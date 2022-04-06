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Başkan Soyer'den askıda fatura çağrısı

Başkan Soyer'den askıda fatura çağrısı
06 Nisan 2022 Çarşamba 15:17

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in pandemi sürecinde “Biz Varız”  dayanışması kapsamında başlattığı Askıda Fatura uygulaması Ramazan ayı nedeniyle yeniden hayata geçirildi. Ekonomik krizin giderek ağırlaştığı bu günlerde dayanışmanın her zamankinden daha büyük önem taşıdığını dile getiren Başkan Soyer, “İşsizlik ve yoksulluk ülkemizin en büyük problemi. Hayat pahalılığı akıl almaz boyutlara ulaştı. Şimdi yeniden dayanışma zamanı. Maddi sıkıntı yaşayan hemşerilerimizin su faturalarını ödeyerek bu dayanışmayı büyütebiliriz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekonomik krizin ağırlaştırdığı yaşam koşulları nedeniyle temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanan ailelere destek olmak için Askıda Fatura uygulamasını yeniden hayata geçirdi. Ramazan ayının dayanışma ruhunun yükseldiği çok özel günler olduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tüm İzmirlileri imkanları ölçüsünde kampanyaya destek vermeye çağırarak “İşsizlik ve yoksulluk ülkemizin en büyük problemi. Hayat pahalılığı akıl almaz boyutlara ulaştı. Şimdi yeniden dayanışma zamanı. Maddi sıkıntı yaşayan hemşerilerimizin su faturalarını ödeyerek bu dayanışmayı büyütebiliriz. İnanıyorum ki bu dayanışma bizi ayakta tutacak ve zor günleri bu sayede aşacağız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, insani destek tarifesi kapsamında yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara, şehit ailelerine ve gazilere 10 metreküpe kadar yüzde 20, 10 metreküpün üzerinde ise 2 metreküp ücretsiz su verildiğini ifade eden Soyer, tüm İzmirlileri Askıda Fatura uygulaması ile bu dayanışmaya ortak olmaya çağırdı.

Aylık su faturalarını ödeyemeyenler ile onların yerine ödemek isteyenler www.bizizmir.com adresine başvurabilecek. İhtiyaç duyan vatandaşlar ödeyemedikleri su faturalarını site üzerinden sisteme yükleyebiliyor. Yapılan sosyal inceleme kapsamında başvurusu uygun görülen ve gerçekten ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşların faturaları ise askıya çıkarılıyor. Ödeme yapmak isteyenler buradan seçtikleri faturaları ödeyerek kampanyaya destek olabiliyor.

Askıda fatura” uygulamasına “Biz İzmir” web sitesi üzerindeki şu linkten ulaşılabiliyor: https://www.bizizmir.com/tr/AskidaFatura/AskidaFaturalar

Etiketler; #izmir #askıda fatura #tunç soyer #izmir büyükşehir
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