümüzde bulunan Atatürk heykeli biraz küçüktü. Bu meydana daha büyük bir heykel yapılmasını Başkanımızdan talep ettik. Başkanımız da burada bulunan heykelin daha büyüğünün yapılacağını bize söyledi. Köyümüze yakışan bir Atatürk heykelimiz oldu. Kendisine köyüm adıma teşekkür ederim. Bu heykelin açılışının 10 Kasım’a gelmesinin anlamı da büyük” dedi.

ATATÜRK KALBİMİZDE BÜYÜYOR

Atatürk heykeli açılışında konuşan Başkan Sengel; “ Muhtarımız bizden daha büyük bir Atatürk heykeli istedi. Muhtarım heykelin büyüğü ne ki, biz kalbimizde büyütüyoruz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü” diyerek sözlerine başladı. Atatürk’ün Cumhuriyet’i çocuklara emanet etmesine değinen Başkan Sengel; “ Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebedi yolculuğuna uğurlandı ve üzerinden 83 yıl geçti. Ancak burada pırıl pırıl çocukları görünce, onların gözlerindeki kararlılığı görünce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ne kadar doğru bir şey yapıp geleceği ve ülkeyi kimlere emanet ettiğini görerek; onların önünde saygı ile eğiliyorum. İyi ki varsınız. Çünkü siz çocuklar geleceği kuracak, bu Cumhuriyeti yaşatacak olanlar sizlersiniz” dedi.

BİZ O EVİN RESTORASYONUNU YAPARIZ

Atatürk’ün Ege Manevraları sırasında beyaz treni ile geldiği Çamlık’ta kaldığı evin restorasyonuna da değinen Başkan Sengel; Ben belediye başkanı olduğumda Çamlık’ta bulunan Atatürk evinin restorasyonunu biz yapacağız demiştim. 2019 yılında Çamlık’ta bulunan Atatürk evinin restorasyonu ile ilgili valilikten bir talebimiz oldu. Restorasyon için bize yetki verin, biz Çamlık’taki Atatürk evini tekrardan açacağız dedik. Valilik bu restorasyonu biz yapacağız dedi. Bu evin restore edilmesi Çamlık’a çok ciddi bir değer katacak. Çok kıymetli bir yerden bahsediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ayağının değdiği yerlerden bahsediyoruz. Şu anda konu Valilikte. Biz bu konunun zaten takipçisiyiz. Benim ricam muhtarımızın da, Çamlık halkının da bu konunun takipçisi olması. Efes Selçuk Belediyesi sonuna kadar Çamlık Köyü’nün arkasındadır, Atatürk’ün Evi restore edilsin diye yokluktan varlık çıkarır ama o değeri Çamlık’a kazandırmak için elimizden geleni biz de yaparız. Yeter ki; bize yetki versinler. Bu evin müze olarak kullanılmasının çok kıymetli olduğunu da belirtmek istiyorum” dedi. Yapılan konuşmaların ardından Başkan Sengel, Çamlık Muhtarı Talat Ünlü ve Çamlıklı çocuklarla birlikte Atatürk heykelini açtı.