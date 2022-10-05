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Başkan Soyer'den Buca Cezaevi çıkışı: Yapmayın!

Başkan Soyer'den Buca Cezaevi çıkışı: Yapmayın!
05 Ekim 2022 Çarşamba 11:17

İzmir'de yıkımı tamamlanan Buca Cezaevi ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den açıklama geldi


İzmir Buca'da bulunan Buca Cezaevi'nin yıkımı tamamlandı. Alanın yeşil alan olarak değerlendirilmesini isteyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soyer: "Buca Cezaevi'nin yıkımı tamamlandı.

Mevcut planlardaki yeşil alan miktarının azaltılarak inşaata alan ayrılmaya çalışıldığını görüyoruz, yapmayın.

İzmir'in en büyük ilçesi Buca'nın betona değil yeşile ihtiyacı var. Burasının yeşil alan olması için her türlü işbirliğine hazırız. " ifadelerini kullandı

Etiketler; #izmir #buca cezaevi #tunç soyer #izmir haber
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