Başkan Soyer'den bayramda mesai yapan personellere ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bayramın üçüncü gününde görev başındaki belediye personelini ziyaret ederek personelin bayramını kutladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bayram süresince büyük bir özveri ile aralıksız çalışan Büyükşehir Belediyesi personelini ziyaret etti. Başkan Soyer'in ilk durağı Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) oldu. Başkan Soyer, bayram süresince yurttaşlardan gelen şikayet ve talepleri gece gündüz dinleyerek çözüm üreten personelin bayramını kutladı. Buradan İZSU Genel Müdürlüğü'nün Çağrı Merkezi’ne, oradan da Buca Gediz'deki ESHOT Atölyesi’ne geçen Başkan Soyer’in son durağı Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Otomotiv Müdürlüğü Atölyesi oldu. Burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Soyer, personelin bayramını kutlayarak, "Sizlerle iftihar ediyorum. Büyük bir özveri ile çalışıyorsunuz. Ailelerinize de selam ve sevgilerimi iletin. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.