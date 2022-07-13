Başkan Soyer: "Barışı öne çıkartmak lazım"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, üç günlük Bosna-Hersek ziyaretini değerlendirdi. Ziyarette Srebrenitsa Soykırımı'nın 27'nci yıldönümü anma etkinliklerinden çok etkilediğini kaydeden Başkan Soyer, "Ders çıkartmak lazım. Yalnız bırakmamak, sahip çıkmak, korumak lazım. Çatışmaya izin vermemek, barışı öne çıkartmak lazım" dedi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir heyeti, Srebrenitsa Soykırımı'nın 27'nci yıldönümü anma etkinliklerine katılmak ve bir dizi ziyaret için İzmir'den Bosna-Hersek'e üç günlük bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin son gününde Başkan Soyer, heyette yer alan İzmir'den gelen basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunarak Başkan Soyer, ziyarete ilişkin soruları yanıtladı.

"İzmir'in çok daha güçlü ilişkileri olmalı"

Önemli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Soyer, "Bosna Hersek Türkiye'nin doğrudan doğruya hem güvenliğiyle hem geleceğiyle çok ilgili bir ülke. Saraybosna da çok önemli bir başkent. İzmir'in bundan sonra Saraybosna ile çok daha güçlü ilişkileri olması gerektiğine inandık. Biliyoruz ki bölgedeki barış bizim ülkemiz için de son derece kıymetli. Bölgedeki barışı sağlamanın yolu da yerelde kurulan güçlü ilişkilerden geçiyor. Sporda, eğitimde, turizmde, tarımda, ticarette insanlarımız arasında güçlü bağlar kurabilirsek bunlar bölgedeki barışı da güçlendirecek çalışmalar olacak. O nedenle özen gösteriyoruz. Saraybosna Belediye Başkanımız ile yaptığımız protokol, bu anlamda sıradan kardeşlik protokolü gibi değil. Onun açısından da bu böyle. Çok kısa sürede çok güzel işler yapacağımıza inandık. Kardeş kent ilişkilerinde sadece bir tarafın iyi niyeti yeterli olmuyor. Mutlaka karşılıklı olması lazım. O karşılığı görmemiz nedeniyle çok mutluyuz. Çeşitli ziyaretlerimiz oldu, hepsi de verimli oldu" diye konuştu.

"Hiçbir gezimiz turistik değildir"

En önemli ziyaretin de Srebrenitsa anma töreni olduğunu vurgulayan Başkan Soyer, "Oradaki tören hepimizi derinden etkiledi. Bu kardeşlik bağlarının bu kadar güçlü kurmak istenmesinin temel sebebi de bir kardeşlik duygusunu taşıyor olmak. Onların acısını hepimiz içimizde hissettik. Gördük ki 20. yüzyılda Avrupa'nın göbeğinde böyle bir soykırım yaşandıysa hiçkimse böyle büyük tehlikelerden muaf değil. Bunun tek bir panzehiri var, o da güçlü kardeşlik bağları. Son derece yararlı bir ziyaret oldu. 'Ballı geziler' ifadeleri kullanıldı. Onları da duyduk ama burada sadece bir derdimiz var; bizim yaşadığımız yoğun duygu ve heyecanı İzmir'e aktarmak. Başka bir derdimiz yok. Hiçbir gezimiz turistik değildir. Yaptığımız tüm geziler İzmir'e ne fayda getirebiliriz kaygısıyla yapılır. Bu da öyle oldu" diye konuştu.

"Ders çıkarmak lazım"



Ziyaret boyunca kendisini en çok etkileyen olayın Strebrenitsa soykırımı anmaları olduğunu ifade eden Başkan Soyer, "Şu çok trajik bir şey. Bütün dünya seyirci kalmış. Bu çok zor anlaşılır bir şey. BM, Avrupa, herkes seyirci kalmış. Bu kadar göstere göstere gelen bir katliamda bir günde 8 binin üzerinde can katledilmiş. Bu çok trajik bir şey. Ders çıkartmak lazım. Yalnız bırakmamak, sahip çıkmak, korumak lazım. Çatışmaya izin vermemek, barışı öne çıkartmak lazım. Bu katliamın acısı o kadar büyük ki tarifi mümkün değil. Benim en çok düşündüğüm konu ne yapmalıyız olur. Biz ne yapmalıyız da bunları bir kez daha yaşamayalım" sözlerine yer verdi.

"Direkt uçuşlar 12 aya yayılabilir"



Başkan Soyer, "Başkanla birçok şeyi konuştuk. Bir tanesi de turizm konusu oldu. Bu konuda yapacağımız ilk iş İzmir'deki tur operatörlerini, seyahat acentelerini buraya getirmek. İzmir'in Saraybosna'ya tanıtılması için çalışmalar yapacağız. Aynı şey Saraybosna için de olacak. Bütün bunlar direkt uçuş bağlantısını gerektiriyor ama tabii bu biraz yumurta-tavuk meselesi gibidir. Biz bu bağlantıyı kuracağız ve doğrudan uçuş bağlantısını da bir mecburiyet haline getireceğiz. Buranın bir avantajı da kış turizmi. O nedenle yapacağımız uçuş bağlantıları 12 aya yayılabilir. İzmir'e dönünce 'Direct İzmir' adıyla başlattığımız proje çerçevesinde hızla görüşüp çalışmalara başlayacağız. Turizm, en yakından başlar. En yakında bir potansiyel oluşturursanız onu büyütebilirsiniz. İzmir, dünyada Balkan nüfusun en yoğun olduğu sayılı şehirlerden biridir. Bunu sadece ekonomik sektör olarak da görmüyoruz. Turizm aynı zamanda bir barış projesidir. Turizm, insanların birbirleriyle olan iletişimini kolaylaştırır ve medeni bir seviyeye getirir. Farklılıkları zenginliğe dönüştürür. Bu nedenle turizme özellikle ağırlık veriyoruz. Direkt uçuşları tüm Balkan ülkelerine yaymak gibi bir hedefimiz var. Balkanlara ağırlık vereceğiz. Bu, hem turizm sektörüne yeni bir kaynak sağlayacak hem de bölgedeki barışa hizmet edecek" dedi.

Şu anda Bosna'dan İzmir'e gelenlerin sayısının ölçü olmadığını vurgulayan Başkan Soyer, söyle konuştu: "Bugün bunu kendimize sıfır noktası olarak alıyoruz. Bunun üzerine bana bir sene sonra 'Bir sene içinde ne yaptınız?' diye sormalısınız. Biz karşılıklı çıkarlar bağlamında bu konuya bakmak mecburiyetindeyiz. Örneğin burada basketbol kültürü var. Bizim çocuklarımızı bu disiplinle buluşturmak lazım mesela. Eğitimde mutlaka çocuk ve gençlerimizi birbirleriyle buluşturmalıyız. Daha çok başlık var ama özetle eğitim, spor, turizm, ticaret, sanayi gibi konularda çalışmalar olacak. Dönüşte yapacağımız en önemli işlerden biri mobilya sektörü. Burası kişi başına düşen orman metrekaresi bağlamında Avrupa lideri. Fakat ağacı sadece kereste olarak kullanıyorlar. Mesela buna bizim mobilya sektörünün el atması lazım. Buradaki üretici ile bizim sektörü buluşturmamız lazım. Bizim mobilya sektörümüzle bu varlığın birlikte kullanılması gerekiyor. Bu gibi birçok detay var ve üzerinde çalışacağız"



"Öncelikli görevim"



Saraybosna'daki tarihi yapıların ve tarihi dokunun korunmasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Başkan Soyer, "Böyle eski şehirlerde belediye başkanlığı yapmak o şehrin tarihini, kültürünü, doğasını, dokusunu tarihini koruma zorunluluğunu getiriyor. 8 bin 500 yıllık bir kente belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Sonuçta tarihi perspektif içerisinde kısacık bir döneme tekabül ediyor. Yapabileceğiniz en iyi şey, ne kadar iyi koruduğunuzdur. Onlar da buna özen gösteriyor. Bizim de en çok özen gösterdiğimiz mesele bu. Geçmişe çare bulmak çok kolay değil. Geçmişte kendi ayağımıza sıkmışız ama kendi görev yaptığım süre içinde kentin dokusunu, tahirini, kültürünü, doğasını korumayı öncelikli görevim olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.