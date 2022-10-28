Başkan Soyer'den 350 bininci bisikletli yolcuya sürpriz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZDENİZ vapurlarını kullanan 350 bininci bisikletli yolcuya plaket ve çiçek verdi. 350 bininci ve 350 bin birinci yolcu Basri Kunaç ile eşi Nermin Kunaç, Başkan Soyer'in sürprizinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi

Kent içi ulaşımda deniz taşımacılığını önemseyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, bisikletli yolcuların da hayatını kolaylaştırıyor. Motorlu taşıt trafiğini en aza indirmek isteyen Büyükşehir, İZDENİZ vapurlarını kullanan bisikletli yolcuların deniz ulaşımından sadece 5 kuruş ödeyerek yararlanmasını sağlıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bisikletli ulaşımı teşvik etmek için Üçkuyular İskelesi'nde 350 bininci bisikletli yolcuya sürpriz yaptı. Soyer, 350 bininci ve 350 bin birinci yolcular Basri Kunaç ve eşi Nermin Kunaç'a çiçek ve plaket verdi.

“Sizi örnek alıyoruz”



Nermin Kunaç, Soyer'i örnek aldıklarını belirterek, “Çok güzel bisiklet yolları var. Bisiklet konusunda gösterilen kolaylıklardan çok memnunuz. Sizden de çok memnunuz. Sürekli vapurları kullanıyoruz” dedi.

Bisikletli yolcu sayısında önemli artış

2021’de toplam bisikletli yolcu sayısı 94 bin 787 iken 30 Eylül 2022’de bu rakam 177 bin 578’ye ulaştı. Yine 2021 yılında aylık ortalama 7 bin 899 bisikletli taşırken, bu rakam bugün aylık ortalama 19 bin 730’a çıktı. Arabalı vapurlarda toplam 91, katamaranlarda ise toplam 195 adet bisiklet park yeri bulunuyor. Uygulama 1 Eylül 2020’de başlamıştı.