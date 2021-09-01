Başkan Soyer'den balık haline ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, av yasağının sona ermesi nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali’nde düzenlenen geleneksel buluşmaya katıldı. Haldeki esnafı ziyaret eden Başkan Soyer, aylar sonra ilk ağlarını atan balıkçıların bereketli bir sezon geçirmesini diledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1 Eylül’de başlayan yeni av sezonu için ‘Vira Bismillah’ diyerek balıkçılarla bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Buca’daki Su Ürünleri Hali’nde düzenlenen geleneksel buluşmada esnafı ziyaret eden Başkan Soyer, geleneği bozmayarak siftah alışverişi yaptı. Aylar sonra ilk ağlarını atan balıkçılara hayırlı bir sezon geçirmelerini dileyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Sezonun bol ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.

Balık tüketimi artmalı



Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan da yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, “2020 yılında pandemi döneminde Türkiye'de kişi balık tüketimi pek çok ülkeyle kıyaslandığında oldukça düşük kaldı. Sağlıklı, temiz, protein değeri yüksek olan balık tüketimini artırmamız lazım. Onunla ilgili de bizlere görev düşüyor” diye konuştu.

Yeni sezonun açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İzmir Ticaret Odası Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Tarım İl Müdürü Mustafa Özen, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ile esnaf katıldı.