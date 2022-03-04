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Başkan Soyer'den akaryakıt zamlarına tepki: Müdahale edilmezse...

Başkan Soyer'den akaryakıt zamlarına tepki: Müdahale edilmezse...
04 Mart 2022 Cuma 11:18

Benzin ve motorine gelen zamlar herkesi isyan ettiriyor. Vatandaş arabasına binmeye korkarken, belediyeler de isyanda. Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sorumlulara seslenerek ÖTV ve KDV muafiyeti çağrısı yaptı

Petrol fiyatlarında yaşanan artış Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından daha da arttı. Petrolde yaşanan yükseliş akaryakıt fiyatlarını da olumsuz etkiliyor. Dün motorine 1,33 TL, benzine 53 kuruş zam gelmenin ardından bugün bir zammın daha geleceği gündemde.

Akaryakıta gelen peş peşe zamların ardından benzin ve motorinin litre fiyatı 20 TL'ye dayandı.

Son zamla birlikte, İzmir’de benzinin litre fiyatı 18,08 liraya, motorinin litresi 19 liraya yükseldi.

Akaryakıt gelen zam yağmuruna tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptı açıklamada, "Akaryakıt zamlarıyla birlikte, ulaşımda kişi başına ödenen biniş ücretine ilave 10 TL de belediyemiz ödüyor. Müdahale edilmezse bütçemiz 2 Milyar TL açık verecek. Sorumlulara sesleniyorum; KDV ve ÖTV muafiyetini acil getirin." dedi.

Etiketler; #tunç soyer #izmir #akaryakıt zamları #ötv #kdv
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