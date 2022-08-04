Başkan Soyer çiftçi şenliğinde: Umudu gençlerimizle büyüteceğiz

İzmir Büyükşehir Belediye tarafından düzenlenen “Bayındır Çiftçi Şenliği”, Başkan Tunç Soyer ile çiftçileri bir araya getirdi. Alanda Bayındırlılarla sohbet eden Başkan Soyer, üretici nüfusun gençleşmesi için desteklere devam edeceklerini ifade ederek, “Bu bereketli topraklarda umudu gençlerimizle birlikte büyüteceğiz” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bayındır Stadyumu’nda yapılan Bayındır Çiftçi Şenliği'ne katıldı. Şenliğe Başkan Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer’in yanı sıra Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi Bayındır İlçe Başkanı Hüseyin Behzat Aydilek, İYİ Parti Bayındır İlçe Başkanı Necati Solmaz, meclis üyeleri, muhtarlar, kooperatif başkanları, oda başkanları, çok sayıda çiftçi ve Bayındırlı katıldı.

“Bereketli topraklarda umudu gençlerimizle büyüteceğiz”



Şenlikte konuşan Başkan Tunç Soyer, “Bugün burada Bayındırlı çiftçilerimizle, gençlerimizle buluşmaktan çok mutluyum. Özellikle genç çiftçi kardeşlerimin bu topraklarda daha çok üretmesini istiyoruz. Bunun için Türkiye’deki ilk kapsamlı hayvancılığı destekleme projesi olan Mera İzmir’le kırsalı kalkındırmaya devam ediyoruz. Üreticimizin ürettiği sütü, piyasa fiyatının iki katından alarak sağlıklı süt üretimini ve iklimle uyumlu küçükbaş hayvancılığını teşvik ettik. Şimdiye kadar 422 bin litre koyun sütü, 1 milyon 186 bin litre keçi sütünün alımını yaparak üreticimizin alın terini yerde bırakmadık. 100 milyonluk bir yatırımla yola çıktığımız Bayındır Süt İşleme Fabrikamız, tüm maliyet artışları ve dünyada yaşanan tedarik krizlerine rağmen Ekim ayında üretime başlıyor. Burada koyun, keçi ve manda sütünü işleyerek markalaştıracağız. Özellikle genç çiftçilerimizin hayvancılık yaparak geçimlerini sağlamaları, doğdukları yerde doymaları ve üretici nüfusumuzun gençleşmesini istiyoruz. Bu bereketli topraklarda umudu gençlerimizle birlikte büyüteceğiz” dedi.

Atalık tohumlar Bayındırlı çiftçilerle buluşturuldu



Bayındır Stadyumu’nda çocuklar tarafından karşılanan Başkan Tunç Soyer, 2-11 Eylül 2022’de kapılarını açacak uluslararası gastronomi fuarı “Terra Madre Anadolu İzmir 2022”, Can Yücel Tohum Merkezi, seramik atölyesi, gezici kütüphane, sokak oyunları atölyesi, Mera İzmir ve spor aktivite stantlarını da ziyaret etti. Şenlikte Bayındır Çiçek Kooperatifi’nin Can Yücel Tohum Merkezi’nde atalık tohumlardan ürettiği fideler de dağıtıldı. Bayındırlıların sorunlarını çözüme ulaştırmak için alana getirilen HİM (Hemşehri İletişim Merkezi) aracına da giden Başkan Soyer, Bayındırlıların taleplerini inceleyip Büyükşehir bürokratlarını çözüm için harekete geçirdi. Şenlik etkinliklerin ardından Derya Bedavacı konseriyle devam etti.

