Başkan Soyer'den Bakan Ersoy'a çağrı: Çeşme Projesi'nden vazgeçin

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Çeşme Projesi için çağrıda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Çeşme Projesi'nden vazgeçin. Sayın bakan, İzmir'in sizlerle yapılabilecek çok projesi var. Gelin beraber yapalım" dedi

FATİH ÖZKILINÇ-Çeşme Turizm Alanı Genişletme ve Doğal Sit Kararının iptali davalarındaki gelişmeler hakkında İzmir Barosu, TMMOB, İzmir Tabip Odası, EGEÇEP, Batı Urla Köyleri Çevre Koruma ve Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği, Gücücek Koyu Doğal Yaşamı Güzelleştirme ve Koruma Derneği, Doğa Derneği, Sualtı Araştırmaları Derneği tarafından ortak basın toplantısı düzenlendi. İzmir Mimarlık Merkezi'ndeki toplantıya söz konusu STK'ların temsilcilerinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da katıldı.

BAŞKAN SOYER'DEN BAKAN ERSOY'A ÇAĞRI

Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a projeden vazgeçilmesi için çağrıda bulundu. Soyer, “Projenin devamı ile ilgili bir de sit alanları ile ilgili alınan karar var. Bundan sonrası hukuk gereğini yapacaktır diye düşünüyoruz. Baromuza avukatlarımıza güveniyoruz. İzmir'in geleceğini koruyacaklarına bütün kalbimizle inanıyoruz. Sayın bakanımıza bir diyalog çağrısı yapmak istiyorum. Bu proje birçok çevreler tarafından farklı isimlerle tabir edildi. Sözün sonunda bu projeyi İzmirli istemiyor. İzmir'in kurumları istemiyor. Meslek odaları istemiyor, kimse istemiyor. Birçok gerekçesi var. Bir tane gerekçeyi söyleyelim. 15 turizm bölgesi var, kapasitesi yüzde 15'ler civarında. 'Büyük bir ihtiyaç var da onun için yapıyoruz' denilecek bir durum yok. 16 bin hektarlık dev bir alanın turizm bölgesi olarak ilan edilmesinin yaratacağı tahribatı hepimiz çok iyi biliyoruz. İzmir'in çok önemli projeleri var. Kemeraltı UNESCO Projesi var. Kaynaklarımızı iyi kullanarak Kemeraltı'nı dünyanın en iyi açık hava alışveriş merkezi yapabiliriz. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği yapmaya hazırız. Çeşme Projesi'nden vazgeçin. Sayın bakan, İzmir'in sizlerle yapılabilecek çok projesi var. Gelin beraber yapalım" dedi.

ORTAK AÇIKLAMAYI BARO BAŞKANI YILMAZ OKUDU

Çeşme Projesi ile ilgili mahkeme kararına ilişkin ortak basın metnini okuyan İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun daha önce projeyle ilgili aldığı ‘yürütmeyi durdurma ‘kararına dikkat çekerek, “Maddi ve hukuki koşullar hiç değişmediği halde, Danıştay 6.Dairesi, ‘hukuki belirlilik’, ‘hukuki istikrar’ ve ‘hukuki öngörülebilirlik’ ilkelerini de yok sayarak açıkça hukuka aykırı olan davanın reddi kararı vermiştir. Kararın ikiye karşı üç oyla oy çokluğuyla alındığını da vurgulamak isteriz. Karar gerekçesinde özetle, sınır belirleme kararında ileri sürülen gerekçelerin, daha sonraki (plan vs) işlemler sırasında incelenebileceği, idarenin yönetmelikler gereği hazırladığı gerekçe raporunun yeterli olduğu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ve yanında pek çok kurumun olumsuz görüşünün irdelenip ilişkilendirmeden, bir genel doğru kabulü ile davamızın reddine karar vermiş bulunmaktadır” diye konuştu.

"KARARI TEMYİZ EDİYORUZ"

Danıştay'ın kararını temyize götüreceklerini belirten Baro Başkanı Sefa Yılmaz, “Kararı tüm müvekkillerimiz adına temyiz ediyoruz. Temyiz talebimiz, daha önceki yürütmenin durdurulması kararını veren Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu tarafından incelenecektir. Kararın bozulması yönünde sağlam hukuki gerekçeler, yargılama aşamalarında elde edilmiştir. Umarız hukuka uygun karar verilir, hak ve adalet yerini bulur” ifadelerini kullandı.

"SİT DEĞİŞİKLİĞİ KARARI"

Çeşme Projesi kararı ile belirlenen alanda Çeşme ve Urla İlçelerinin bir kısmını kapsayan Karaköy-Zeytineli etabında, doğal sit alanında daha önce belirlenen alan için İzmir 2.İdare Mahkemesi’nde bakılan davadaki verilen karar uygulanmadan, Çeşme Projesi kararına elverişli yeni bir karar alındığını ve iki ayrı sit bölümünde sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım doğal sit derecesine dönüştürüldüğünü de söyleyen Baro Başkanı Yılmaz, “Söz konusu, ‘sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı’ doğal sit olarak tespit edilen alanların yapılaşmasına izin verilebileceği göz önüne alındığında, uygulanması halinde davacı nezdinde telafisi güç zararlara yol açabileceği ve dava konusu işlemin hukuka aykırılığının açık olması nedeniyle, yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Her iki karar birlikte değerlendirildiğinde, ülkemizde, bu kadar büyük bir alan için yürütülen işlemlerin, mahkeme kararları ve bilirkişi raporları doğrultusunda, sorumluluk içinde hareket ederek, büyük ölçüde kamu zararının oluşmasına neden olunmaması için durdurulması gerekmektedir” diye konuştu.

"YENİ İŞLEM YAPILMAMALI"

Çeşme Projesi ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun yürütmeyi durdurma kararının Danıştay 6.Dairesi’nin davanın reddi kararı ile ortadan kalktığını ifade eden Baro Başkanı Yılmaz, “Bunun fırsat olarak görülüp, Yarımada’da telafisi olanaksız zararlara yol açacak oldubittiler yaratılmamalı, temyiz başvurumuz hakkında karar verilene kadar yeni işlem ve eylem yapılmamalıdır” dedi.