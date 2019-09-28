Başkan Soyer: Büyük projeyi başlattık

​​​​​​​İzmir Medya Platformu Üyesi gazeteci-yazarlar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti. Başkan Soyer, ziyarette yaptığı açıklamada; "Kadifekale'den Pier'e uzanan güzergah İzmir'in kaldıracı olacak. İkiçeşmelik'te ki bütün spotçular kalkacak. Onların yerine sinemalar, tiyatrolar, kafeteryalar gelecek. Bütün kontrasyonumuzu İzmir'in kalbi olan bu projeye verdik" dedi.

Yaz dönemlerinde etkinlik ve aktivitelerine ara veren İzmir Medya Platformu Eylül ayı ile birlikte tekrar geleneksel toplantı, etkinlik ve organizasyonlarına kaldığı yerden başladı.

İlk dönemsel ziyaretini seçimlerden önce bir araya geldiği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e gerçekleştiren İzmir Medya Platformu; kentin faydasına yapılacak her türlü faaliyete destek olacaklarını belirterek, kentle ilgili beklentilerini başkan Tunç Soyer ile paylaştı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'de kente dair ortak duygulara sahip olmaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

İzmir'e dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Başkan Tunç Soyer, Bu vesileyle İzmir için düşündüğümüz bazı projeleri sizinle paylaşmak isterim diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

Bambaşka bir Kemeraltı

"Konak Pier'den başlayarak, Saat kulesindenKemeraltı'na uzanan bir proje ile bütünleştirilmiş 24 saat yaşayan bir Kemeraltı hedefliyoruz. Zemin malzemeleri değişmiş, aydınlatması tamamlanmış, bina cepheleri değiştirilmiş bambaşka bir Kemeraltı hedefliyoruz. Oradan çıkıp Havra sokağına geldiğimizde Sinagogların restore edilmesini sağlayacağız. Sonra Agora'ya geçiyoruz. Burada ki kazıların sonlandırıldığı ve oradan da İkiçeşmelik yokuşuna çıkmaya başladığımızı düşünün. İkiçeşmelik'te ki bütün o spotçular kalkacak. Onların yerine sinemalar, tiyatrolar kafeteryalar geldiğini düşünün.

İkinci Efes geliyor

O bölgeden devam ettiğinizde 20 bin kişilik kapasiteli Amfitiyatro'ya geleceksiniz. Biz bir karar aldık. 3 yıl içinde 2023'e kadar 10 ayrı ekiple 20 bin kapasiteli Amfitiyatro'yu günışığına çıkartacağız. Efes'le aynı kapasitede bir Amfitiyatro. İzmir bir Efes kazanacak. Sonrasında da burayı bir dünya starı ile açmayı planlıyoruz.

Kaldıraç olacak

Kadifekale'den Pier'e uzanan bu güzergah asıl İzmir'in kaldıracı olacak. İzmir'in kalbidir burası. Sadece Kemeraltı dünya'nın en eski, en büyük açıkhava alışveriş merkezidir. Bu aynı zamanda İzmir için büyük bir turizm potansiyeli oluşturacaktır. Biz bütün kontrasyonumuzu bu güzergaha veriyoruz. 2023'e kadar bu hikayeyi tamamen bitirmiş olacağız.

Kültürpark'ta butik müzeler

Kültürpark'ta butik müzeler oluşturacağız. Denizcilik müzesi, popüler kültür müzesi gibi müzeler yapacağız ve Kültürpark'ın Kültürünü yeniden vermek istiyoruz. Fuar alanını kesinlikle özelleştirmeyeceğiz."

İzmir Medya Platformu Başkanı Ahmet Kaplan ise, üyeler ile birlikte kente dair görüş ve düşüncelerini paylaşarak İzmir'de kişi başına düşen yeşil alanların yetersizliğine dikkat çekti. İzmir Medya Platformu olarak başta kaldırımlardan başlayarak kent içi ağaçlandırma-yeşillendirme seferberliği başlatılmasının kentin dokusunu ve silüetini değiştireceğine dikkat çeken Kaplan, 'Temiz Çevre-Yeşil İzmir' kampanyası başlatılması için Belediye'ye her türlü desteği sunacaklarını ve bu konuda işbirliğine hazır olduklarını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Tunç Soyer'e, Yerel basının desteklenmesi konusunda atılan adımlara ilave olarak İnternet Medyası'nında destek kapsamına alınması konusunda sektörün görüşlerini ileten İzmir Medya Platformu Başkanı Ahmet Kaplan, Platform olarak bundan sonra daha sık bir araya gelme noktasında görüş birliği içinde olduklarını belirterek, Başkan Soyer'e teşekkür etti.