ÇEYREK FİNALDE!
ÇEYREK FİNALDE!
0
TURİZMCİ ENDİŞELİ!
TURİZMCİ ENDİŞELİ!
0
BUSENAZ YARI FİNALDE!
BUSENAZ YARI FİNALDE!
0
ÜNLÜ MANKEN FELÇ GEÇİRDİ
ÜNLÜ MANKEN FELÇ GEÇİRDİ
0

Başkan Soyer: Bisiklet kullanımı çığ gibi büyüyecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentlerde bisiklet kullanımının giderek yaygınlaşacağını belirterek “Çığ gibi büyüyecek. İzmir'de, Ege Bölgesi'nde, Türkiye'de bütün dünyada giderek daha çok yayılacak ve artacak” dedi

Başkan Soyer: Bisiklet kullanımı çığ gibi büyüyecek
31 Temmuz 2021 Cumartesi 08:02

İzmir'de bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi Belgesi” almaya hak kazanan Ramada Encore By Wyndham İzmir Oteli'nin sertifikasını teslim etti. Törene Başkan Tunç Soyer ile birlikte İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel, Ramada Encore By Wyndham İzmir Oteli Genel Müdürü Güner Güney katıldı.

Daha çok yayılacak ve artacak


Emeği geçenlerle gurur duyduklarını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu yolculuk kültür sıçraması, kültür seviyesinde artışı gerektiren bir şey. Bu da farkındalık yaratarak oluyor. Farkındalığın yaratılmasında çok önemli bir kilometre taşı bu sertifika. Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi alarak ilk olmak son derece değerli. Bakmayın bugün az olduğumuza ama çığ gibi büyüyecek. İzmir'de, Ege Bölgesi'nde, Türkiye'de bütün dünyada giderek daha çok yayılacak ve artacak” şeklinde konuştu.

Etiketler; #tunç soyer #izmir #bisiklet
Önceki Haber
İzmir'e meteor düştü iddiası!
Sonraki Haber
Ormanlara giriş ve çıkışlar kontrol altına alınmalı
Ormanlara giriş ve çıkışlar kontrol altına alınmalı
Ormanlara giriş ve çıkışlar kontrol altına alınmalı
0
İzmir'e meteor düştü iddiası!
İzmir'e meteor düştü iddiası!
0
Vali Köşger: İzmirli, yabancılara gereken şekilde davranıyor
Vali Köşger: İzmirli, yabancılara gereken şekilde davranıyor
0
İzmir'in iki ilçesinde orman yangını çıktı!
İzmir'in iki ilçesinde orman yangını çıktı!
0
Başkan Arda pes etmiyor: Hiçbir şey insan sağlığından kıymetli değil
Başkan Arda pes etmiyor: Hiçbir şey insan sağlığından kıymetli değil
0
Başkan Soyer yeniden İZKUŞ Başkanı seçildi
Başkan Soyer yeniden İZKUŞ Başkanı seçildi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.