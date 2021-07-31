Başkan Soyer: Bisiklet kullanımı çığ gibi büyüyecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentlerde bisiklet kullanımının giderek yaygınlaşacağını belirterek “Çığ gibi büyüyecek. İzmir'de, Ege Bölgesi'nde, Türkiye'de bütün dünyada giderek daha çok yayılacak ve artacak” dedi

İzmir'de bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi Belgesi” almaya hak kazanan Ramada Encore By Wyndham İzmir Oteli'nin sertifikasını teslim etti. Törene Başkan Tunç Soyer ile birlikte İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel, Ramada Encore By Wyndham İzmir Oteli Genel Müdürü Güner Güney katıldı.

Daha çok yayılacak ve artacak



Emeği geçenlerle gurur duyduklarını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu yolculuk kültür sıçraması, kültür seviyesinde artışı gerektiren bir şey. Bu da farkındalık yaratarak oluyor. Farkındalığın yaratılmasında çok önemli bir kilometre taşı bu sertifika. Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi alarak ilk olmak son derece değerli. Bakmayın bugün az olduğumuza ama çığ gibi büyüyecek. İzmir'de, Ege Bölgesi'nde, Türkiye'de bütün dünyada giderek daha çok yayılacak ve artacak” şeklinde konuştu.