Başkan Soyer: Cumhuriyeti barışla ve demokrasi ile taçlandırmak bize düşüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl kutlamaları tarihe geçti. İzmirlilere seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Hafızamız tazelendikçe bu vatana olan bağlılık ve sorumluluğumuz artıyor. Bu sorumluluğun bilinciyle şimdi sıra bizde! Yüzyıl önce 26 Ağustos sabaha karşı 05:30’da top atışıyla başlayan büyük taarruz nasıl büyük bir zaferle ve ardından 100 yıldır süren kesintisiz bir barışla taçlandıysa, şimdi de o cumhuriyeti yine barışla, demokrasiyle taçlandırmak bize düşüyor” dedi.

İzmir'in 100. yıl kurtuluş coşkusu 9 Eylül’de gün boyu süren etkinliklerin ardından akşam zirve yaptı. Alsancak Limanı’ndan başlayıp Gündoğdu Meydanı'nda sona eren Fener Alayı yürüyüşünün ardından İzmirliler, Kordon'u adeta gelincik tarlasına çevirdi. Alandaki izleyiciler DJ Ersin ile birlikte şarkılar söyledi. Coşkuya Türk bayrakları ve telefon ışıkları eşlik etti. Saatler 21.00’i gösterdiğinde Türkiye’de bugüne dek sergilenmiş en büyük sahne şovlarından biri başladı. 180 dansçının katılımıyla artırılmış gerçeklik destekli işgal ve kurtuluşun canlandırıldığı interaktif teatral gösteri gönüllere taht kurdu. Toplam bin 300 metrekare led ekranın kullanıldığı şov, bu bakımdan Türkiye tarihinde yapılan en büyük prodüksiyon oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer’in ev sahipliğindeki tarihi gösteriye Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdarğolu, CHP genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin başkanları ile temsilcileri, devlet erkanı, sivil toplum kuruluşları, odalar, derneklerin başkanları ile temsilcileri, sanatçılar, gazeteciler de katıldı.

“Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum”



İzmir'in kurtuluşunun yüzüncü yılında, destek veren herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir’in kurtuluşunun yüzüncü yılında, tarihin akışının değiştiği bu meydanda birlikte olmanın büyük coşku ve heyecanını yaşıyorum. Cumhuriyet Halk Partimizin değerli Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu İzmir’e hoş geldiniz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken bizleri onurlandırdınız. Rehberliğiniz, liderliğiniz için minnettarız. Bu tarihi gecenin yaşanmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım… Belediyemizin değerli çalışanları… Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Ve Tarkan… Megastarımız. Dostumuz. Ülkemizin her karış toprağının, her ağacının ve tüm mazlumlarının üzerine titreyen değerli yol arkadaşımız. Bu tarihi akşamda gösterdiğin vefayı İzmir asla unutmayacak” dedi.

“İzmir'de benzersiz bir zaferle sonuçlandı”



Atalarımızın gözlerini kırpmadan büyük yürüyüşü başlattığını söyleyen Başkan Tunç Soyer, “100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece, saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar. Teslim oldular. Ve bir sabah, emperyalist ülkelerin askerleri kirli çizmeleri, kirli emelleriyle Körfez’in sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. Ve yine o sabah, tam da bu bulunduğumuz yerden, Kordon boyundan göğü yırtan bir ses yükseldi. O ses, sadece bir kurşunun sesi değil, İzmir’den tüm Anadolu’ya yayılacak bir direnişin müjdecisiydi. 'Sen başlat! Bitiren bulunur!' Hasan Tahsin’in ilk kurşunuyla yazdığı son yazısı, yeri, göğü kapladı. Anadolu, geleceğin Türkiye’sini inşa etme çağrısını çoktan duymuştu. Babalar işini bıraktı. Analar ocağıyla, köylü toprağıyla vedalaştı. Fırıncılar fırınını, terziler makasını, bakkallar dükkânını hiç gözünü kırpmadan bıraktı ve yola çıktı. Anadolu! Direnmek için hem yardan hem serden vazgeçti. Böylece yeryüzünün gördüğü en büyük yürüyüş başladı. Mermi mermi, süngü süngü, kağnı kağnı, katar katar. Anadolu’nun kurtuluş yürüyüşünü artık hiçbir güç durduramazdı. Atamız’ın 'ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir' sözü, tam yüz yıl önce bugün, aziz şehrimiz İzmir’de muazzam bir zaferle sonuçlandı” dedi.

“Emperyalizm tarihine vurulmuş tarihin en büyük tokadıdır”



9 Eylül'ün hem İzmir'in hem de Türkiye'nin kurtuluşu olduğunu belirten Başkan Soyer, “9 Eylül, dünya halklarının iliğini kemiğini sömüren emperyalizme vurulmuş tarihin en büyük tokadıdır. Ve Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk savaşın son gününü zaferle, zaferin ilk gününü ise barışla taçlandırmış. İşte bu gök kubbe altında, 100 yıl sonra buluştuğumuz bu güzel akşamda, bir yandan coşkumuzu büyütmek, bir yandan hafızamızı tazelemek istedik. Çünkü hafızamız tazelendikçe bu vatana olan bağlılık ve sorumluluğumuz artıyor. Bu sorumluluğun bilinciyle; Şimdi sıra bizde! Yüzyıl önce 26 Ağustos sabaha karşı 05:30’da top atışıyla başlayan büyük taarruz nasıl büyük bir zaferle ve ardından 100 yıldır süren kesintisiz bir barışla taçlandıysa, şimdi de o cumhuriyeti yine barışla demokrasiyle taçlandırmak bize düşüyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi Cumhuriyet barışın tatlı güneşidir. Bu cumhuriyeti demokrasinin tatlı güneşiyle aydınlatacak olan bizleriz, sizlersiniz. Bağımsızlık ateşini yüz yıl önce yaktığımız gibi, bugün de ülkemizi içinde bulunduğu durumdan kurtarmaya muktediriz. Çünkü İzmir, bu vatanın öncüsüdür. Tüm farklılıkların bir arada yaşadığı, özgürlüğün, kardeşliğin ve barışın şehridir” dedi ve alkışlar eşliğinde sözlerini “Yaşasın demokrasi, yaşasın cumhuriyet. İlelebet yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!” diyerek bitirdi.



Kılıçdaroğlu ve Soyer Türk bayraklarıyla halkı selamladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in kurtuluşunun 100. yıldönümü nedeniyle düzenlenen tarihi kutlamada Türk bayraklarıyla halkı selamladı.