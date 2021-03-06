Başkan Soyer: Arka mahalleler önceliğimiz olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mahallelerin fiziki ihtiyaçlarına kısa sürede cevap vermek için oluşturulan “Acil Çözüm Ekipleri” tarafından Bornova'da yapılacak çalışmalar öncesi incelemelerde bulundu. Meriç, Serintepe ve Zafer mahallelerinde halk ve muhtarlarla bir araya gelen Başkan Soyer, talepleri dinledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyeye bağlı acil çözüm ekiplerinin Bornova'nın Meriç, Serintepe ve Zafer mahallelerinde yapacağı çalışmalar öncesi incelemelerde bulundu. Seyyar makam aracıyla sahaya inen Başkan Tunç Soyer'e, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, bürokratlar ve muhtarlar eşlik etti.

Başkan Soyer'in Bornova turu, Meriç Mahallesi'nden başladı. Parkları, yolları, alt yapı konusunda sorunlu bölgeleri inceleyen Soyer, mahalle sakinlerini de dinleyerek, onların taleplerini aldı.

“Arka mahalleler önceliğimiz”

Başkan Soyer, belediye birimlerinin temsilcilerinin bulunduğu acil çözüm ekipleri modeliyle mahallelerin sorunlarını çözüme kavuşturmayı sürdürdüklerini söyledi. Buca, Konak ve Karabağlar'ın ardından bu kez de Bornova'da benzer bir çalışma için sokaklarda olduklarını söyleyen Soyer, “Burada çok uzun zamandır ve çok hızlı çözüm bekleyen sorunları yerinde belirledik. Yurttaşların yol, park, rekreasyon alanı, cami ve mescit gibi bir çok talebi var. Biz de hızlı bir şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi'nin tüm imkanlarını seferber edeceğiz. En hızlı çözümü nasıl üretebilirsek onu yapacağız” dedi.

“Bu çocuklara daha fazlasını vereceğiz”

Başkan Soyer, Meriç Mahallesi'ndeki Behçet Uz Rekreasyon alanına bir su parkı kurabileceklerini söyledi. Bunun gibi daha birçok sürprizlerinin olacağına da dikkat çeken Soyer, “Bu sokaklarda, bu mahallelerde yaşayan çocuklarımızın, Alsancak'ta, Çeşme'de yaşayan çocuklarımızdan hiç bir farkı yok. Onlara ne veriyorsak bu çocuklarımıza daha fazlasını vereceğiz. O nedenle daha çok sürprizimiz olacak. Arka mahalleler, yukarı mahalleler önceliğimiz olacak diyorduk. Bunu kendimize şiar edindik ve bunun gereğini yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ekibine teşekkür ederek, “İzmir'i yönetmek için ilçe belediyeleriyle hareket eden Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Burada İzmir'in tamamını yönetmek üzere ekiplerin bir arada çalışması gerekiyor. Bir uygulama bütünlüğünden bahsediyoruz. Bu uygulama bütünlüğünü yerinde gören, yerinde ihtiyaç analizlerini ortaya koyan ve çözümleyen bir başkanımız var” dedi.

“Başkanların burada olması bizim için avantaj”

Meriç Mahallesi Muhtarı Duygu Bölük, başkanların ziyaretinin mahalle açısından son derece önemli olduğunu belirterek şunları söyledi: “İzmir'in 'arka mahallesi' olarak tabir edilen mahallerinden birindeyiz. O nedenle birçok dezavantajlı nokta var. Başkanların bu sorunları birebir görmesi bizler için büyük bir avantaj. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer daha önce de mahallemize ziyarette bulunmuştu ve bazı sorunlar çözüme kavuşmuştu. Acil çözüm ekipleri yaklaşık 2 aydır bizimle irtibattalar. Vatandaşlarla da birebir görüşme sağlıyorlar. O ekip bizim en hızlı ulaştığımız birim oldu. Yine Muhtarlar Masası da bizim telefonlarımızın ucunda. Fakat çözümü geciken konularda aradığımız zaman çok hızlı bir şekilde dönüş yaptılar. Mahallem adına belediyeden çok iyi destekler aldım. Bundan sonra da aynı şeki lde devam edeceğini düşünüyorum. Başkanımızın kendisinin el atması gereken sorunları belirledik. Çok güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum.”

“Bugünü milli gün ilan ettik”

Serintepe Mahallesi Muhtarı Latif Tek de başkanların mahallesini ziyaretinden duyduğu mutluluğu “Bugünü milli gün ilan ettik” sözleriyle değerlendirdi. Uzun zamandır Serintepe Mahallesi'nin böyle ilgi alaka görmediğini savunan Tek, Başkan Soyer ve Mustafa İduğ'a teşekkür etti.

Zafer Mahallesi Muhtarı Ali Tek ise belediye başkanlarının mahalleye gelmesinin yurttaşlar için çok şey ifade ettiğini belirterek, “Vatandaşlar belediyeyi burada görmek istiyoruz. Başkanları burada görmek mahalle sakinleri açısından bir şeref. Yurttaşlarda 'Oy istemeye geliyorlar, seçimlerin ardından gelmiyorlar' algısı oluşuyor. Ama bu algı kırıldı” dedi.

Durmaz ailesine konuk oldu

Başkan Soyer ve Mustafa İduğ, programın ardından Serintepe Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Mustafa ve 85 yaşındaki Ayşe Durmaz çiftinin evine konuk oldu. Uzun süredir Başkan Soyer'i görmek istediğini söyleyen Mustafa Durmaz'ın gözleri doldu. Başkan Soyer Durmaz ile bir süre sohbet etti ve kendisinden bir isteğinin olup olmadığını sordu.