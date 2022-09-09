Başkan Soyer: Biz hürriyetimize aşığız

İzmir'in kurtuluşunun 100. yıldönümü kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 9 Eylül Resepsiyonu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer’in ev sahipliğinde yapıldı. Programda konuşan Başkan Soyer, “İzmir büyük zaferimizin yüzüdür. Demokrasi ve barışın yüzüdür” dedi. Kutlamalar kapsamında Afyon’dan İzmir’e Zafer ve Anma Yürüyüşü’nün düzenlendiğini de anımsatan Soyer, “Bu yolu yürüdük çünkü biz hürriyetimize aşığız” diye konuştu.

İzmir'in kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamaları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 9 Eylül Resepsiyonu düzenlendi. Tarihi Havagazı Fabrikası’ndaki resepsiyonda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer konukları birlikte karşıladı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

“İzmir demokrasi ve barışın yüzüdür”



Çok sayıda davetlinin katıldığı resepsiyonda konuşan Başkan Tunç Soyer, çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. İzmir’in kurtuluşunun 100 yılı tamamladığı günün arifesinde olduklarını anımsatan Başkan Soyer, “9 Eylül sadece İzmir’in işgalden kurtulduğu gün değil, kurtuluştan kuruluşa uzanan yolun başlangıcıdır. Bir ulusun ayağa kalkışı ve Cumhuriyetimizin fiilen doğuşu yüz yıl önce başladı. Bu nedenle hep diyorum. İzmir büyük zaferimizin yüzüdür. İzmir demokrasi ve barışın yüzüdür” dedi.

“Yüz yıllık yürüyüşümüzü ete kemiğe büründürdük”



Başkan Soyer “Bu yol bizim yolumuzdur. Mustafa Kemal’in askerlerinin yoludur” ifadelerini kullanarak şunları söyledi: “Biz bu yolculuğu yüz yıldır yüreğimizde taşıdık. İki hafta önce Afyon’da, bu yüz yıllık yürüyüşümüzü ete kemiğe büründürdük. Yalın ayak ölüme koşan, canını bu vatan için feda eden kahramanlarımızın anısını yaşatmak için dört yüz kilometrelik Zafer ve Anma yürüyüşümüzü 24 Ağustos akşamı, Büyük Taarruz öncesi Türk ordusuna kucak açan Dereçine’de başlattık.”

“Bu mirasa sahip çıkmak boynumuzun borcu”



Kafilenin yürüyüşünün yarın sabah, 9 Eylül’de son bulacağını da hatırlatan Başkan Soyer, “Biz bu yolu yürüdük çünkü biz hürriyetimize aşığız. Yürüdük çünkü bizim vefamız var. Vicdanımız var. Memleket aşkımız var. Yürüdük çünkü hafızamızı tazeledikçe bu vatana olan bağlılık ve sorumluluğumuz artıyor. Büyük Önderimiz Atatürk ve tüm kahramanlarımızın yürüdükleri yol bizim yolumuz, bıraktıkları miras en büyük hazinemiz. Bu mirasa sahip çıkmak ve bizden sonraki kuşaklara emanet etmek boynumuzun borcu” diye konuştu.

“Çok daha güzel bir ülkeyi hep birlikte inşa edeceğiz”



Hiçbir şeyin hürriyet ve egemenlikten daha değerli olmadığını kaydeden ve konuşmasını Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki; onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, mahvolur” sözünü hatırlatarak sürdüren Soyer, “Kurtuluşun yüzyılını geride bıraktığımız bu günlerden kuruluşun ikinci yüzyılına yürürken çok daha güzel bir ülkeyi hep birlikte inşa edeceğiz. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Konuşmanın sonunda Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şube Başkanı Recep Doğru Başkan Soyer'e çiçek verdi. İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü için düzenlenen resepsiyon, İzmir Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Konuklara özel anı pulu



İzmir Büyükşehir Belediyesi, resepsiyona katılan davetliler için özel olarak anı pulu da hazırladı. Kurtuluşun 100’ncü yılı anısına geleceğe yazılmış bir “barış mektubu” niteliği taşıyan anı pulu, özel doku ve renk tasarımıyla dikkat çekiyor. Pulda İzmir’in silueti, güneşi ve deniziyle birlikte zemin oluşturuyor. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün sağında ve solunda, Kurtuluş Savaşı kahramanları ile şehit Gazeteci Hasan Tahsin ve Yüzbaşı Şerafettin yer alıyor. Tasarımda, “İzmir'in Kurtuluşu'nun 100. Yılı 9 Eylül 2022” yazısının solunda yer alan zeytin dalı ise daimi barışı temsil ediyor.