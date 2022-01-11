Başkan Soyer'den Ankara çıkarmasına tepki: Yüzde 58 oy alarak seçilmiş bir başkan olarak...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ın bulunduğu heyetin Ankara ziyaretine davet edilmemesine sitem etti

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediyesi(İBB) ocak ayı olağan meclis toplantısı birinci birleşimi Başkan Tunç Soyer idaresinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi(AASSM)’nde gerçekleştirildi. Yeni yılın ilk meclis toplantısında İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya büyükşehir belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş’yle ilgili İBB Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin’in ise büyükşehir belediyesinin kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili meclis üyelerine sunum yaptı. Oturumda Bornova Belediye Meclisi ile Karşıyaka Belediye Meclisi’nin deprem sonrası yaşanan mağduriyeti önlemek amacıyla aldığı emsal artışı kararını içeren önergelerin oy çokluğuyla reddedilmesi tartışmalara neden olurken, Başkan Soyer’in AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ın bulunduğu heyetin Ankara ziyaretine davet edilmemesine sitemi damga vurdu.

AK Parti’den Kılıçdaroğlu örneğiyle önerge

AK Partili Meclis üyelerinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa’da yaptığı açıklamayı örnek göstererek verdikleri İzmir’de çiftçilere ücretsiz elektrik vermesini içeren önerge oy çokluğuyla reddedildi. Konuya ilişkin söz alan CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç, “Öncelikle, CHP Genel Başkanımızın projesini destekledikleri için teşekkür ediyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bunu söylerken 11 Büyükşehir Belediyemizin uygulamalardan yola çıkarak dile getirmiştir. Çiftçilerimiz çok zor durumdadır. Özellikle elektriğe gelen zamlar bunu açıkça ortaya koyuyor. Biz İBB olarak zaten yenilenebilir enerji kaynaklarıyla yola çıktık, uygulamalarımızı böyle gerçekleştiriyoruz. Biz GES’ler ve güneş panelleriyle elektrik üretiyoruz, enerji üretiyoruz. Kooperatifler aracılığıyla çiftçilerimize ücretsiz elektrik vereceğiz. Ayrıca İBB’nin 12 tesisinde GES’ler ve güneş panelleri sayesinde elektrik enerjisinden tasarruf ettik. Üç ayda bile yapılan tasarruf 3 milyon 200 bin lira… Bugün katı atık tesislerimizden de çok ciddi elektrik elde ediyoruz” diye konuştu.

“Genel Başkanınızın arkasında olduğunuzu gösterin”

AK Grup Başkan Vekili Özgür Hızal ise “Sayın Kökkılınç, yenilenebilir enerji ile ilgili birtakım açıklamalarda bulundu. Bizim bunun realitede yapıldığına dair büyük kuşkumuz var. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ‘Şanlıurfa’yı bize verin elektriği bedava vereceğiz’ dedi. Biz verilecek olan bir belediyeden bahsetmiyoruz, verilmiş İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden bahsediyoruz. Tarımda önde gelen illerden biridir. Evet buyrun, gereğini yapın diyoruz. Bunu da meclis kararıyla yapılmasın diyoruz. Bunların komisyonlarda görüşülüp karar alınması gerekiyor. Yoksa bu işler 90 yılların popülist vaatleri gibi ‘iktidar olunca şunları şunları yapacağız’ demekle olmuyor. Öneri ortaya koydunuz. Buyurun, genel başkanınızın önergesinin ne kadar arkasında olduğunuzu gösterin” diye konuştu.

“Meclis kararı almaya ihtiyaç yok”

Söz konusu konuyla ilgili Başkan Tunç Soyer de “İzmir Büyükşehir Belediyesi bu konuda zaten çalışma yapıyor. Karaburun Parlak’ta 160 hektar alanın sulanmasıyla ilgili mevcut sistem 55 bin kw elektrik tüketiyor bizim orada başlattığımız çalışmayla 110 bin kw elektrik üreteceğiz. Fazlasını da satacağız. Yine aynı şekilde Bergama Kozluca’da üç pompa istasyonun elektriğini güneş enerjisinden almak üzere çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalar yapılıyor bunun için meclis kararı almaya ihtiyaç yok. Tartışılan konu bu o nedenle gündeme almıyoruz” açıklamalarında bulundu.

Bornova Belediye Meclisi ile Karşıyaka Belediye Meclisi’nin deprem sonrası yaşanan mağduriyeti önlemek amacıyla aldığı emsal artışı kararını içeren önergeler İBB Meclisi’nce oy çokluğu ile uygun bulunmadı. Önergenin, İBB Meclisi’nin İzmir genelinde orta ve ağır hasarlı yapılar için yüzde 20 emsal artışına ilişkin kararı olduğu gerekçesiyle kabul edilmediği belirtildi.

Deprem geçince deprem unutuluyor

Söz konusu gündem maddesiyle ilgili söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, “Her zaman söylüyoruz bu şehrin en temel problemi deprem. 30 Ekim’de hepimizi üzen bir deprem yaşadık. Maalesef 117 canımızı kaybettik. Deprem meselesi dendiğinde depreme ilişkin bir takım adımların atılması gerekiyor. Maalesef İBB deprem gerçeğini deprem olunca hatırlıyor. Ama deprem geçince deprem unutuluyor. 30 Ekim depremi yaşandı ve İBB deprem gerçeğini hatırladı. ‘Depremle ilgili bir şeyler yapmamız lazım, dönüşümle ilgili bir şeyler yapmamız lazım’ dedi. K sınırları belirlendi. Zaten kentsel dönüşüm performansı kötü olan bir İBB’den bahsediyoruz. Yaklaşık 2,5 yıldır bu şehri yönetiyorsunuz kentsel dönüşüm noktasında atılmış hiçbir adım yok. Kentsel dönüşüm planlamayla ilgili eksikleri dile getirdik. O kadar ki İBB bakanlıkla imzalanan protokolü dahi inkâr edecek kadar bu işin uzağında” dedi.

Bornova ve Karşıyaka’ya da verin

Kentsel dönüşüm kapsamında İzmir’de ruhsatsız yapıların yanında ruhsatlı yapılarında dönüşmesi gerektiğini kaydeden Hızal, “30 Ekim depreminde yıkılan, hasar alan binaların tamamı 1999 öncesi yapılmış ruhsatlı yapılardı. Bununla ilgili Bayraklı ilçe sınırları içerisinde bir düzenleme yaptınız. Bunun ilgili olarak haklı olarak Bornova, Karşıyaka ve diğer ilçelerde buna ilişkin önergeler hazırlayıp İBB’ye gönderiyor. Bayraklı’da ne yapıldıysa Bornova’da da aynısı yapılmalı. Bayraklı’da ağır, orta hasarlı yapıların yanında riskli yapılar parsel bazlı yüzde 20 yüzde ada bazlı yüzde 30 emsal hakkı elde etti. Bayraklı’ya verdiğinizi Bornova ve Karşıyaka’ya neden vermiyorsunuz? Siz bir çıkmazın içine girdiniz bir şeyi yapmak için yapıyorsunuz. Sizin için bir karar alınsın da uygulanıp uygulanmadığının hiçbir önemi yok. Bu şehre büyük haksızlık yapmayın” diye konuştu.

“Elimizi vicdanımıza koyalım”

AK Partili Hızal’ın ardından söz alan CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Özuslu da “Depremin siyaseti olur mu? Olmaz. Çünkü deprem kimseyi ayırmıyor. Deprem günlerinde korona olduğum için sizden dinledim, gözlerim yaşlı dinledim. ‘İBB, depremi deprem olduğunda hatırlıyor’ nasıl bir cümle? Öyle değil. Biz hep hatırlıyoruz ve bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Deprem Daire Başkanlığı depremden önce kuruldu. Elimizi vicdanımıza koyalım. İnşaat Mühendisleri Odası ile protokol imzaladık, kim karşı çıktı? Üç üniversite ile fay hattı ve depremsellik incelemesi ile ilgili çalışacağımız zaman ayak direyenler kimlerdi? İşte siyaset burada devreye giriyor. Biz, deprem gerçeğiyle karşılaştığımızda İzmir’de neler yapabiliriz bunun planlarını yapmaya çalışıyoruz. Sadece emsal artışı vererek depremi, yıkımları önleyeceksek, insanların hayatta kalmalarını, evini kaybetmemesini sağlayacaksak ben varım. Ama yok. Şehir planlama diye bir bilim var” açıklamalarında bulundu.

İzmir’in Türkiye ve dünyadaki olumlu algısı

Başkan Soyer ise oturumun başında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin’in kentsel dönüşüm konusunda yaptığı sunumu hatırlatarak “Suphi Bey çok kapsamlı bir sunum yaptı, ama bir yerin eksik ya da yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Ona dikkat çekmek isterim. Nüfus üzerinden bir projeksiyon yaptıklarını anlattı. 2010 yılında İzmir’in nüfusu 3 buçuk milyon, 2020 yılında 4 buçuk milyon, bu aralarla artarsa 2030’da 5 milyon 600 bin nüfusun olacağını söyledi. İzmir’in 25 binlik planları 6.6 için öngörülmüş. İzmir’de değer artışlarının yükselmesinin sebebi İzmir’in Türkiye ve dünyadaki olumlu algısıdır, imar alanlarının azlığı değil” dedi.

Çevik Bir gitti Demokrasi geldi

Oturumda Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hüsnü Boztepe, Hakan Yıldız, Özgür Hızal, Burçin Kevser Tourchıan, İsa Nezir, Mustafa Solmaz, Mehmet Pınar, Salahattin Şahin, Fikret Mısırlı’nın uzun süredir kent gündeminde olan Buca’daki Çevik Bir Meydanı’nın adının kaldırılmasına ilişkin verdiği ve komisyonlarda görüşülen yazılı önerge oturumda oy birliğiyle kabul edildi. Çevik Bir adının kaldırılarak aynı meydana Demokrasi Meydanı isminin verilmesi mecliste kabul edildi.

Başkan Soyer’den Ankara çıkarmasına tepki

Başkan Soyer oturumun sonunda geçtiğimiz günlerde AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ın bulunduğu heyetin Ankara ziyaretine davet edilmemesine tepki gösterdi. Konuyla ilgili Başkan Soyer, “Bir söz ve bir sitemle toplantıyı bitirmek istiyorum. Geçen hafta İzmir Ticaret Odamızın, Ege Bölgesi Sanayi Odamızın başkanları AK Parti milletvekilleriyle beraber Ankara’ya bir çıkarma yaptılar. Basında böyle yer aldı. Ve İzmir’in birçok talebini bakanlıklar da dile getirdiler. Bununla tabii ki iftihar ediyoruz. İzmir'in haklarıyla ilgili bakanlıklar nezdinde talepte bulunmak güzel bir girişim. Fakat İzmir Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşger’i de götürmüşler. İzmir Valimiz hepimizin Valisi… Gönül isterdi ki, ‘Arkadaşlar, lojistik alanını organize sanayi bölge alanını konuşmaya gidiyoruz. Bu şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı niye yok’ demesini beklerdim. Bakanlarımızın da ‘Arkadaşlar bana geliyorsunuz ama acaba bu konularda İBB ne düşünüyor’ demesini beklerdim. Bunlar olmadı, iyi olmadı. Ama ben şunu söylemek isterim; yüzde 58 oy alarak seçilmiş bir başkan olarak görevimin son anına kadar bugün doğan bebekten en yaşlı ninelerimize kadar hepsinin hakkını korumaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Yılın ilk meclisinde İZBETON sunumu

Oturumda meclis toplantılarında muhalefet tarafından sık gündeme getirilen ve tartışmalara neden olan büyükşehir belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş’yle ilgili İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, şirketin faaliyetleriyle ilgili meclis üyelerine sunum yaptı. Şirketin yaklaşık son üç yılık faaliyetlerini verilerle açıklayan Kaya, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar İzmir genelinde 4 milyon 386 bin 147 tonluk (2.557 kilometre) asfalt çalışması yapıldı. İnşaat ve Kentsel Alan ekipleri, yine aynı dönemde 4 milyon 236 bin 297 metrekare (847 kilometre) parke kaplama çalışmasına imza attık. Sathi kaplama ekipleri, toplamda 6 milyon 625 bin 293 metrekarelik (1.315 kilometre) çalışma yaparak, toplam 301 adet köy ulaşım ve üretim yolunu yeniledi ve üreticilerimizin tarlalarına, bahçelerine daha rahat ulaşabilmesi için tüm imkanları seferber ettik” dedi.

İZBETON 2019 ve 2020 yıllarında kâr etti

Maliyetlerdeki artışa ve şirketin karlılık oranlarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Kaya, “Ülkemizde son zamanlarda döviz kurlarında meydana gelen yükseliş ve buna bağlı olarak girdi maliyetlerinde gerçekleşen hızlı ve fahiş artışlara ve İZBETON'un gelirlerinin bu kadar hızlı artmamasına rağmen, gerekli tasarruf tedbirleri alınarak İzmir'in dört bir yanında birçok alanda çalışmalara devam edilmektedir. İZBETON, ekonomide yaşanan sıkıntılara ve hizmet odaklı bir şirket olmasına rağmen, bütçesini doğru yöneterek 2019 ve 2020 yıllarında kâr etmeyi başarmıştır. Şirketimiz, 2019 yılında 18 milyon 810 bin lira, 2020 yılında ise 12 milyon 69 bin lira kâr etmiştir” şeklinde konuştu.