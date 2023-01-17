Başkan Soyer: Bu ülkede kimse sefaleti hak etmiyor

Menemen Türkelli Mezbahası’nın açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer , “Bu ülkede kimse sefaleti hak etmiyor. Yanlış politikalar ve cebi duymayan politikacılar nedeniyle bu noktadayız ama bu hikayeyi değiştireceğiz” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda Menemen’de kırsal kalkınmaya ivme kazandıracak önemli bir yatırım hayata geçirildi. Aliağa, Foça ve Karşıyaka ilçelerine hizmet verecek olan Menemen Türkelli Mezbahası’nın açılış törenine Başkan Tunç Soyer’in yanı sıra İzmir Köy Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ilçe belediye başkanları, belediye bürokratları, üretici birlikleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Tarım tek reçete

Açılış töreninde yaptığı konuşmasında üreticiye seslenen Başkan Soyer, “Gerçekten bu memlekette tarım ekonomimizin önünü açabilecek, yoksulluğun belini kırabilecek, enflasyonu aşağıya çekecek tek reçetedir. Tarımdan başka bu memleketi düze çıkaracak başka gücümüz yok. Sadece büyük miktarda üretim yapan üreticilerin, fabrikaların, sanayicilerin yaptığı tarım değil. Küçük üreticinin, çiftçinin yaptığı tarımdır bu memlekete nefes aldıracak olan. 100 yıl önce bu vatanı düşmandan temizleyen Mustafa Kemal Atatürk ve atalarımız, ilk yaptıkları İktisat Kongresi’nde önemli kararlar almışlar. Sümer Banak, Eti Bank, şeker fabrikaları. Bunların hepsi 1923’te karar altına alınmış, fabrikalar hayata geçmiş. Daha o zamandan görmüşler ki ancak kendi kendine yeten bir ekonomi refahın mümkün olmasını sağlar” dedi.

“Hala üretim yapmak mümkün”

Konuşmasının devamında iktidarın tarım politikalarını eleştiren Başkan Soyer, “Peki bugün hangi noktaya geldik? Bir zamanlar kendi kendiye yeten dünyanın 7 ekonomisinden biriydik. Yerli ve milli hamasetini hiç durmaksızın sürdürenler bizi hangi noktaya getirdi biliyor musunuz? Bugün Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle tahıl koridoru açıldı deniyor ya... Bir gemi geçiyor, bayram ediyoruz. Biz üretirdik be o tahılı; kimseye muhtaç değildik. O tahılı bu memleketin bereketli topraklarında köylü üretiyordu. Şimdi bir gemiyi geçirdik, oradan oraya gönderdik diye bayram ediyoruz. Yok öyle yağma! Bu hikaye bir kader değil, mecburiyet de değil. Topraklar orada duruyor, güneşimiz, yağmurumuz duruyor. İklim krizine rağmen hala üretim yapmak mümkün. Bütün bunları yapacağız” ifadelerini kullandı.

Üretici yaşamalı

“Başka bir tarım mümkün” vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen diğer çalışmalardan örnekler veren Başkan Soyer, “Türkiye’nin ilk çoban haritasını çıkaran şehir İzmir’dir. 4 bin 700 civarında çobanla tek tek buluştuk, sorunları tespit ettik. 8 liraysa biz 11-12 liradan süt almaya başladık. Neden? Çünkü o üreteci yaşamalı. Hayvancılıktan vazgeçmemeli. Eğer o vazgeçerse kent ile kır arasında denge bozuluyor. Bütün dengeyi bozdular, yoksulluğu başımıza musallat ettiler. Ama göreceksiniz, başka bir tarım mümkün, başka bir Türkiye mümkün. Onu da hep beraber kuracağız. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Yarımadada bir mezbahamız vardı önce orayı adam ettik. Sonra Ödemiş’te mezbahamız vardı, onu da yıkıp yeniden yaptık. Bergama’da, Kiraz’da yaptık. Bizim havyacılığa, tarıma vereceğimiz desteğin maksimumu neyse onu yapmaya gayret ediyoruz. Bayındır’da bir süt işleme tesisi açıyoruz 1-2 aya tamamen bitmiş olacak. Burada günde 100 ton süt işleyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Kimse sefaleti hak etmiyor”

Büyükşehir olarak üreticinin yanında olarak destekleri sürdürecekleri kaydeden Başkan Soyer, “Devlet kamu giderek bu işlerden çekilirken biz neden giriyoruz? Çünkü kamunun hakkını savunacak devlet kalmadı. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi sonuna kadar üreticinin yanında olmaya devam edecek. Sizin varlığınız yüzünüzün gülmesi bizim için en kıymetli hedeftir. Çok dertlisiniz biliyorum, sizin derdinizle dertlenen ve size dermen olmak isteyen bir belediyeniz var. Tarım bizim en büyük önceliğimiz çünkü tarımda nefes aldırabilirsek, üretmeye devam edebilirse bu kardeşlerim şehirli de nefes alacak köylü de. Bütün krize rağmen biz yanınızda olmaya devam edeceğiz. Başımızın üstünde yeriniz var. Yepyeni bir ülkeyi de beraber kuracağımızı biliyorum. Cumhuriyetin ikinci yüzyılını, atalarımızın bize bıraktığı mirası demokrasi ile taçlandırarak bu hikayeyi değiştireceğiz. Bu ülkede kimse sefaleti hak etmiyor. Yanlış politikalar ve cebi duymayan politikacılar nedeniyle bu noktadayız ama bu hikayeyi değiştireceğiz. Çok az kaldı bir şey değişecek her şey değişecek” diye konuştu.

Üretici nefes aldı

Törende konuşan genç üreticilerden Ahmet Utku Asman ise, “Bizim sesimizi burada duyurduğu için Başkanımız Soyer’e teşekkür ediyorum. Başka bir tarım mümkün diyerek çıktığı bu yolda yaptığımız için özel olduğunu bize göstermesi çok değerli. Sesimiz nefesimiz kesilmek üzereyken başkanımız bize yetişti. İyi ki varsınız, iyi ki başkanımızsınız. Küçükbaş üretici gerçekten nefes aldı başka bir tarım mümkün vizyonu ile” dedi.