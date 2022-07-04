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Başkan Soyer Çepni derneklerini ağırladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Oğuz-Türkmen boylarından Çepniler’in oluşturduğu derneklerin temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye'de ilk kez düzenlenecek uluslararası Çepni Festivali önerisine destek veren Başkan Soyer, “Bu çok önemli bir adım. Festivalin adına 'Uluslararası Çepni Barış Festivali' diyebiliriz. Bugün dünyada birçok ülke savaşın eşiğindeyse bizim en çok gün ışığına çıkarmamız gereken konu barıştır” diye konuştu

Başkan Soyer Çepni derneklerini ağırladı
04 Temmuz 2022 Pazartesi 14:23

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Uluslararası Çepni Festivali yapmak için harekete geçen İzmir Çepni Boyu Dernek Başkanı Ümit Güner ile başka il ve ilçelerde faaliyet gösteren dernek başkanlarını ağırladı. Egemenlik Evi Çetin Emeç Toplantı Salonu’ndaki buluşmaya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Mahir Polat, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık ve Yerel Hizmetler Dairesi Başkanı Ali Kılıç, dernek başkanları, yöneticileri ve mahalle muhtarları katıldı.


“Türkiye’de ilk olacak ve bu çok önemli bir adım”


Daha önce uluslararası bir Çepni Festivali’nin düzenlenmediğini hatırlatan Soyer, “Bu festival Türkiye’de ilk olacak ve dolayısıyla çok önemli bir adım. İlkini yapacaksak çok güzel bir organizasyon olmalı. Bunun için şimdiden çok çalışmalıyız. Çepniler kimler, nereden gelmişler, ne sıkıntı ve acılar çekmişler? Festivalde bunların gün ışığına çıkması lazım” dedi.
Başkan Soyer festivalin adı için “Uluslararası Çepni Barış Festivali” önerisi getirerek, “Neden barış diyorum? Çünkü Bugün dünyada Rusya ve Ukrayna savaştaysa, dünyada birçok ülke savaşın eşiğindeyse bizim en çok gün ışığına çıkarmamız gereken şey barıştır. Başımızın üzerinde yeriniz var. Gücümüz neye yetiyorsa büyük bir memnuniyetle yapacağız” ifadelerini kullandı.
 

Etiketler; #izmir #tunç soyer #çepni dernekleri
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