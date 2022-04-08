Başkan Soyer'den Bergama'da dükkanları yıkılan esnafa ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bergama'da yapımı planlanan millet bahçesi için dava süreci devam etmesine rağmen dükkanları yıkılan esnafı ziyaret etti. Yapılanların içine sinmediğini ve sonuna kadar mağdur olan esnafa destek vereceklerini vurgulayan Başkan Soyer, bu duruma seyirci kalmayacağını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bergama'da stadyum çevresinde yapımı planlanan millet bahçesi için yargı süreci devam etmesine rağmen dükkânları yıkılan esnafı ziyaret etti. İşyeri sahipleri, yaşadıkları sıkıntıları ve hukuki süreçleri anlattı. Esnafa moral veren Başkan Tunç Soyer, başlatılan hukuki mücadelenin uzun süreceğini söyledi. Esnaf tarafından açılan davalara Büyükşehir Belediyesi'nin hukukçularıyla destek vereceklerini de kaydeden Soyer, “Size güçlü bir hukukçu desteği verelim. Sizin davanızın takibini sağlam bir şekilde yapmamız lazım. Bu noktaya gelmesi hakikaten hukuksuzluk. Baştan sona hukuksuzluk. Bizim hukuktan başka sarılacak bir şeyimiz yok. Biz hukuka daha kuvvetli sarılmak zorundayız” dedi.

“Yaşadığınız sıkıntının farkındayım”

Bergama'da yapılanların içine sinmediğini de ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Her zaman yanınıza gelemesem de aklım fikrim sizde. Bu yapılan haksızlık, hukuksuzluk beni de kahrediyor. Yaşadığınız sıkıntının farkındayım. O nedenle buradayım. Bunun hesabını soracağız. Bunlara seyirci kalmayacağız. Ben sonuna kadar yanınızda olacağım, elimden geleni de yapacağım. Hiçbirine razı değilim. İçiniz rahat olsun. Elimden ne geliyorsa yapacağım” diye konuştu.