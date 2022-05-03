Başkan Soyer'den Buca'ya müjde!

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin nüfus yoğunluğu en yüksek ilçeleri arasındaki Buca’ya yeni bir yeşil alan daha kazandırıyor. Başkan Tunç Soyer, belediye mülkiyetindeki Fırat Fidanlığı arazisini parka dönüştürerek halkın kullanımına sunacaklarını söyledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in seçim vaadi olan Buca’daki Fırat Fidanlığı’nın halka açık bir park haline getirilmesi için çalışmalar başladı. Fidanlıkta bulunan mevcut beton zemin ve çelik konstrüksiyon yapılar kaldırılarak yerine halkın kullanımına açık, birçok farklı kullanım alanı barındıracak bir yaşayan park yapılması planlanıyor. “Daha yeşil bir İzmir” vizyonu doğrultusunda Buca’da Portakal Vadisi’nin yapımını sürdürdüklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Göreve başladığımızda ‘halkımızın kent içinde doğayla iç içe nefes alacağı yeşil alanlar yaratmak istiyoruz’ demiştik. Bu sözümüzü tutuyoruz. Buca’da Gediz Mahallesi’nde bulunan fidanlığımızı da yaşayan parka dönüştürerek hem Bucalılar’ın hem İzmiriler’in kullanımına açacağız” dedi.

Gölet ve seralar olacak



İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile belediye şirketlerinden İzDoğa tarafından hayata geçirilecek parkın yapımına Haziran ayında başlanması planlanıyor. 30 bin metrekarelik alanda biyolojik gölet, laboratuvar eğitim alanları, sera olacak. Bucalıların yanı sıra İzmirlilerin de gözde ziyaret merkezlerinden biri olması planlanan yaşayan parkta halkın yürüyüş yapabileceği, keyifle dinlenebileceği yeşil alanlar ve çay bahçesi olacak.

Çalışmalara başlıyoruz



Buca ilçe merkezine yeni bir yeşil alan kazandırmak için bir süredir halkın da görüşlerini alarak üzerinde çalıştıkları bu projeye Haziran ayında başlayacaklarını müjdeleyen Başkan Soyer, “Buca Fırat Fidanlığı Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığımızın fidanlık olarak kullandığı yeşil alandı. Buca’nın merkezinde Hasanağa Bahçesi’nin yanı sıra büyük bir alanı daha yaşayan parka dönüştürüp kente kazandırıyoruz. Vatandaşlarımız burada gelsinler dinlensinler, keyifli vakit geçirsinler istiyoruz” diye konuştu.

Biz hazırız



Bu yaklaşımlarının kentin diğer önemli arazileri içinde emsal olmasını beklediklerini vurgulayan Başkan Soyer, yıkımı başlayan Buca Cezaevi arazisinin de yeşil alan olarak kente kazandırılması çağrısını yineleyerek şunları kaydetti: “Bucamızın daha çok yeşile ihtiyacı var. Gelin hep birlikte Buca’yı betona teslim etmemek, Buca’ya nefes olmak için güç birliği yapalım. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak gereken desteği vermeye hazırız” dedi.

Portakal Vadisi’nde çalışmalar sürüyor



Buca Tınaztepe Mahallesi'nde 26,6 milyon liralık yatırımla yapımını sürdürdükleri Portakal Vadisi ile 200 bin metrekarelik alan spor, sağlık, kültür aktiviteleri ile İzmirlilerin kent içinde nefes alacağı ekolojik kent parkına dönüştürdüklerini söyleyen Başkan Soyer, “Portakal Vadisi’ndeki çalışmalarımız yüzde 70 seviyesine geldi. Burası da tamamlandığında Buca’da son yıllarda dünyanın her yerinde benzeri görülmemiş şekilde yaşanan ekolojik yıkıma karşı doğayla uyumlu bir yaşamın en güzel örneklerinden birini daha kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Gedizliler rekreasyon alanına kavuşacak



Başkan Soyer’in, İzmir’in özellikle de merkezden uzak mahallelerindeki ihtiyaçları belirlemek ve bunlara yerinde, hızlı çözüm üretebilmek için oluşturduğu Acil Çözüm Ekibi, parkın yapılacağı Gediz Mahallesi'nde saha araştırması yaptı. Araştırma sonucunda Gediz semti sakinleri de Başkan Soyer’in vaadiyle uyuşacak şekilde Fırat Fidanlığı’nın park olmasını istediklerini belirtti. Fırat Fidanlığı yerine yapılacak yaşayan park için semt sakinlerinin fikri alındı, bu sayede parktan yararlanacak kişilerin istek ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bir tasarım ortaya çıkarıldı.

Buca’ya 6 yeni park kazandırıldı



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kent merkezine uzak mahallerin taleplerine hızla yanıt vermek için oluşturduğu Acil Çözüm Ekipleri Buca’ya 6 bin 500 metrekarelik 6 yeni park kazandırdı. Mustafa Kemal Mahallesi’nde 3, İnönü Mahallesi’nde 2 ve Göksu Mahallesi’nde bir park hizmete alındı. Ayrıca Buca Kırıklar Mahallesi’nde 10 bin metrekarelik yeni ağaçlandırma sahası oluşturularak zeytin ağacı dikildi. 90 bin metrekare yeşil alana sahip Buca Yedigöller Parkı’nda bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Göksu, İnönü, Mustafa Kemal, Çaldıran, Atatürk mahallelerinde yer alan mevcut 21 bin metrekarelik yeşil alanlar Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi. İlçe belediyelerine, muhtarlıklara, devlet kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına ağaç, çalı, mevsimlik çiçek, yer örtücü olmak üzere 158 bin bitki verilerek toprakla buluşması sağlandı. 3 yılda Buca’da 87 bin 544 ağaç ve çalı ile 828 bin 177 çiçek dikildi.