Başkan Soyer'den Boğaziçi açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili bir açıklama yaptı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili bir açıklama yaptı. Twitter hesabından açıklama yapan Soyer şunları söyledi:

Boğaziçi Üniversitesi, akademik kadrosu ve öğrencileri ülkemizin gözbebeği, tüm akademik kurumlarımız gibi geleceğimizi aydınlatacak en önemli bilim yuvalarından biridir. Tüm olanaklarımızı eğitim kurumlarımıza yönlendirmemiz gerekirken yaşananlar üzücü ve düşündürücüdür.

Türkiye’nin neresinde olursa olsun haklı taleplerini barışçıl yollarla gösteren öğrencilere yönelik baskı ve şiddet asla kabul edilemez. Üniversitelerimizin kendi rektörlerini kendilerinin belirleme talebi ise Türkiye’de bilimin özgürleşmesinin ve gelişmesinin temel koşuludur.

Üniversitelere yönelik her türlü baskı, ekonomik ve sosyal sorunlarımızın derinleşmesine, çözümlerinin zorlaşmasına yol açar. Bu olaylar açıkça anlatıyor: Genç filizleri budayarak sorunları çözmeye çalışmak, on yıllardır yaptığımız yanlışı sürdürmekten başka bir şey değildir.