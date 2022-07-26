Başkan Soyer'den asbestli gemi tepkisi: Bu gemiyi durdurun!

İçerisinde büyük miktarda asbest barındırdığı iddia edilen Nae Sao Paulo gemisinin Aliağa sökülecek olmasıyla ilgili tartışmalar devam ederken kentteki meslek odaları ve STK’lar ortak basın açıklaması düzenledi. Ortak basın açıklamasına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na çağrıda bulunarak “Bu gemiyi durdurdun. Biz İzmir’e sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- TMMOB İKK, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu ve KESK Brezilya donanmasına ait uçak gemisi “NAe Sao Paulo”ya ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katılım sağladı. Basın açıklaması metnini TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir okudu.

Açıklamayı okuyan Akdemir, “Geminin atık envanterine ilişkin bilgilerin paylaşılmaması, asbest dışında gemide bulunması muhtemel diğer tehlikeli zararlı atıklara ilişkin bilgilerin göz ardı edilmesi kuşkuları büyütmektedir. Gemide sadece asbest tehlikesi bulunmamaktadır. Bakan tarafından yapılan açıklamalarda “Gemi geldiğinde gazetecileri ve ilgilileri gezdiririz” cümleleri ile konunun ciddiyetinden uzak, diğer tehlikeli ve zararlı atıkları göz önünde tutmayan, analiz bilgi ve belgelere dayanmayan tutum ve davranışlar da sürecin titizlikle yönetimi noktasında kuşkuları büyütmektedir. Gemi hakkındaki iddialar ile ilgili olarak sorularımıza ilgili kurum, kuruluş ve kişiler tarafından belgelerle birlikte cevap verilmeden, kamuoyu bilgilendirilmeden geminin ülkemiz karasularına girişine izin verilmemeli, söküm işlemi gerçekleştirilmemelidir. Aksi durumda, sürecin hukuksuzca yürütüldüğü ve fiili durumla tehlikeli atığın ülkemize sokulduğuna dair endişelerimiz pekişecektir. Kamusal sorumluluğumuz, yasa ve mevzuatımızın bize verdiği görev ve sorumluluk kapsamında süreci takip edeceğimizi kamuoyuna duyururuz” dedi.

“Çevreyi, Çevre Bakanlığı’ndan korumak çok üzücü”

Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı’na eleştirilerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de “Bu hikayenin iki başlığı var; birincisi geminin kendisi, diğeri de Aliağa gemi söküm tesisleri… Gemi ile ilgili Bakanlığın yaptığı açıklamalar hiç güven vermiyor; ‘Gemiyi gezdiririz, geldiğinde herkes görsün’ deniyor. Biz gezip neyi göreceğiz? Hindistan’ın kovaladığı gemiyi biz niye alıyoruz? Gemi süreci, son derece güven vermeyen, şaibeli bir açıklamayla yürüyor. Diğer taraftan Aliağa’da 40 yıldır devam eden gemi söküm işlemleri var. Buradaki işletmelerin 3’te 2’sinin neye göre işlem yaptığı belirsiz. Bir mandıra açarken ÇED olumlu raporu almak zorundasınız binlerce ton gemilerin söküldüğü bir yerde yayılan emisyon, ortaya çıkan kirlilik, bunların hiçbirinin ÇED mevzuatına tabi olmadığını görüyoruz. Bu, kabul edilebilir bir şey değil. Her iki başlıkta da mücadeleyi sürdüreceğiz. Krizler fırsata nasıl dönüşür? Mücadelemiz, Aliağa ile ilgili yeni düzenlemelerin yapılmasının önünü açmış olacak. Seferihisar’da orkinos çiftliklerine karşı mücadele ederken bana ‘ne yapıyorsun sen’ diyerek sorarlardı, ben de çevreyi Çevre Bakanlığı’ndan korumaya çalışıyorum derdim. Bundan gurur duymuyoruz. Çevreyi, Çevre Bakanlığı’ndan korumak çok üzücü bir tablo” diye konuştu.

“Bu gemiyi durdurdun”

Çevre Bakanlığı’nı sağduyuya, basirete, çevre duyarlılığına davet eden Başkan Soyer, “Bu kentin doğasına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bizimle beraber aynı kaygıyı taşımaya davet ediyoruz. Bunlar, bu şehir bu memleket için kabul edilemez. Biz gücümüz yettiğince şeffaf, İzmirlinin rahatlıkla görebileceği, içine sineceği, kimsenin kuşkuyla bırakılmayacağı bir süreç izlenesin istiyoruz. O yüzden bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ben Tunç Soyer, bu şehrin vatandaşı olarak da kişisel dava sürecini başlatmayı düşünüyorum. Bakanlığa bir çağrı yapıyoruz; bu süreç böyle cereyan etmesin, bu gemiyi durdurdun. Biz İzmir’e sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Hep beraber İzmir’e sahip çıkalım”

Tüm İzmirlileri mücadeleye davet eden Başkan Soyer, “İzmirlilerin içi rahat olsun; İzmir sahipsiz değil. Hep beraber İzmir’e sahip çıkmaya, İzmir’i atıklardan, çöplük olmaktan korumaya devam etmek için elimizden geleni yapacağız. İzmir’de bu duyarlığı taşıyan tüm sivil toplum kuruluşlarını, vatandaşları bu mücadelenin parçası olmaya davet ediyoruz. Bu farkındalığı ne kadar büyütürsek bu memleket için o kadar büyük bir iş yapmış oluruz” dedi.