Başkan Soyer'den 600 ton asbestli gemi açıklaması

CHP’li Meclis Üyeleri, Aliağa gemi söküm tesislerinde sökülmek üzere, içerisinde 600 ton asbest ve binlerce ton zehirli madde içerdiği iddia edilen Brezilya donamasına ait Nae Sao Paulo adlı uçak gemisi ile ilgili Büyükşehir Belediyesi’nin konuyu tüm boyutlarıyla ilgili kuruluşlarla incelemesi ve kamuoyunu bilgilendirmesi hakkında önerge verdi. Söz konusu madde komisyonlara havale edilirken oturumda tartışmalara neden oldu

FATİH ÖZKILINÇ- MHP’li Meclis Üyesi Aliağa Belediyesi Başkan Yardımcısı Hakan Şimşek, “Bundan bir buçuk ay evvel, bir haber gördük; ‘600 ton asbest yüklü gemi Türkiye’ye doğru geliyor’ diye. Böyle bir haber bombardımanın ardından kamuoyu tek taraflı baktığında ciddi bir vahamet oluşturduğunu görebilir. Kamuoyu oluşturma çabalarını bir kenara koyarak başka pencereden bu işin ne olduğunu anlatıyorum. Ben bunları zaman zaman gemi alım satımı yapan biri olarak söylüyorum. Konuyu detaylarıyla biliyorum. Bu gemi bir buçuk yıl evvel Brezilya Hükümeti tarafından metal yorgunluğundan dolayı geri dönüştürülmesine karar verildi. Haberlerde ‘nükleer atık ve radyasyon yüklü gemi’ denilmesi bir kere külliyen hayal ürünüdür. Çünkü; gemi buhar gücüyle hareket eden bir gemi. Son zamanlarda üretilen gemiler gibi bir nükleer değil. Kamuoyunun yanlış bildiği bir hususta; ‘Türkiye dünyanın çöplüğü değil, o yüzden çok ucuza dünyadan hiçbir ülke bu kadar atık yüklü gemi almadığı için o yüzden Türkiye’ye geliyor’ algı oluşturulmaya çalışılıyor. Dünya üzerinden 12 firma bu gemiyi almak için ihaleye girdi. Çok ucuza alındığı söyleniyor. Avrupa Birliği(AB) sertifikası olmayan hiçbir geri dönüşüm tesisi ihaleye giremez, ihaleye girmek için ön yeterlilik dahi alamaz. Gemi geri dönüşüm tesislerinin eksikleri vardır. Ama gelinen noktada 21 firmanın olduğu bölgede 6 tane firma yeşil sertifika almış durumda. Pandemi olmasa 3 firma daha bu sertifikayı almış olacaktı. Bizim ülkemiz öyle herkesin elini kolunu sallayarak atık getirebileceği ülke değil. Bütün yasalarla korunmuş durumdayız. Bakanlık şu anda geminin Türkiye’ye gelip gelmeyeceğini bilmiyor. Gemilerin geliş prosedürü var. Atık envanteri olamadan bir gemi menşeinden çıkış yapamaz, son limanına varamaz. Bu atık raporları olmadan ne geliş ne de çıkış yapamaz. Şu anda Norveçli bir firma bu gemiyle ilgili bütün atık envanterini çıkartıyor. Raporlar gelmeden herhangi bir deniz ulaşım aracının yerinden çıkıp geri dönüştürtmek amacıyla başka bir yere gitme imkânı yok. Açık ve net söylüyorum; Türkiye tersanelerinin bu gemiyi alması büyük bir başarıdır” diye konuştu.

Magazinsel bir konu değil



Hakan Şimşek’in ardında söz alan söz konusu önergede imzası da olan CHP’li Hakan Barçın ise “28 STK ile iki toplantıya katıldım. Bu gemi 2017’de görevi durdurulmuş. Nükleer atık diyen yok. Nükleer silah taşıyan, nükleer denemeler yapan bir gemi deniliyor. Bu geminin ikiz bir kardeşi var. Bunu geminin İngiltere söküm ihalesini alıyor. Yeterlilikte var ama söküme izin vermiyorlar. Kamuoyu baskısıyla izin verilmiyor ve Hindistan’da sökülüyor. Vahşi şekilde gemi sökümünün yapıldığı ülkeler arasında Türkiye, Hindistan ve Bangladeş var. Bu çok büyük bir risk, magazinsel bir konu değil. Bu sadece bir taneyle kalamayacak. Arkası peşi sıra gelecek” diye konuştu.

“Çok titiz olmamız lazım”



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Soyer de “Bu konu hakkında hem TMMOB’un hem de Tabip Odası’nın açıklamalarını takip ettim. TMMOB da Tabip Odası da yurtsever, milliyetçi, toplum menfaati için bilimsel bir şekilde çalışan yapılar. Bu konuyu gündemimizde tutarak titiz biçimde takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Keşke Türkiye, atıklar için çöp olmasaydı. Gaziemir’de nükleer atığımız var. Maalesef bunlar bu topraklarda yaşanıyor. Çok titiz olmamız lazım, Allah korusun benzer bir felaketi yaşamayalım. 600 tondan fazla asbest taşıyor olması bile çok titiz incelenmesi gerektiğini gösteriyor. Çok dikkatle incelemeliyiz. Konuyu takip etmeye devam edeceğiz” dedi.