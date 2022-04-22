Başkan Soyer'den 23 Nisan mesajı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer mesaj yayımlayarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Mesajında Türkiye’yi dünyanın en saygın ülkelerinden biri yapma yolunda ihtiyaç duyulan tek şeyin yeniden Cumhuriyet ruhu ile kenetlenmek ve çalışmak olduğunu vurgulayan Başkan Tunç Soyer, “Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği, gelişmiş medeniyetler seviyesine ulaşma hedefinin anlamını ve önemini çok iyi kavramalı; gereklerini de layıkıyla yerine getirmeliyiz” ifadelerini kullandı

Başkan Soyer’in mektup formatında yazdığı 23 Nisan mesajı şöyle:

Sevgili hemşerilerim,

Çok kıymetli çocuklarımız;

Bugün, 23 Nisan 1920’de açılan ilk Millet Meclisi’nin 102’nci 23 Nisan’ın çocuklara armağan edilişinin 93’üncü yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Mutluluğumuz ve coşkumuz, ilk günkü gibi canlı ve taze…

Bu satırları, geleceğin yetişkinleri olacak çocuklarımıza, dünü ve bugünü çok iyi anlamaları, yarınlarda çok daha mutlu, huzurlu ve gelişmiş bir ülkede yaşamalarını hayal ettiğim için yazıyorum. Akılcı ve başarılı olacaklarına yürekten inanıyorum. Tüm anne ve babaları da vatanımız için evlatlarına birer mektup bırakmaya davet ediyorum.

Çocuklar;

Bu cennet vatan, çok büyük zorluklara rağmen kurtarıldı; dünya tarihine yazılan büyük fedakârlıklarla kuruldu. Özgürlük mücadelemiz ve şanlı zaferimiz, ezilen tüm halklar için ilham kaynağı oldu. Kurtuluş Savaşı’nı kazandıktan sonra, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, ilk iş olarak egemenliği kayıtsız şartsız milletimize devretti.

Modern Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran kahramanlar, yıllarca süren savaşlardan yorgun ve bezgin düşmüş insanlarımızı ortak ülkü etrafında birleştirdi. 7’den 70’e Anadolu halkı, gelişmiş medeniyetler seviyesine ulaşma yolunda hiç durmadan çalıştı, üretti… Onlar, onca yokluğa ve yoksulluğa rağmen, evlatları için olağanüstü fedakârlıklarda bulundu, adeta memleketi yoktan var etti.

Genç Türkiye Cumhuriyeti, milletin yenilenen umudu ve coşkusu ile kısa sürede mucizevi atılımlar yaptı. Kimseye boyun eğmeden ayakta durmamızı sağlayacak Cumhuriyet kurumları kuruldu. Tarımdan sanayiye, eğitimden kültüre birbirinden önemli yatırımlara imza atıldı.

Yani güzel çocuklar, bizlere atalarımızdan miras kalan en kutsal emanetler; bu cennet vatan, özgürlük, bağımsızlık ve egemenlik hakkıdır. Bu büyük emanetleri taçlandırma yolunda ilk günden beri en önemli hedefimiz ise ülkemizi ve milletimizi gelişmiş medeniyetler seviyesine çıkarmak. Pekiyi bu hedefe yürüme yolunda ne kadar başarılı olduk?

Üzülerek söylemek zorundayım ki hedeflediğimiz noktada değiliz. Şu soruları hepimiz kendimize sormalı ve üzerinde düşünmeliyiz. Bereket fışkıran topraklarımız, her çocuğumuzun karnını doyurmaya neden yetmiyor? Her çocuğumuza eşit, bilimsel ve özgürlükçü bir eğitimi neden veremiyoruz? Emek emek yetiştirdiğimiz evlatlarımız neden başka ülkelerde yaşamak ister hâle geldi? Egemenliğin olmazsa olmazı, kendi kendimize yetecek kaynaklarımızı neden tükettik?

Sevgili hemşerilerim, kıymetli çocuklar;

Bu tabloyu hızla tersine çevirmemiz gerekiyor. Bizde bunu yapacak akıl da var, güç de var. Başaracak iradeye ve beceriye sahip olduğumuzu defalarca kanıtladık.

Yolumuz Atatürk’ün yolu; reçetemiz ise onun sözleri ve icraatlarıdır. O’nun, “Türk çocuğu, çok zekisin. Fakat zekânı unut, daima çalışkan ol” sözleri, uymamız gereken en önemli nasihatlerinden biridir.

Türkiyemizi, dünyanın en saygın ülkelerinden biri yapma yolunda ihtiyacımız olan tek şey, yeniden Cumhuriyet Ruhu ile kenetlenmek ve çalışmaktır.

Bizler, egemenliğimize ilk günkü heyecanla sahip çıkmaya devam ediyoruz…

Geleceğimiz olan çocuklarımıza pırıl pırıl ve özgür bir ülke bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Tunç Soyer olarak ben, yarınlara, egemen ve gelişmiş bir ülke emanet etmek için canla başla çalışmaya devam edeceğime söz veriyorum… Tüm anne ve babaları da evlatlarına bu sözü, vermeye davet ediyorum.

Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği, gelişmiş medeniyetler seviyesine ulaşma hedefinin anlamını ve önemini çok iyi kavramalı; gereklerini de layıkıyla yerine getirmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor; hepinizi gözlerinizden öpüyorum.