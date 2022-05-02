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Başkan Soyer, Büyükşehir çalışanları ile iftar yaptı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İzmir Büyükşehir Belediyesi personeliyle iftar yemeğinde buluştu. Emekçilerle birlikte daha güzel bir memleketi birlikte kuracaklarına inandığını ifade eden Başkan Soyer, “İnanıyorum ki bu düzeni değiştirecek güç sizin yüreğinizde, inancınızda, aklınızda var. Size güveniyorum. Daha güzel bir memleketi birlikte kuracağız” dedi

Başkan Soyer, Büyükşehir çalışanları ile iftar yaptı
02 Mayıs 2022 Pazartesi 07:57

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ramazan ayının son günüde ESHOT, İZSU ve Büyükşehir personeliyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Tarihi Havagazı Fabrikası’ndaki yemeğe İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, İzmir Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları Şükran Nurlu ve Suphi Şahin de katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi emekçilerinin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Başkan Tunç Soyer, “Yaptığınız iş sadece ekmek paranızı kazanmakla ilgili değil. Türkiye’nin içerisinde bulunduğu bu zor koşullar da bir kader değil. Bu, düpedüz yanlış politikalarla geldiğimiz noktadır. Bunu değiştirmek mümkün. Ama bunu değiştirecek bir sihirli değnek yok. Bunu değiştirecek olan bizleriz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışanları ilk önce bu şehre en iyi biçimde hizmet vererek bunu değiştirecek. İzmir’i değiştirecek, sonra Türkiye değişecek. İnanıyorum ki bu düzeni değiştirecek güç sizin yüreğinizde, inancınızda, aklınızda var. Size güveniyorum. Daha güzel bir memleketi birlikte kuracağız İyi ki birlikte çalışıyoruz. İyi ki varsınız” dedi.

Etiketler; #izmir #tunç soyer #iftar #izmir büyükşehir
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