Başkan Soyer: Ankara'ya sesleniyorum İzmir bu ülkede değil mi?

İzmir'de bugün dev bir yatırım olan Buca Metrosu'nun temeli atıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törende konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ekonomik krize rağmen İzmir tarihinin en büyük yatırımın başlattıklarını söyledi. 'Buradan Ankara'ya seslenmek istiyorum' diyen Soyer, " İzmir bu ülkede değil mi? İzmirliler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi? Biz İzmir’i demir ağlarla örüyoruz. Narlıdere Metrosu’nu ve Çiğli Tramvayı’nı bitirmek üzereyiz. Buca Metrosu’nun temelini atıyoruz. Eş zamanlı yürüttüğümüz altı raylı sistem projesi toplam 93 kilometre uzunluğunda. Peki ya Ankara? Üzerinize aldığınız dört buçuk kilometrelik Halkapınar Otogar Metrosu nerede? Neden başlamıyorsunuz? Yedi senedir yatırım planında olmasına rağmen neden şimdiye kadar tek bir adım atmadınız?" dedi.

İzmir tarihi bir gün yaşıyor. Kentin en büyük yatırımı Buca Metrosu’nun temeli bugün atılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı temel atma töreni Buca Şirinyer’de yapılıyor.

Sadece ulaşım projesi değil aynı zamanda bir istihdam kaynağı olan yatırımın temel atma töreni için İzmirliler, Buca’ya akın ederek tören alanını hıncahınç doldurdu. Şölen havasının hakim olduğu alanda “Halkın Umudu Ülkemizin Kurtuluşu Kemal Kılıçdaroğlu”, “Aç kapıyı Veysel efendi geliyor gelmekte olan”, “İzmir’in Gururu Tunç Soyer” pankartlarına ve “Yola çıktık, ilk istasyon iktidar”, “Saraya değil metroya yatırım”, “İzmir’i demir ağlarla örüyoruz”, “Ev kira ama metro bizim” dövizlerine, coşkuyla sallanan Türk bayrakları eşlik etti. Alanı dolduran onbinlerce İzmirli sık sık “Halkın umudu Kılıçdaroğlu” sloganını attı.

Kılıç’tan Soyer’e teşekkür

Çevredeki apartmanların çatılarından ve balkonlarından da izlenen tören, protokolün alana gelişiyle başladı. Bu dev yatırım için arttırılmış gerçeklik teknolojisinin kullanıldığı dev sahneye, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, önce İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu ellerinde Türk bayraklarıyla çıktı.

Kalabalığın coşkusuna coşku katan çocuklar alandan yoğun ilgi gördü. Renkli koro seslendirdiği şarkıların ardından alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.

Açılış konuşmalarından ilkini Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç yaptı. Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e Buca halkı adına teşekkürlerini ileterek, “Metronun yanı sıra altyapı, rekreasyon alanları ve ulaşımı kapsayan birçok projede Buca, Büyükşehir Belediyesi’nin desteğini yakından hissetmektedir” dedi.

Soyer: “Tümüyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin imkânlarıyla yapıyoruz”

Törenin ikinci konuşması için ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer “İzmir seninle gurur duyuyor” sloganı eşliğinde sahneye geldi. Ekonomik krizin tam ortasına İzmir’in en büyük yatırımını başlattıklarını vurgulayan Başkan Tunç Soyer, “Türkiye’nin üçüncü büyük şehri İzmir’in bugüne kadar gecikmiş en önemli toplu ulaşım projesi, Buca Metrosu’nun yolculuğu bugün burada başlıyor” dedi. Başkan Soyer sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu devasa yatırımı merkezi hükümetten tek kuruş destek almadan, tümüyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin imkânlarıyla yapıyoruz. Üstelik ekonomik kriz koşulları altında.” Konuşmasına bu başarı hikayesini adım adım anlatarak devam eden Başkan Soyer, “İzmir’de Cumhuriyet’in ikinci yüzyılını demokrasiyle taçlandıracak, Buca Metrosuyla ileriye taşıyacağız. İzmir her daim olduğu gibi memleketin aydınlık geleceğinin lokomotifi olmaya devam edecek” diye konuştu.

Konuşmasının ardından projede çalışacak genç mühendisler, Başkan Soyer’e teşekkür çiceği sundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yüklenici firma GÜLERMAK Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. ile yapılan protokolde genç ve yeni mezun mühendis istihdamını zorunlu tutmuştu.

Başkan Tunç Soyer’in konuşmasının tamamı şöyle:

“Bir gün İstiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkân ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. Millet fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.”

Evet, maalesef Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana belki de tarihinin en zor günlerini yaşıyor. Milletimiz fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş vaziyette. İşte, şimdi, burada… Çok namüsait bir mahiyette tezahür eden bu ahval ve şeraite rağmen, İzmir’in kaderini değiştirecek, Buca metrosunun temelini atıyoruz. Atamızdan aldığımız ilhamla, içinde bulunduğumuz vaziyetin imkansızlıklarını düşünmeden vazifemizi yerine getiriyoruz. Ekonomik krizin tam ortasında İzmir tarihinin en büyük yatırımını başlatıyoruz. Türkiye’nin üçüncü büyük şehri İzmir’in bugüne kadar gecikmiş en önemli toplu ulaşım projesi, Buca Metrosu’nun yolculuğu bugün burada başlıyor.

“Buca Metrosu her gün İzmir nüfusunun onda birini taşıyacak”

Buca Metrosu her gün İzmir nüfusunun onda birini taşıyacak. Günde on İzmirliden biri, yani 400 bin İzmirli bu hattı kullanacak. Buca’nın en uzak mahallesi Çamlıkule ile İzmir Körfezi arasındaki ulaşım süresi 15 dakikaya inecek. Metro, ulaşımın en yoğun olduğu saatlerde 90 saniyede bir hareket edecek. Hat üzerinde her biri altı vagondan oluşan tam 20 tren seti çalışacak.

Bu devasa yatırımı merkezi hükümetten tek kuruş destek almadan, tümüyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin imkânlarıyla yapıyoruz. Üstelik az önce tasvir ettiğim ekonomik kriz koşulları altında… Bu başarının hikayesini size adım adım anlatmak istiyorum. Doğru ve şeffaf finansal yönetimi nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uluslararası kredi notu 3A. Yani en yüksek düzeyde. Bu güçlü finansal yapı ve yüksek kredi notu sayesinde Buca Metrosu için 490 Milyon Euro'luk uluslararası yatırım kredisi temin ettik. Bu krediyi dört sene anapara geri ödemesiz olmak üzere 12 yılda ödeyeceğiz.

“Buca Metrosu dünyanın fizibilitesi en yüksek metro yatırımlarından biri”

Trenleriyle beraber 765 Milyon Euro’ya mâl olacak Buca Metrosundan elde edilmesi beklenen yıllık işletme geliri ise yaklaşık 45 milyon Euro. Buca Metrosu dünyanın fizibilitesi en yüksek metro yatırımlarından biri. Dünya genelinde bir metronun kendi finansmanını karşılama süresi 30 yılken biz bunu yarı süresinde gerçekleştireceğiz.

Ayrıca Buca Metrosu’nun taşıyacağı 400 bin yolcuyu şu anda otobüs ve minibüslerle taşıyoruz. Her bir yolcu için Belediye bütçesinden günde yaklaşık 5 lira ilave yapıyoruz. Raylı sistemdeki kişi başı ulaşım maliyeti çok daha düşük olduğu için bu desteğe Buca Metrosu’nda sonra artık ihtiyaç kalmayacak. Buca Metrosu ile bölgedeki otobüslerimiz 13.075 kilometre daha az yol ve 902 daha az sefer yapacak. Günlük en az sekiz bin litre yakıt tasarrufu sağlayacağız. Tüm bunların sonucunda Belediyemiz yılda 48 milyon Euro tasarruf edecek. Dahası soluduğumuz hava temizlenecek.

Kısacası Buca Metrosu kendi maliyetini karşılayan, zekice yürüttüğümüz bir tasarruf projesidir.

Bu anlattığım yalın hesap, kamunun tüm kaynaklarını elinde tutmasına karşın fizibilitesi bu kadar yüksek Buca Metrosu’nu yıllarca getiremeyen veya getirmeyen hükümete İzmir’in güçlü bir cevabıdır.

“Buradan Ankara’ya seslenmek istiyorum. İzmir bu ülkede değil mi?”

Türkiye 81 ilden oluşan bölünmez bir bütündür. İzmir bu bütünün ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye ve Ege ekonomisinin kalbinin attığı yerdir. Dört buçuk milyonun yaşadığı şehir,

Cumhuriyetimizin kalesidir.

Ankara! Buradan Ankara’ya seslenmek istiyorum. İzmir bu ülkede değil mi? İzmirliler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi? Biz İzmir’i demir ağlarla örüyoruz. Narlıdere Metrosu’nu ve Çiğli Tramvayı’nı bitirmek üzereyiz. Buca Metrosu’nun temelini atıyoruz. Eş zamanlı yürüttüğümüz altı raylı sistem projesi toplam 93 kilometre uzunluğunda.

Peki ya Ankara?

Üzerinize aldığınız dört buçuk kilometrelik Halkapınar Otogar Metrosu nerede? Neden başlamıyorsunuz? Yedi senedir yatırım planında olmasına rağmen neden şimdiye kadar tek bir adım atmadınız? Depremzedeler için bulduğumuz krediyi, kıyı planlarını ve tek bir imzayı bekleyen onlarca projemizi ne zaman onaylayacaksınız? İzmir 2021’de 133 milyar lira vergi ödemesine rağmen merkezi yönetim bütçesinden sadece 3,5 milyar liralık yatırım aldı. Yani kırk verdi, bir aldı. Kırkta birlik bu oran asla kabul edilemez.

Tüm İzmirlilerin şunu bilmesini istiyorum. İçinde bulunduğumuz bu durum, bizi asla yıldırmadı. Aksine yeni yatırımlar için kararlılığımızı daha da arttırdı. Sadece 3 yılda, 2019 yılından bu yana, İzmir’de yaptığımız yatırım tutarı 11 milyarı aştı. Ülke ekonomisinin en büyük darboğazını yaşadığı şu günlerde, İzmir tarihinin en büyük yatırımını başlatmamız işte bu kararlı duruşumuzun sonucudur. Koşullar her ne olursa olsun, İzmir’in refahını büyütmeye ve bunun adil dağılımını sağlamaya devam edeceğiz. İzmir buna muktedirdir. Daima da muktedir olacaktır.

“İzmir ekonomisine can suyu olacak”

Buca Metrosu İzmir için sadece bir ulaşım projesi değildir. Aynı zamanda bir istihdam kaynağıdır. Projede 300’ü mühendis, 2 bin 500 personel çalışacak. Çiğli Tramvayı’nda olduğu gibi, Buca Metrosu yapımında da genç mühendis istihdamını zorunlu kılıyoruz. Buca Metrosu’ndan ekmeğini kazanacak olan sadece proje çalışanları değil. Bölgedeki esnaf, imalat ve hizmet sektörlerinin tamamı bu yatırımdan faydalanacak. Metro yatırımı bu zor dönemde İzmir ekonomisine can suyu olacak. Türkiye’deki ilk sürücüsüz raylı sistemlerden biri olan Buca Metrosu 13.5 kilometre uzunluğu ve 11 istasyonu ile tüm İzmir trafiğine büyük bir nefes aldıracak. Trafikte yüzde 70 rahatlama yaratacak. Buca Metrosu’nun özelliği, İzmir sahilini iç kesimlere bağlayan ilk kesintisiz toplu ulaşım koridoru olması. Bu nedenle sadece büyüklüğü açısından değil, İzmir’in kentsel gelişimi açısından da tarihi bir proje.

Buca Metrosu ile üç raylı hattımızı birbirine bağlıyoruz, yani İzmir’i demir ağlarla örüyoruz. Buca Metrosu, Narlıdere – Bornova metro hattı ile Üçyol’da, İZBAN ile Şirinyer’de ve önümüzdeki dönemde yapacağımız Karabağlar – Gaziemir metrosu ile General Asım Gündüz İstasyonu’nda kesişecek.

Kara kışa rağmen yatırımlara devam

Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Pandemi döneminde ve ülkemizin içine düşürüldüğü ekonomik krizde Belediyemizin gelirleri büyük ölçüde azaldı. Bu zor dönemde hem evine ekmek götüremeyen vatandaşlarımıza desteklerimizi artırarak devam ettirdik, hem de onlara verdiğimiz sözleri teker teker yerine getirdik.

Bu kara kışta hiçbir İzmirliyi yoksulluğa ezdirmeyeceğiz, kimsenin yatağa aç girmesine izin vermeyeceğiz. Aynı anda da İzmir halkının dört gözle beklediği yatırımları hayata geçirmeye devam edeceğiz.

“Buca Metrosu’nu İzmir’e dört yılda kazandıracağız”

Bugün temelini attığımız Buca Metrosu’nu İzmir’e dört yılda kazandıracağız. Çünkü finansmanı sağlandı ve inşaat devam ettikçe ödemesi de tıkır tıkır yapılacak. İzmir’de Cumhuriyet’in ikinci yüzyılını demokrasiyle taçlandıracak, Buca Metrosuyla ileriye taşıyacağız. İzmir her daim olduğu gibi memleketin aydınlık geleceğinin lokomotifi olmaya devam edecek. Bu yolculukta birlikte yürüdüğümüz ve alın teri döken tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri ve yürekleri nedeniyle sonsuz teşekkür ediyorum.

Türkiye’de yoksulluğu tarihe gömmek, adaleti ve demokrasiyi yeniden tesis etmek için göğsünü siper eden Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün İzmir’e gelerek bizleri onurlandığı için kendisine minnettarız. İzmir tarihinin en büyük yatırımı Bucamıza, İzmirimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olsun.