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Başkan Soyer'den Buca Cezaevi için çağrı: Adı ne olursa olsun, yeşil alan olsun!

Başkan Soyer'den Buca Cezaevi için çağrı: Adı ne olursa olsun, yeşil alan olsun!
21 Mart 2022 Pazartesi 13:49

İzmir Buca Cezaevi'nin yıkımına başlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, alanın betona kurban edilmemesi gerektiğini, yeşil alan olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Soyer, "Adı ne olursa olsun; rekreasyon alanı, park, Millet Bahçesi… Desteklemeye hazırız” ifadelerini kullandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Cezaevi yıkıldıktan arazisinin yeşil alan olarak kente kazandırılması gerektiğini söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı plan değişikliği ile mevcut planda bulunan park alanlarının büyük bölümünün konut alanına dönüştürüldüğünü açıklayan Başkan Soyer, yapılması öngörülen plan değişikliğinin yapılaşmayla birlikte bölgedeki yoğunluğu artıracağını ve bu tür bir düzenlemenin mevzuata aykırı olacağını dile getirdi. Başkan Tunç Soyer, “Mevzuat gereği kurumumuzun görüşünü almak adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sunduğu cezaevi arazisini kapsayan parsellerle ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine yönelik ciddi çekincelerimiz var. Mevcut planlardaki yeşil alan miktarının azaltılarak konut için alan ayrılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu kabul edilebilir bir durum değil” dedi.

Park ya da Millet Bahçesi olmasını destekleriz


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Cezaevi arazisi ile ilgili sosyal medya hesabından da bir çağrıda bulundu. Soyer mesajında, “Yıkımı başlayan Buca Cezaevi arazisi için yetkililere sesleniyorum. Bu eşsiz arazi betona kurban edilmemeli. Buca'nın daha fazla betona değil, yeşil alana ihtiyacı var. Adı ne olursa olsun; rekreasyon alanı, park, Millet Bahçesi… Desteklemeye hazırız” dedi.

Etiketler; #izmir #buca cezaevi #tunç soyer #yeşil alan
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