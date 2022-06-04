Başkan Soyer'den bisiklet çağrısı!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, İzmirlileri bisiklet kullanmaya davet etti. Konak Meydanı’ndan İnciraltı’na kadar toplu bisiklet sürüşü öncesinde konuşan Başkan Tunç Soyer, kentte bisikletli ulaşımı teşvik etmek için önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 3 Haziran Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Bisiklet Günü nedeniyle düzenlediği etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bisikletiyle katıldı. Konak Meydanı’ndan İnciraltı’na kadar yapılacak toplu sürüş öncesinde Başkan Tunç Soyer, İzmir’de bisikletli ulaşımı teşvik etmek, çocukları ve gençleri bisiklet kullanımına özendirmek için bugünü birçok etkinlikle kutladıklarını söyledi. İzmir’in iklimi, coğrafi yapısı ve altyapısıyla bisiklet kullanımı açısından ülkenin önde gelen şehirlerinden olduğunu belirten Başkan Soyer, “Göreve gelir gelmez kent içi bisiklet altyapısının güçlendirilmesi, kırsal bisiklet rotalarının arttırılması ve şehrimizde bisiklet kültürünün çocukluktan itibaren oluşması için çalışmaya başladık. İzmir, 89 kilometrelik bisiklet yoluna sahip. Körfezin çevresini çepeçevre kuşatan, kesintisiz bir bisiklet yolumuz var. Yaptığımız çalışmalarla İzmir’deki bisiklet yollarını etap etap artırıyoruz” dedi.



“Bisiklet sayısını 400’den 890’a ulaştırdık”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bisiklet kiralama sistemi BİSİM’in, İzmir’de oluşturmak istedikleri bisiklet kültürünün yaygınlaşmasında önemli bir yere sahip olduğunu da vurgulayan Tunç Soyer, “Üç yılda, 26 yeni BİSİM istasyonu açtık ve istasyon sayısını 35’ten 60’a çıkardık. Bisiklet sayısını ise 400’den 890’a ulaştırdık. Tandem bisikletleri ve çocuk bisikletlerini ekledik. Bisikletlilerin Körfez içi vapur seferlerinden sadece 5 kuruş karşılığında faydalanmasını sağladık” diye konuştu.



“Son bir yılda bin bisikletlik park yeri açtık”

İzmir’de bisiklet kullanımının yaygınlaşması için yapılan çalışmaları anlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şunları söyledi: “Metro asansörlerini bisikletli kullanıcıların kullanımına açtık. Bisikletli yolcuların, otobüsle taşınabilmesi için ESHOT otobüslerimize özel aparatlar ekledik. Sadece son bir yılda bin bisiklet park yeri ve 10 elektronik bisiklet park kabini konumlandırdık. Bisikletli ulaşım konusundaki çalışmalarımız, İzmir kent merkezi ile sınırlı kalmadı. 30 ilçemizdeki dijital ekran ve billboardlarda taşıt sürücülerine yönelik bisiklet ile ilgili farkındalık mesajlarına yer veriyoruz.”



“Bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasını istiyoruz”

Bisikletin bir ulaşım aracı olarak İzmirlilerin günlük hayatının bir parçası olmasını istediklerini ifade eden Başkan Soyer, “Kentlerdeki nüfus artıyor. Artan nüfus beraberinde çarpık kentleşmeyi, kirliliği ve buna bağlı motorlu taşıt bağımlılığını getiriyor. İşte bu yüzden geleceğin şehirleri artık motorlu taşıtlar için değil, insanlar için tasarlanıyor. İzmir, Sakin Şehir Metropol programımız sayesinde bu değişime Türkiye’de önderlik ediyor. İklim krizini ve kuraklığı yenmek için, şehrimizdeki doğa olaylarının bir felakete dönüşmemesi için. Dünya Bisiklet Günü vesilesiyle, tüm İzmirlileri motorlu taşıt bağımlılığını mümkün olduğunca azaltmaya davet ediyorum” dedi.

İzmirliler pedal çevirdi

Konuşmasının ardından Başkan Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Sibel Özgür ve Bisiklet Yaya Erişimi ve Planlama Şube Müdürü Özlem Taşkın Erten ile toplu sürüşün startını verdi.

Bisikletçiler Konak Meydanı’ndan başlayarak Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı Kent Ormanı’na kadar yaklaşık 7,5 kilometre pedal çevirdi.