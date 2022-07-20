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Başkan Soyer'den asbestli gemi tepkisi: İzmir'imiz çöplük değildir!

İzmir Aliağa'da sökülecek olan Brezilya gemisi için tepkiler sürüyor. Dün yapılan açıklamada gemide 9 ton asbest olduğu belirtilmişti. Konu ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den açıklama geldi. Soyer, "Geminin şehrimize tüm zehirli atıklardan arındırılmadan gelmesini kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı

Başkan Soyer'den asbestli gemi tepkisi: İzmir'imiz çöplük değildir!
20 Temmuz 2022 Çarşamba 13:14

Brezilya'dan İzmir Aliağa'da bulunan gemi söküm tesisine gelecek olan Nae Sao Paulo gemisi için tepkiler sürüyor. Dün yapılan açıklamada gemideki asbest oranının 9 ton olduğu belirtilmişti. Konu ile ilgili Twitter'dan açıklama yapan Başkan Tunç Soyer, "Geminin şehrimize tüm zehirli atıklardan arındırılmadan gelmesini kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Soyer'in açıklamaları şöyle.

"Asbestli gemiyi şehrimizde istemiyoruz.

Kimilerine göre 900 ton, Bakanlığa göre 9.6 ton asbest getirecek.

Geminin şehrimize tüm zehirli atıklardan arındırılmadan gelmesini kabul etmiyoruz.

Günümüzde bir mandıra açarken dahi kurumlardan ÇED raporu almak zorunludur.

Oysa binlerce tonluk gemileri söken, yarattığı emisyon ve kirliliğin ölçümü ve kriterleri tespit edilemeyen Aliağa’daki gemi söküm tesisleri için böyle bir zorunluluk yoktur.

Bu acilen değişmelidir.

İzmir’imiz hiç kimsenin zehirli atıklarını kabul edecek bir çöplük değildir.

Bu iki koşul yerine getirilene kadar bu geminin şehrimize gelmesine asla rıza göstermeyecek, kabul etmeyeceğiz."

Etiketler; #izmir #aliağa #asbest #asbestli gemi #brezilya gemisi
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