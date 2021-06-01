Başkan Soyer: Çeşme gözbebeğimiz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bugün dünyaca ünlü turizm lokasyonlarından Çeşme'deydi. Başkan Soyer ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran pandemiyle mücadele kapsamında işletmeleri uzun süredir kapalı olan ve normalleşmeyle birlikte yeniden hizmet vermeye başlayan esnafı ziyaret etti. Soyer, özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan Çeşme'de İZSU ve Büyükşehir yatırımlarının toplamının 278 milyon lirayı bulduğunu söyledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, turizm açısından büyük öneme sahip olan Çeşme'de hem turizm sektörünü güçlendirmek hem de bölgede yaşayan yurttaşların yaşam kalitesini yükseltmek için ulaşımdan, altyapıya kadar birçok alanda hayata geçirilen çalışmaları inceledi. Başkan Tunç Soyer'i, Germiyan köyünde Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve köy sakinleri karşıladı. Programa İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Yıldız Devran, Suphi Şahin, Eser Atak ve bürokratlar da katıldı.

“Ciddi bir işsizlik var”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan Çeşme'de, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uzun bir sürenin ardından yeniden hizmet vermeye başlayan esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Bir buçuk yılı aşkın bir süredir yaşanan krizin herkesi canından bezdirdiğini ifade eden Soyer, “Ciddi bir yoksullaşma, ciddi bir işsizlik var. Dün alınan kararla ilk defa normalleşmeye doğru bir adım atılmış oldu. Dilerim bu adımın devamı gelir. Hayatımızın tam anlamıyla normale döneceği günleri birlikte yaşarız. Ama bugün ilk kez bu normalleşmenin başlamasıyla, kafe ve restoranların açılmasıyla beraber değerli başkanımla Alaçatı’da esnafımıza iyi sezonlar dilemek, iyi dileklerimizi paylaşmak için ziyaretlerine geldik. Onlara moral vermek, onların iyi bir sezon geçirmesi için elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğimizi söylemek istiyoruz” dedi.

“Herkesin işini kolaylaştıracak çareler üretiyoruz”

Çeşme'nin İzmir’in gözbebeği olduğunu, olağanüstü büyük bir potansiyel, olağanüstü güçlü bir turizm altyapısının bulunduğunu da belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şunları söyledi: “Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Çeşme Belediyesi’ne olabildiğince destek vererek, turizmden ekmek yiyen herkesin işini kolaylaştıracak çareler üretiyoruz. Tabii altyapı en önemli mesele. Hem atık su, hem temiz su, hem arıtılmış su anlamında çok şey yapmaya başladık. İki sene içinde Çeşme’ye İZSU olarak 210 milyon liranın üzerinde yatırım yaptığımızı söyleyebilirim. Yaklaşık 270 kilometre içme suyu hattı yenilendi. Çeşme gözbebeğimiz, üzerine titremeye devam edeceğiz.”

Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin diğer yatırımları ile birlikte iki yıl içinde ilçeye ayırdığı kaynağın 278 milyon liraya ulaştığını ifade etti.

Çeşme'ye davet var

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da Çeşme'de 2021 sezonunda sağlıklı, kaliteli turizm hizmeti vermeye devam edeceklerini belirterek, “Yeryüzündeki cennet Çeşmemizin dünya markası Alaçatı’dayız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, en büyük destekçimiz. Yeni sezonla ve yeni normalleşmeyle beraber esnafımıza hayırlı olsun, sağlıklı ve bereketli olsun demek için geldik. Yeryüzündeki cennet Çeşme 2021 sezonunda da sağlıklı, kaliteli turizm hizmeti vermeye devam edecek. Biz esnaf, turizmci, yatırımcı ve Çeşme ailesi olarak hazırız. Herkesi maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek Çeşme’ye davet ediyoruz” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çeşme'de İZBETON Genel Müdürlüğü tarafından Germiyan üretim yolunda süren sathi kaplama ile Alaçatı'da parke kaplama çalışmalarını inceledi. Durmuş Deresi’nde süren temizlik çalışmaları hakkında da bilgi aldı.