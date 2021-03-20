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Başkan Soyer'den Bekir Coşkun heykeline saldırıya tepki

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Belediyesi tarafından duayen gazeteci -yazar Bekir Coşkun anısına yaptırılan heykele yönelik saldırıyı kınadı. Bekir Coşkun Parkı'nda Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile birlikte zarar gören heykeli inceleyen Soyer, “Biz yaşadıkça ne Bekir Coşkun’un adını ne de onun savunduğu değerleri asla unutturmayacağız” dedi

Başkan Soyer'den Bekir Coşkun heykeline saldırıya tepki
20 Mart 2021 Cumartesi 12:56

Buca Belediyesi tarafından merhum gazeteci Bekir Coşkun’un anısını yaşatmak için yapılan heykel dün kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı. Saldırıyı kınayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sabah saatlerinde Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile birlikte zarar verilen heykeli inceledi. Yaşananların çok üzücü olduğunu belirten Başkan Soyer, “Bu tür saldırılarla ne Bekir Coşkun’un adını ne de onun savunduğu değerleri unutturmak mümkün değil. Biz yaşadığımız müddetçe buna izin vermeyeceğiz. Bunun sonuna kadar savunucusu olacağız.  Buca Belediye Başkanımız tekrar zarar görmemesi için bronz bir heykel yaptırmayı planlıyor. Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Bekir Coşkun’un adını yaşatmak için bir çalışma yapıyoruz. Bekir Coşkun’un köpeği PAKO’nun adını da yapımını sürdürdüğüm&uum l;z hayvan barınağına verdik” diye konuştu.

Heykel yenilenecek

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ise heykeli parka koydukları gece böyle üzücü bir olayla karşılaştıklarını belirterek, "Bir vatandaş elinde balyozla birlikte gelip heykele zarar veriyor. Daha fazla zarar vermek istiyorlar ama sonrasında panik yapıp bir arabayla beraber kaçıyorlar. Bu vandallar bu şekilde fikirlere,  düşüncelere müdahale edeceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Bekir Coşkun milyonlarca insanın kalbine dokunmuş bir insan. Heykele zarar verebilirsin ama düşünceye zarar veremezsin. Heykeli yenileyeceğiz. Sonrasında da bronz heykelini yapıp parka koyacağız" dedi.

Etiketler; #izmir #bekir coşkun heykeli #tunç soyer #buca
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