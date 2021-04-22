Başkan Soyer'den 23 Nisan mesajı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı sağlıklı günlerde yeniden bir araya gelerek okullarda, sokaklarda ve meydanlarda coşkuyla kutlamayı ümit ettiğini söyledi. Başkan Soyer yayınladığı 23 Nisan mesajında “Umudumuz olan çocuklara bırakılan en değerli miras; demokrasi, özgür ve adil bir ülkedir. TBMM de bunun en büyük sembolüdür” ifadelerini kullandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulmasının ulusal tarihimiz açısından önemini vurgulayan ve bu anlamlı günü gelecek yıllarda yeniden coşkulu törenlerle kutlayacaklarına inancını dile getiren Soyer’in bayram mesajı şöyle:

“Bugün, Anadolu’nun kurtuluş mücadelesinin kazanılması, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve toplumsal devrimlerin inşa edilmesinde, en önemli adımlardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 101’inci kuruluş günü. Bugün, aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara duyduğu güven ve umudun ifadesi olarak, dünyada ilk kez çocuklara armağan edilen Çocuk Bayramı. 23 Nisan 1920’de halk temsilcileri; emperyalizmin kuşattığı bu toprakları, özgür ve bağımsız kılmak hedefi ile bir araya gelmişti. Millet egemenliğini esas alan demokrasiyi, demokrasiye dayanan Cumhuriyet rejimini inşa etmek amacıyla Anadolu’nun her bir köşesinden Ankara’da bir araya gelen temsilciler, Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Büyük Millet Meclisi’ni kurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulması, kurtuluş mücadelesinin kazanılmasında, bu toprakların bağımsızlığına kavuşmasında ve demokrasinin teminatı olan Cumhuriyetimizin kurulmasında dönüm noktası oldu. O günden bugüne, bir asırdan fazla bir zaman geçti. Bu toprakları özgürlüğe kavuşturan halk egemenliğinin simgesi TBMM, bugün her birimizin sahip çıkması gereken ve gelecek kuşakların taşıyıcılığını yapacağı milletimize emanet edilen en önemli değer. Çünkü umudumuz olan çocuklarımıza bırakılan en değerli miras; demokrasi, özgür ve adil bir ülkedir. TBMM de bunun en büyük sembolüdür.

İzmir; Millet Meclisi’nin temsil ettiği demokrasi ve Cumhuriyet değerlerini bugüne kadar tüm gücüyle korumaya ve geliştirmeye devam etti, ediyor.”

101 yıl önceki ruhla

“Koronavirüs nedeniyle tüm dünya, ülke ve İzmir’imiz zorlu bir süreçten geçiyor. Bu sene 23 Nisan bayramını evlerimizde, balkonlarımızda her zamankinden daha da büyük bir coşku ve heyecanla kutlayacağız. Bugün koronavirüs nedeniyle tüm dünya ve ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu süreçleri, tıpkı 101 yıl öncesinin 23 Nisan ruhu ve duygusuyla; sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için sağlıklı, eşit, özgür ve barış dolu bir gelecek umuduyla kutlamanın tam zamanı. Elbette sağlıklı günlerde yeniden bir araya geleceğimiz; okullarımızda, sokaklarımızda ve meydanlarımızda coşkuyla 23 Nisanlarımızı doyasıya kutlayacağımız günler olacak.

Bu vesileyle, Meclisimizin kuruluşunun 101’inci yılında, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakların bağımsızlığı için canını feda eden kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor; çocuklarımızın umutla geleceğe baktığı, sağlıklı, eşit, adil, özgür ve barış dolu günler temenni ediyorum.”