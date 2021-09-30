Başkan Soyer: Asıl hikaye şimdi başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İEKKK toplantısında 9-11 Eylül'de kentte düzenlenen Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'ne ilişkin değerlendirme yaptı. Başkan Soyer, “Biz aslında öyle bir sorumluluk üstlendik ki zirvenin bitmesiyle kendimiz için İzmir için yeni bir başlangıç yaptık. Asıl hikaye şimdi başlıyor” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çevrim içi düzenlenen İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu'nun (İEKKK) 102'nci toplantısına katıldı. Toplantıda 9-11 Eylül 2021 tarihleri arasında 3 gün boyunca İzmir'in ev sahipliğinde yapılan Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi ve adaletli gelir dağılımı konuları masaya yatırıldı. Başkan Soyer toplantıda Kültür Zirvesi'nin değerlendirmesini yaptı.

“Masum değiliz hiçbirimiz”

Gündem maddelerine geçilmeden önce Başkan Tunç Soyer'e kurul üyeleri tarafından Gediz Deltası'nda yaşanan kirliliğe dikkat çekmek için yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür edildi. Başkan Soyer de temizlik hareketine gösterilen duyarlılıktan dolayı kurul üyelerine teşekkürlerini iletti ve “Ancak bu mesele herkesin, hepimizin aynı hassasiyeti göstermesiyle bir yol alınabilecek bir mesele. Ne tek başına bir valinin ne tek başına bir belediye başkanının başa çıkabileceği bir şey değil. Burada kamuoyu duyarlılığını mümkün olduğu kadar büyütmemiz, mümkün olduğu kadar ağır yaptırımlar uygulanmasını teşvik etmemiz, zehirleyenlere olabildiğince tedbirler uygulamamız ve korunması için el birliğiyle büyük bir farkındalık yaratmamız gerekiyor. Buna katkı verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

BASİFED’den Gediz desteği

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Başkanı Mehmet Ali Kasalı da Gediz Nehri'ndeki kirlilik için söz aldı ve “Biz iş adamı federasyonu olarak sanki kirletenler tarafındaymışız gibi imaj olabilir. Neden? Çünkü sanayi kirletiyor. Bununla mücadele eden tarafta olduğumuzu göstermek adına inisiyatif almak istiyoruz. En kısa zamanda sizinle görüşmek istiyorum” diye konuştu. Başkan Soyer ise, “Sadece sanayi değil. Tarımın çok ciddi bir payı var. Yanlış ürün desenini, yanlış sulama tekniklerinin, hepsinin payı var. Masum değiliz hiçbirimiz. Ama hepimizin de yapması gereken şeyler var. Memnuniyetle beraber çalışmaktan gurur duyarım. Desteğiniz son derece değerlidir” ifadelerini kullandı.

“Deklarasyon 2 sene insanlığın gündeminde yer alacak”

Kültür Zirvesi özelinde değerlendirmeler yapan Başkan Soyer, şunları söyledi: “Tahminimizin üzerinde bir katılımla karşılaştık. Katılımcıların hepsi memnun ayrıldılar. Hepsinin ortak fikri; şu ana kadar yapılmış en başarılı kültür zirvesi olduğu şeklindeydi. İzmir’in bundan sonra uluslararası alanda önünü çok açan bir başlangıç oldu. Örneğin 2022 yılının mayıs ayında Terra Madre, dünyanın en büyük gastronomi etkinliğine ev sahipliği yapacağız. Bizim cesaretimizi daha da arttıran, benzer organizasyonlara talip olmak konusunda daha rahat davranacağımız bir noktaya geldik. İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları daha bir özgüvenle bu tür organizasyonlara hazır hissediyorlar. Bu gururu sizlerle paylaşıyorum. Bu oturumlar sonunda İzmir Deklarasyonu ortaya çıktı. Önümüzdeki 2 yıl içinde kültür üzerine yapılan tüm uluslararası toplantılarda aslında masaya yatırılacak bir manifesto olarak kabul ediliyor. Örneğin kasım ayında Glasgow'da yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) İklim Konferansı'nda İzmir Deklarasyonu gündemde olacak. Kısacası İzmir’de düzenlenen bu zirvenin sonuç bildirgesi iki yıl insanlığın gündeminde yer alacak. İzmir’in böylesine bir başlık ve içerikle dünyanın gündeminde olması hem İzmir’in bilinirliğine ve İzmir ile ilgili farkındalığı artırmaya önemli bir katkı sağlayacak. Bunu da bir yan etkisi olarak ifade etmek isterim” diye konuştu.

“Asıl hikaye şimdi başlıyor”

Soyer ayrıca zirve sonrasındaki yeni dönem için konuşurken, “Bizim için zirve bitti ama asıl bittiği gün başlıyor her şey. Biz aslında öyle bir sorumluluk üstlendik ki zirvenin bitmesiyle kendimiz için İzmir için yeni bir başlangıç yaptık. Asıl hikaye şimdi başlıyor. Bununla ilgili yol almaya devam edeceğiz” dedi.

“İzmir açısından çok önemli bir zirveydi”

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam, “Tunç Başkanı, bu zirveyle ilgili olarak yaptığı çalışmalar ve İzmir'de gerçekleştirilmesi konusunda gösterdiği performanstan dolayı kutlamak istiyorum. Çünkü Tunç Başkan seçildiğinden bu yana Akdeniz'in yıldızı ve 8 bin yıllık tarihiyle çok kadim bir kent olan İzmir'in uluslararası platformda temsili noktasında çok önemli çalışmalara imza atıyor. Hem seçildiği uluslararası platformdaki yöneticiliği hem de vizyonuyla önemi katkılar yapıyor. Kültür Zirvesi de İzmir açısından çok önemli bir zirveydi” dedi.

Başkan Soyer ise “Tahminimizin ötesinde bir katılımla gerçekleşti. Fakat daha önemlisi İzmirli olmaktan gurur duydum. Bu, her zaman yaşayacağımız bir duygu olmayabilir. Ama bazen insan bunu o kadar yoğun bir biçimde yaşıyor ki hakikaten tarifi mümkün değil. Çok büyük bir haz ve onur. Kısacası bunu yaşadık” ifadelerini kullandı.

Toplantıda daha sonra gündemdeki gelir dağılımı maddesine geçildi. Türkiye'deki gelir dağılımının giderek bozulduğu yönünde fikirler öne çıktı. İşsizliğin de artmasına ayrı bir parantez açılırken Türkiye'nin gelir adaletsizliğinde Avrupa birincisi olduğuna dikkat çekildi.